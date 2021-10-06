Xé lòng cảnh tượng em bé ngất xỉu vì đói và lạnh trên đường về quê, mẹ khóc nấc ôm con kêu cứu trong đêm mưa tầm tã

Mới đây, trên mạng xã hội chia sẻ lại hoàn cảnh của một em bé theo bố mẹ về quê nhà Nghệ An. Gia đình di chuyển về quê bằng xe máy, khi đang trên đèo Hải Vân thì cháu bé ngất xỉu vì đói và lạnh.

Ngay sau khi các tỉnh thành phía Nam nới lỏng các hoạt động và cho người dân trở về quê hương, một lượng lớn người đã tạm xa nơi làm việc sau thời gian dài gắn bó.

Theo đó, cháu bé ngồi giữa xe máy cùng bố mẹ theo đoàn người hồi hương. Do đường quá dài nên cháu ngủ thiếp đi và được mẹ lấy áo quấn xung quanh người.

Giữa cơn mưa, bố cháu cố chạy trên đường, mẹ thì ôm con. Khi đến điểm dừng tại khu vực đèo, người mẹ kéo áo ra gọi con thì thấy cháu lạnh và gần như không cử động.

Giữa đêm mưa xối xả, tiếng khóc của người mẹ khiến ai chứng kiến cũng thắt lòng.Trong lúc đó, các lực lượng trực chốt, cán bộ y tế đã có mặt kịp thời bế em bé đến chỗ thoáng đãng hơn. Lực lượng chức năng trong đêm khuya đã bình tĩnh xử lý, an ủi động viên người mẹ: "Cấp cứu cấp cứu vô. Bình tĩnh, bình tĩnh. Không sao cả, không việc gì hết đừng có khóc".

Sau khi được sơ cứu và cho uống sữa, cháu bé đã tỉnh lại. Theo thông tin từ báo Đất Việt, gia đình cháu bé quê ở Diễn Châu, Nghệ An đang trên đường trở về sau khi TP.HCM nới lỏng giãn cách.

Nhân viên chốt kiểm dịch bế cháu bé ngất xỉu vào trạm dừng - Ảnh: Cắt từ clip

Chia sẻ trên báo Pháp luật và Bạn đọc, người đã trực tiếp chứng kiến và quay lại đoạn video cho biết, sự việc xảy ra vào khoảng 10 - 11 giờ đêm ngày 5/10 tại đèo Hải Vân, khi gia đình cháu bé đang trên đường về quê.

Người này cho hay: "Bà con về rất đông. Thường những em bé do trời mưa hay đi đường xa nên luôn được bố mẹ ôm vào trong lòng, cứ nghĩ con ngủ nên không để ý nhiều. Mãi đến khi dừng lại ở trạm nghỉ đèo Hải Vân, bố mẹ mới nhận ra cháu đã ngất đi từ lúc nào không hay. Người mẹ không ngừng kêu khóc "Cứu con tôi với" khiến nhiều người chú ý."

May mắn, cháu bé sau khi được bế vào trong nhà đã được các nhân viên y tế tại trạm dừng sưởi ấm. Một lúc sau bé đã uống được sữa và tiếp tục hành trình về quê cùng bố mẹ. "Đây là trường hợp mình có thể ghi lại, nhưng vẫn còn rất nhiều các bé khác. Tội lắm! Có bé chỉ mới đỏ hỏn 5 tháng tuổi đã phải cùng bố mẹ ròng rã đường dài về quê. Mùa mưa bão đến đây là ướt hết, lạnh cóng."

Hoàn cảnh xót xa của cháu bé và gia đình khiến nhiều người không cầm được nước mắt. Vì dịch bệnh, vì cuộc sống vất vả mưu sinh không thể trụ lại ở thành phố mà nhiều người quyết định đem con cái để về quê. Những đứa trẻ đành phải vật vờ trên xe nhiều ngày, chịu cái mưa lạnh, chịu đói khát. Ai nấy đều mong dịch bệnh sớm qua đi để không còn phải chứng kiến những hình ảnh đau lòng này.