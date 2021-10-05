Xót xa người mẹ nghèo đi xin mì gói về cho con ăn trong mùa dịch, chủ nhà rưng rưng: 'Họ không có miếng ăn nhưng rất đàng hoàng'

Xã hội 05/10/2021 14:43

Đoạn clip ghi lại cảnh người phụ nữ nghèo gõ cửa 'nhà người lạ' để xin mì gói nấu cho con ăn, được đăng tải trên mạng xã hội khiến ai nấy nghẹn ngào.

Mới đây, thành viên mạng chia sẻ đoạn clip ngắn vừa xúc động, vừa đáng ngợi khen. Cụ thể, một người phụ nữ chân đi dép lào, đeo khẩu trang tiến đến một ngôi nhà đang mở hé cửa. Ngôi nhà có ngăn dây giữ khoảng cách với khách bên ngoài.

Trong clip, người phụ nữ nói vọng vào bên trong cố để chủ nhà nghe thấy: "Chị ơi, chị có mì gói không cho em xin mấy gói, em nấu mì tôm cho con em ăn". Có vẻ như chủ nhà chưa nghe thấy nên người phụ nữ lặp lại một lần nữa câu nói của mình.

Clip người mẹ đến nhà người lạ xin mì về nấu cho con ăn

Đứng chờ một lúc, người phụ nữ đứng lùi lại phía sau khi thấy chủ nhà tiến đến, mục đích để giữ khoảng cách an toàn trong mùa dịch. Người phụ nữ nói với chủ nhà để mì tôm ở dưới đất. Chờ chủ nhà đi vào bên trong, người phụ nữ cúi xuống nhận túi mì tôm và không quên cúi đầu nói lời cảm ơn chủ nhà.

Hành động của người phụ nữ đến nhà người lạ xin mì tôm nhanh chóng nhận được nhiều lời khen ngợi trên mạng xã hội.

Theo thông tin trên báo Thanh Niên, người chủ cho mì trong đoạn clip là chị Phạm Thị Thu (31 tuổi, ở xã Đông Thạnh, huyện Hóc Môn, TP.HCM).

Chia sẻ với nguồn tin trên, chị Thu cho biết sự việc diễn ra vào khoảng 17h50 phút ngày 19/8. Người phụ nữ vào xin mì khi nhà chị đang dùng bữa. Chị đem hết gần 20 gói mì còn trong nhà cho người phụ nữ khắc khổ.

Chị bày tỏ hiện mình chưa có địa chỉ nhà hay số điện thoại của người phụ nữ, nên muốn đăng clip lên mạng để nhiều người biết đến và giúp đỡ chị qua mùa dịch Covid-19. Nữ chủ nhà nói sẽ vẫn mở cửa để ý, nếu người phụ nữ quay lại sẽ xin thông tin liên hệ để nếu ai muốn giúp đỡ thì kết nối. Theo chị, nếu mình không có khả năng giúp thì cũng nhờ cộng đồng chia sẻ để giúp họ.

"Cách chị ấy xin rất lịch sự, tuy họ không có miếng ăn nhưng vẫn rất đàng hoàng. Trong thời điểm dịch bệnh, tôi mang thai cận ngày sinh nên chị chủ động giữ khoảng cách. Xem lại camera mới thấy lúc vợ chồng tôi đồng ý, chị ấy đã cúi đầu cảm ơn một lần, lúc đưa mì gói ra chị ấy lại cúi đầu một lần nữa, lấy mì xong chị ấy rời đi", báo Thanh Niên dẫn lời chị Thu.

Xót xa người mẹ nghèo đi xin mì gói về cho con ăn trong mùa dịch, chủ nhà rưng rưng: 'Họ không có miếng ăn nhưng rất đàng hoàng' - Ảnh 1
Người phụ nữ khắc khổ cúi đầu cảm ơn khi nhận được mì - Ảnh: Cắt từ clip

 Bên cạnh đó, người chủ nhà tốt bụng cho biết chị sẽ mở cửa để nếu người phụ nữ kia quay lại thì mình sẽ xin số điện thoại hay địa chỉ nhà để mạnh thường quân có thể giúp đỡ vượt qua mùa dịch. 

"Mình không có khả năng giúp được cũng nhờ cộng đồng chia sẻ, ai có gói mì hay cân gạo sẽ cho để chị có bữa ăn qua mùa dịch. Người ta tuy nghèo nhưng rất đàng hoàng, mùa dịch ai cũng khổ nhưng thấy hành động đẹp của chị ấy tôi cũng cảm thấy vui, xúc động”, chị Thu cho biết.

Hiện tại, đoạn clip này vẫn đang nhận được nhiều sự chia sẻ trên mạng xã hội cũng như bình luận khen ngợi về tinh thần tương thân tương ái giúp đỡ nhau giữa mùa dịch khó khăn.

 

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Từ khóa:   chăm con mùa dịch bệnh trợ cấp dịch Covid-19 cứu trợ người dân

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