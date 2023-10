Diễn biến mới: TP.HCM đề xuất cho học sinh 2 trường đầu tiên đi học lại từ 20/10

Theo Tuổi Trẻ Online, sáng 14/10, ông Dương Trí Dũng, phó giám đốc Sở GD-ĐT TP.HCM, cho biết UBND huyện Cần Giờ vừa có đề xuất cho học sinh 2 trường đầu tiên đi học lại từ 20/10, thực hiện cho các khối lớp 1, 2, 6, 9, 12.

"Đó là 2 trường tiểu học Thạnh An và THCS - THPT Thạnh An, nằm trên địa bàn xã đảo Thạnh An, huyện Cần Giờ. UBND huyện Cần Giờ đề xuất: giai đoạn đầu, 243 học sinh các khối lớp 1, 2, 6, 9, 12 sẽ đi học lại từ ngày 20-10. Sau một thời gian, nhà trường sẽ rút kinh nghiệm và nếu thấy an toàn sẽ tiếp tục cho học sinh các khối lớp còn lại đến trường", ông Dũng cho hay.