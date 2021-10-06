Xé lòng cảnh tượng em bé ngất xỉu vì đói và lạnh trên đường về quê, mẹ khóc nấc ôm con kêu cứu trong đêm mưa tầm tã

Xã hội 06/10/2021 11:53

Giữa đêm mưa, tiếng khóc của người mẹ khi nhìn cảnh con nhỏ ngất xỉu vì đói, lạnh khiến ai nấy không khỏi thắt lòng.

Ngay sau khi các tỉnh thành phía Nam nới lỏng các hoạt động và cho người dân trở về quê hương, một lượng lớn người đã tạm xa nơi làm việc sau thời gian dài gắn bó.

Mới đây, trên mạng xã hội chia sẻ lại hoàn cảnh của một em bé theo bố mẹ về quê nhà Nghệ An. Gia đình di chuyển về quê bằng xe máy, khi đang trên đèo Hải Vân thì cháu bé ngất xỉu vì đói và lạnh.

Clip cháu bé ngất xỉu trên đường theo bố mẹ về quê

Theo đó, cháu bé ngồi giữa xe máy cùng bố mẹ theo đoàn người hồi hương. Do đường quá dài nên cháu ngủ thiếp đi và được mẹ lấy áo quấn xung quanh người.

Giữa cơn mưa, bố cháu cố chạy trên đường, mẹ thì ôm con. Khi đến điểm dừng tại khu vực đèo, người mẹ kéo áo ra gọi con thì thấy cháu lạnh và gần như không cử động. 

Giữa đêm mưa xối xả, tiếng khóc của người mẹ khiến ai chứng kiến cũng thắt lòng.Trong lúc đó, các lực lượng trực chốt, cán bộ y tế đã có mặt kịp thời bế em bé đến chỗ thoáng đãng hơn. Lực lượng chức năng trong đêm khuya đã bình tĩnh xử lý, an ủi động viên người mẹ: "Cấp cứu cấp cứu vô. Bình tĩnh, bình tĩnh. Không sao cả, không việc gì hết đừng có khóc".

Sau khi được sơ cứu và cho uống sữa, cháu bé đã tỉnh lại. Theo thông tin từ báo Đất Việt, gia đình cháu bé quê ở Diễn Châu, Nghệ An đang trên đường trở về sau khi TP.HCM nới lỏng giãn cách.

Xé lòng cảnh tượng em bé ngất xỉu vì đói và lạnh trên đường về quê, mẹ khóc nấc ôm con kêu cứu trong đêm mưa tầm tã - Ảnh 1
Nhân viên chốt kiểm dịch bế cháu bé ngất xỉu vào trạm dừng - Ảnh: Cắt từ clip

 Chia sẻ trên báo Pháp luật và Bạn đọc, người đã trực tiếp chứng kiến và quay lại đoạn video cho biết, sự việc xảy ra vào khoảng 10 - 11 giờ đêm ngày 5/10 tại đèo Hải Vân, khi gia đình cháu bé đang trên đường về quê. 

Người này cho hay: "Bà con về rất đông. Thường những em bé do trời mưa hay đi đường xa nên luôn được bố mẹ ôm vào trong lòng, cứ nghĩ con ngủ nên không để ý nhiều. Mãi đến khi dừng lại ở trạm nghỉ đèo Hải Vân, bố mẹ mới nhận ra cháu đã ngất đi từ lúc nào không hay. Người mẹ không ngừng kêu khóc "Cứu con tôi với" khiến nhiều người chú ý."

May mắn, cháu bé sau khi được bế vào trong nhà đã được các nhân viên y tế tại trạm dừng sưởi ấm. Một lúc sau bé đã uống được sữa và tiếp tục hành trình về quê cùng bố mẹ. "Đây là trường hợp mình có thể ghi lại, nhưng vẫn còn rất nhiều các bé khác. Tội lắm! Có bé chỉ mới đỏ hỏn 5 tháng tuổi đã phải cùng bố mẹ ròng rã đường dài về quê. Mùa mưa bão đến đây là ướt hết, lạnh cóng."

Hoàn cảnh xót xa của cháu bé và gia đình khiến nhiều người không cầm được nước mắt. Vì dịch bệnh, vì cuộc sống vất vả mưu sinh không thể trụ lại ở thành phố mà nhiều người quyết định đem con cái để về quê. Những đứa trẻ đành phải vật vờ trên xe nhiều ngày, chịu cái mưa lạnh, chịu đói khát. Ai nấy đều mong dịch bệnh sớm qua đi để không còn phải chứng kiến những hình ảnh đau lòng này.

Xót xa người mẹ nghèo đi xin mì gói về cho con ăn trong mùa dịch, chủ nhà rưng rưng: 'Họ không có miếng ăn nhưng rất đàng hoàng'

Xót xa người mẹ nghèo đi xin mì gói về cho con ăn trong mùa dịch, chủ nhà rưng rưng: 'Họ không có miếng ăn nhưng rất đàng hoàng'

Đoạn clip ghi lại cảnh người phụ nữ nghèo gõ cửa 'nhà người lạ' để xin mì gói nấu cho con ăn, được đăng tải trên mạng xã hội khiến ai nấy nghẹn ngào.

