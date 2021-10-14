Diễn biến mới: TP.HCM đề xuất cho học sinh 2 trường đầu tiên đi học lại từ 20/10

"Đó là 2 trường tiểu học Thạnh An và THCS - THPT Thạnh An, nằm trên địa bàn xã đảo Thạnh An, huyện Cần Giờ. UBND huyện Cần Giờ đề xuất: giai đoạn đầu, 243 học sinh các khối lớp 1, 2, 6, 9, 12 sẽ đi học lại từ ngày 20-10. Sau một thời gian, nhà trường sẽ rút kinh nghiệm và nếu thấy an toàn sẽ tiếp tục cho học sinh các khối lớp còn lại đến trường", ông Dũng cho hay.

Theo Tuổi Trẻ Online, sáng 14/10, ông Dương Trí Dũng, phó giám đốc Sở GD-ĐT TP.HCM, cho biết UBND huyện Cần Giờ vừa có đề xuất cho học sinh 2 trường đầu tiên đi học lại từ 20/10, thực hiện cho các khối lớp 1, 2, 6, 9, 12.

Trả lời câu hỏi về thông tin đến tháng 1/2022 các trường học ở nội thành TP mới mở cửa, ông Dũng cho hay: "Đó chỉ là dự kiến. Việc mở cửa trường sẽ phụ thuộc vào tình hình dịch bệnh. Chủ trương của sở là sẽ mở cửa trường ở những nơi được xác định an toàn trong phòng chống dịch và mở cửa từng bước, tận dụng thời gian an toàn để dạy - học trực tiếp".

Cũng theo ông Dũng: "Ngoài việc hoàn thiện các phương án bảo đảm an toàn cho học sinh, hiện Trường tiểu học Thạnh An và Trường THCS - THPT Thạnh An cũng đã tiến hành khảo sát ý kiến phụ huynh học sinh về việc cho con em đi học lại. Kết quả là hơn 90% phụ huynh đồng ý cho con em đến trường. Dự kiến, số học sinh chưa đồng thuận đi học lại sẽ tiếp tục học trên Internet".

Trong khi đó, nhiều phụ huynh ở TP.HCM bày tỏ rằng hiện tại họ rất sốt ruột, mong mỏi từng ngày cho con em được đi học lại, nhưng học sinh phải được tiêm vắc xin thì họ mới cho con mình đến trường.

Trong một diễn biến liên quan, báo Giáo dục Việt Nam Online dẫn tin từ ông Nguyễn Hữu Hưng – Phó Giám đốc Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, trong điều kiện học sinh chưa được tiêm ngừa thì cần chia phương án mở cửa trường học trở lại thành 2 giai đoạn.

Giai đoạn đầu có thể thí điểm ở một vài khối lớp, kéo dài trong khoảng 2 tuần và sau đó nếu ổn định thì sẽ xem xét đề xuất mở rộng quy mo 100% học sinh toàn trường được đến trường học trực tiếp.

Phương án mở cửa trường học trở lại cần bám sát yêu cầu phòng chống dịch của Bộ Y tế. Cả 2 trường cần bổ sung thêm cách thức xử lý tình huống khi phát hiện có ca nhiễm vào phương án, trang bị đầy đủ trang thiết bị y tế tại phòng cách ly tạm thời, phòng y tế.

Các trường cần thực hiện việc khai báo y tế với đội ngũ giáo viên mỗi ngày, nắm chắc tình hình sức khỏe của học sinh trước mỗi buổi học. Đo thân nhiệt cho học sinh tại cổng trường cần sắp xếp, không để dồn ứ.

Ông Nguyễn Hữu Hưng lưu ý, các trường chỉ nên sử dụng Cloramin B để lau chùi bề mặt như tay vịn cầu thang, bàn học sau mỗi buổi học, tổng vệ sinh định kỳ trường lớp vào hàng tuần hay khi có ca bệnh, không cần thiết phun khử khuẩn toàn trường.

Học sinh cần phải được đeo khẩu trang trong thời gian ở trường, ngay cả khi trong lớp học, trong điều kiện chưa được tiêm vắc xin phòng chống Covid-19.

Vào giai đoạn 2, khi toàn bộ học sinh đi học trực tiếp, cần bố trí lệch giờ vào học không nên quá xa nhau, tránh để học sinh ra về quá muộn, ảnh hưởng đến sức khỏe, tâm lý của học sinh. Khi học sinh ra chơi thì nên chơi theo từng khu vực.