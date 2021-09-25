Sợ 'xuống lớp' vì không có điện thoại học online, cậu bé ở nhà nổi ven sông vỡ òa nhận được món quà từ cô bạn xa lạ: 2 lá thư tay lấy nước mắt của dân mạng

Nhận chiếc điện thoại từ người bạn chưa quen biết tặng để học trực tuyến, cậu bé 9 tuổi không ngừng xúc động

Hiện tại, nhiều học sinh, sinh viên trên cả nước đã bước vào năm học mới. Do tình hình dịch bệnh Covid-19 vẫn diễn biến phức tạp nên các em phải học theo hình thức trực tuyến. Tuy nhiên, không phải gia đình nào cũng có điều kiện để mua sắm các thiết bị học tập cho việc học online này. Mới đây, một em gái 7 tuổi có tên Hải Anh ở Bắc Ninh khi biết tới chương trình hỗ trợ các em học sinh, đặc biệt là vùng có dịch Covid-19 đã cùng mẹ quyên góp một phần quà gồm chiếc điện thoại thông minh, sim, thẻ điện thoại, tai nghe, cục sạc và kèm theo một bức thư đáng yêu gửi "bạn chưa quen".

Món quà và bức thư Hải Anh cùng mẹ chuẩn bị Nội dung bức thư của bé Hải Anh đang được lan truyền trên mạng xã hội: 'Chào bạn, tớ tên là Nguyễn Hải Anh, năm nay tớ 7 tuổi. Tớ ở Bắc Ninh. Mẹ tớ nói, bạn không có điện thoại để học Zoom, nên tớ và mẹ gửi tặng bạn chiếc điện thoại này. Mong bạn học thật tốt!'. Bé Hải Anh còn cẩn thận ghi thêm phần 'pass điện thoại: 0000' để gửi cho người bạn sắp được nhận phần quà hỗ trợ này. Mới đây, đại diện quỹ One Egg A Day cho biết chiếc điện thoại của bé Hải Anh đã được trao đi. Người nhận phần quà ý nghĩa này là bé Tùng Linh, học sinh lớp 4, nhà ở xóm phao sông Hồng. Do điều kiện kinh tế khó khăn nên bố mẹ Tùng Linh không thuê được nhà mặt đất, gia đình 5 người của em hiện đang sống tại căn nhà nổi ven sông, quanh năm lênh đênh trên nước, thường xuyên thiếu điện, thiếu nước sạch.

Tùng Linh rạng rỡ khi nhận được món quà trên tay - Ảnh: Internet Hoàn cảnh vốn dĩ đã khó khăn, nay dịch bệnh bất ngờ ập đến khiến bố mẹ Tùng Linh đều mất việc, hiện cô chú chưa tìm được việc mới. Vì vậy, Tùng Linh và em trai không có các thiết bị đầy đủ để học trực tuyến, thậm chí chiếc điện thoại cũ kỹ của người mẹ không thể cài được phần mềm Zoom nên chị chỉ có thể giúp các con học thông qua tin nhắn của cô giáo. Cậu bé quanh năm lênh đênh trên mặt nước cùng ba mẹ - Ảnh: Internet Trước đó, Tùng Linh buồn bã chia sẻ: "Con sợ cứ thế này, các bạn sẽ lên lớp còn con thì xuống lớp". Thế nên, khi nhận được món quà giá trị từ một người bạn chưa quen gửi từ Bắc Ninh, Tùng Linh và mẹ vô cùng xúc động. Đọc bức thư tay nắn nót mà Hải Anh gửi kèm, ai cũng rưng rưng nước mắt và thầm cảm ơn hành động tốt đẹp của cô bé. Cậu bé liền lập tức hồi đáp bằng việc viết một bức thư tay gửi cho Hải Anh, gửi lời cảm ơn đến người bạn nhỏ và hứa sẽ chăm chỉ học tập thật tốt. Tùng Linh nắn nót viết cẩn thận: "Anh rất vui khi được em tặng cho chiếc điện thoại thông minh để anh được tham gia học cùng các bạn. Anh sẽ cố gắng học thật tốt, giữ gìn chiếc điện thoại em đã tặng cho anh. Anh cảm ơn em và gia đình em thật nhiều. Cuối thư, anh xin gửi em lời chào tạm biệt và chúc gia đình em luôn khỏe mạnh". Tùng Linh viết thư cám ơn người bạn nhỏ - Ảnh: Internet Hành động ý nghĩa của 2 bạn nhỏ đã lan tỏa những điều tích cực trong cuộc sống. Hy vọng rằng nhiều em nhỏ khác cũng giống như Tùng Linh, sẽ sớm nhận được các thiết bị y tế

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/so-xuong-lop-vi-khong-co-dien-thoai-hoc-online-cau-be-o-nha-noi-ven-song-vo-oa-nhan-duoc-mon-qua-tu-co-ban-xa-la-2-la-thu-tay-lay-nuoc-mat-cua-dan-mang-426841.html