Xem thêm
Từ khóa:   bố địu con nhỏ về quê tránh dịch gia đình về quê tránh dịch gặp tai nạn trên đường về quê tránh dịch

TIN MỚI NHẤT

Nỗi dằn vặt của người vợ khi nói ra sự thật về đứa con và phản ứng không ngờ của người chồng

Nỗi dằn vặt của người vợ khi nói ra sự thật về đứa con và phản ứng không ngờ của người chồng

Tâm sự 22 phút trước
Nỗi băn khoăn của người chồng khi nhận kết quả bệnh và sự thật bất ngờ từ tờ giấy siêu âm của vợ

Nỗi băn khoăn của người chồng khi nhận kết quả bệnh và sự thật bất ngờ từ tờ giấy siêu âm của vợ

Tâm sự 52 phút trước
Trúng số độc đắc vào đúng ngày 9/10/2026, số trời đã định, 3 con giáp bước ra cửa gặp Thần tài, tiền tiêu thả ga, sự nghiệp 'phất như diều gặp gió'

Trúng số độc đắc vào đúng ngày 9/10/2026, số trời đã định, 3 con giáp bước ra cửa gặp Thần tài, tiền tiêu thả ga, sự nghiệp 'phất như diều gặp gió'

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 7 phút trước
Trúng số độc đắc đúng ngày 9/10/2026, 3 con giáp 'sa lưới Thần Tài', sắm vàng chất đầy két, cuộc sống sang trang mới rực rỡ

Trúng số độc đắc đúng ngày 9/10/2026, 3 con giáp 'sa lưới Thần Tài', sắm vàng chất đầy két, cuộc sống sang trang mới rực rỡ

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 7 phút trước
Cuộc hội ngộ bất ngờ sau nửa năm ly hôn và phản ứng của người chồng cũ khi gặp lại vợ

Cuộc hội ngộ bất ngờ sau nửa năm ly hôn và phản ứng của người chồng cũ khi gặp lại vợ

Tâm sự gia đình 1 giờ 22 phút trước
Nỗi lòng người vợ bị mẹ chồng chìa chiết chuyện con cái và câu đáp trả bất ngờ của người chồng

Nỗi lòng người vợ bị mẹ chồng chìa chiết chuyện con cái và câu đáp trả bất ngờ của người chồng

Tâm sự gia đình 1 giờ 52 phút trước
Nỗi lòng người vợ khi thấy nhúm lông mèo trên áo chồng và hành trình khám phá bí mật

Nỗi lòng người vợ khi thấy nhúm lông mèo trên áo chồng và hành trình khám phá bí mật

Tâm sự 2 giờ 22 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp Thần May Mắn ngỏ lời, tài lộc sáng chói, tình duyên đỏ thắm, cuộc sống thăng hoa

Qua đêm nay, 3 con giáp Thần May Mắn ngỏ lời, tài lộc sáng chói, tình duyên đỏ thắm, cuộc sống thăng hoa

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 52 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Sáu 9/10/2026, 3 con giáp Trời thương Phật độ, sự nghiệp 'một bước lên mây', càng già càng giàu sang phú quý

Đúng ngày mai, thứ Sáu 9/10/2026, 3 con giáp Trời thương Phật độ, sự nghiệp 'một bước lên mây', càng già càng giàu sang phú quý

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 57 phút trước
Ô tô con bất ngờ lao sang làn đường ngược chiều, đâm trực diện xe buýt khiến nhiều người bị thương

Ô tô con bất ngờ lao sang làn đường ngược chiều, đâm trực diện xe buýt khiến nhiều người bị thương

Video 3 giờ 22 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Sáu 9/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi vượng sắc tài lộc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Mão - Tỵ công việc trắc trở, tiền bạc thiếu trước hụt sau

Tử vi thứ Sáu 9/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi vượng sắc tài lộc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Mão - Tỵ công việc trắc trở, tiền bạc thiếu trước hụt sau

Đúng hôm nay, thứ 5 ngày 8/10/2026, 3 con giáp Lộc về triền miên, hỷ sự ngập lối, làm đâu thắng đó, xui rủi tránh xa

Đúng hôm nay, thứ 5 ngày 8/10/2026, 3 con giáp Lộc về triền miên, hỷ sự ngập lối, làm đâu thắng đó, xui rủi tránh xa

Đúng ngày mai, thứ Sáu 9/10/2026, 3 con giáp Thần Tài ban lộc, Quý Nhân chiếu cố , may mắn triền miên, tài vận hanh thông, tiền tiêu mãi không hết

Đúng ngày mai, thứ Sáu 9/10/2026, 3 con giáp Thần Tài ban lộc, Quý Nhân chiếu cố , may mắn triền miên, tài vận hanh thông, tiền tiêu mãi không hết

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Mastercard đổi mới cách tiếp cận bảo mật thanh toán bằng series phim ngắn Hàn Quốc

Mastercard đổi mới cách tiếp cận bảo mật thanh toán bằng series phim ngắn Hàn Quốc

Nóng: Chính phủ chốt nghỉ 7 ngày dịp Tết Nguyên đán năm 2027, Quốc khánh 4 ngày

Nóng: Chính phủ chốt nghỉ 7 ngày dịp Tết Nguyên đán năm 2027, Quốc khánh 4 ngày

Nhận diện thương hiệu mới của công ty bảo hiểm đến từ Nhật Bản

Nhận diện thương hiệu mới của công ty bảo hiểm đến từ Nhật Bản

Lào Cai: Sạt lở đất đá, Quốc lộ 279 bị chia cắt hoàn toàn

Lào Cai: Sạt lở đất đá, Quốc lộ 279 bị chia cắt hoàn toàn

Cùng chuyên gia cập nhật cách quản lý u xơ thần kinh tuýp 1

Cùng chuyên gia cập nhật cách quản lý u xơ thần kinh tuýp 1

2.010 suất tầm soát ung thư miễn phí cho phụ nữ yếu thế và dân tộc thiểu số

2.010 suất tầm soát ung thư miễn phí cho phụ nữ yếu thế và dân tộc thiểu số