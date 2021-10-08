NÓNG: Thí điểm mở lại các đường bay nội địa từ 10/10, phải có biện pháp đảm bảo an toàn tuyệt đối cho các chuyến bay

Xã hội 08/10/2021 20:05

Phó thủ tướng Lê Văn Thành đồng ý thí điểm khôi phục các chuyến bay nội địa từ ngày 10 - 20/10.

Dẫn tin từ Tuổi Trẻ Online, Văn phòng Chính phủ chiều nay 8/10 ra thông báo kết luận của Phó thủ tướng Lê Văn Thành tại hội nghị trực tuyến toàn quốc với các bộ, ngành, địa phương về khôi phục các đường bay nội địa diễn ra cùng ngày.

Phó thủ tướng cho rằng, việc khôi phục các đường bay kết nối giữa các tỉnh trong điều kiện hiện nay là rất cần thiết để từng bước phục hồi, phát triển kinh tế - xã hội cho các địa phương, dần đưa cuộc sống của nhân dân trở lại bình thường.

Tuy nhiên, việc phục hồi các chuyến bay cho hành khách và nhân dân đi lại cũng tiềm ẩn phát sinh nguy cơ lây nhiễm, phát tán dịch bệnh, có nguy cơ bùng phát thành các ổ dịch mới, tiếp tục ảnh hưởng trực tiếp tới phát triển kinh tế - xã hội của các địa phương, sức khoẻ nhân dân.

Do vậy, yêu cầu đặt ra với các cấp, ngành, địa phương vừa phải từng bước phục hồi các đường bay, chuyến bay, bảo đảm thận trọng, an toàn, kiểm soát chặt chẽ sự lây lan của dịch bệnh thông qua kiểm soát hành khách tại sân bay, trên máy bay và quá trình di chuyển về các địa phương, bảo đảm các địa phương nắm chắc tình hình và kiểm soát chặt chẽ dịch bệnh, tách kịp thời ca F0 (nếu có), không để lây lan và bùng phát thành các ổ dịch.

NÓNG: Thí điểm mở lại các đường bay nội địa từ 10/10, phải có biện pháp đảm bảo an toàn tuyệt đối cho các chuyến bay - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

 Phó thủ tướng yêu cầu sự vào cuộc quyết liệt, sự phối hợp kịp thời, nhịp nhàng, chặt chẽ giữa các bộ, ngành, các hãng hàng không, cảng hàng không và chính quyền các cấp. Các địa phương, bộ, ngành, đơn vị liên quan thống nhất với phương án tổ chức khôi phục các chuyến bay do Bộ GTVT đã trình. Địa phương tổ chức triển khai các giải pháp phù hợp để thực hiện thí điểm từ ngày 10 - 20/10, sau đó sẽ tổng kết, rút kinh nghiệm, có điều chỉnh kịp thời cho phù hợp với tình hình thực tiễn.

Phó thủ tướng giao Bộ GTVT khẩn trương tiếp thu ý kiến các bộ, ngành, địa phương tại cuộc họp để hoàn thiện phương án, ban hành ngay trong ngày 8/10 để làm cơ sở triển khai thực hiện. Đặc biệt, Phó thủ tướng lưu ý Bộ GTVT phải có biện pháp đảm bảo an toàn tuyệt đối cho các chuyến bay, tuân thủ chặt chẽ các tiêu chuẩn, quy trình an toàn bay; nhất là sau thời gian dừng bay khá dài, cần phải rà soát, kiểm tra đánh giá nhân lực vận hành, khai thác, kiểm tra kỹ thuật tàu bay, rà soát toàn bộ quy trình vận hành khai thác mặt đất, trên không.

Trong thời gian thí điểm, Phó thủ tướng yêu cầu Bộ GTVT chủ trì, phối hợp chặt chẽ với các bộ Y tế, Quốc phòng, Công an, các địa phương trong việc thực hiện quy định tạm thời.

Trước đó, báo Chính Phủ dẫn tin từ Tọa đàm "Điều kiện mở lại các chuyến bay an toàn" diễn ra sáng 8/10, ông Võ Huy Cường, Phó Cục trưởng Cục Hàng không Việt Nam (Bộ GTVT), cho biết, trong số 21 địa phương được lấy ý kiến về Kế hoạch khôi phục lại các chuyến bay nội địa, còn 2 địa phương chưa phản hồi là Quảng Ninh và Quảng Nam.

Trong số 19 địa phương trả lời, có 16 địa phương đồng ý với Kế hoạch khôi phục bay nội địa là TPHCM, Đà Nẵng, Cần Thơ, Nghệ An, Điện Biên, Thừa Thiên Huế, Quảng Bình, Đắk Lắk, Lâm Đồng, Phú Yên, Bình Định, Bà Rịa-Vũng Tàu, Khánh Hòa, Thanh Hóa, Cà Mau, Phú Quốc (Kiên Giang). Còn 3 tỉnh, thành phố chưa đồng tình gồm Hải Phòng, Gia Lai, Hà Nội.

Riêng với Hà Nội, ông Võ Huy Cường cho biết, ngày 29/9, Hà Nội có văn bản báo cáo Chính phủ, đề nghị chỉ đạo Bộ GTVT chưa mở lại đường bay nội địa. Vì vậy, trong giai đoạn đầu, Cục Hàng không Việt Nam chỉ xin ý kiến Hà Nội và không gây sức ép về việc mở đường bay.

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"Họ nói ủng hộ 5 tỷ nên mình lên danh sách người dân đủ 5 tỷ nhưng khi họ đến thì có người 2 triệu, 3 triệu, số ít 5 triệu, 10 triệu rồi sau đó đổ đồng cấp 3 triệu. Tổng số tiền do vậy tăng lên", Chủ tịch Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Đại Lộc, Quảng Nam nói.

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