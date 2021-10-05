Bộ Tư lệnh TP.HCM công khai đường dây nóng, sẽ hỗ trợ đưa đón người dân về quê

Xã hội 05/10/2021 20:08

Người dân TP.HCM có nhu cầu về quê có thể gọi đường dây nóng của Bộ Tư lệnh TP qua số 069.652.401 và 02866.822.000 để được hướng dẫn, hỗ trợ về quê.

Theo Tuổi Trẻ Online, ngày 5/10, Bộ Tư lệnh TP.HCM cho biết sẽ tham gia đưa người dân tại TP có nhu cầu về quê. Theo đó, Bộ Tư lệnh TP.HCM đề nghị người dân có nhu cầu về quê hãy liên hệ với tổ dân phố, UBND phường - xã - thị trấn nơi mình đang tạm trú để đăng ký.

Khi có số lượng và địa điểm địa phương nơi về của người dân, Bộ Tư lệnh TP sẽ phối hợp với các địa phương để tổ chức đón tiếp. Trước khi đưa người dân lên đường về quê, cơ quan chức năng của TP sẽ tổ chức xét nghiệm, khám sức khỏe để đảm bảo an toàn.

Trường hợp người dân cần được hướng dẫn thêm có thể gọi đường dây nóng để cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang TP.HCM thông tin qua số: 069.652.401 và 02866.822.000, Bộ Tư lệnh TP.HCM thông tin.

Bộ Tư lệnh TP.HCM công khai đường dây nóng, sẽ hỗ trợ đưa đón người dân về quê - Ảnh 1
Hotline người dân có nguyện vọng về quê, có thể liên hệ để được hướng dẫn, sắp xếp - Ảnh: Thanh Niên

 Bộ Tư lệnh TP.HCM nhận định những ngày qua, người dân tại TP.HCM ồ ạt về quê ở các tỉnh miền Tây, miền Trung ngay khi TP vừa nới lỏng giãn cách xã hội.

TP đã có nhiều đợt hỗ trợ chăm lo cuộc sống, và khi nới lỏng giãn cách, TP đã trân trọng mời người dân ở lại để ổn định cuộc sống và phát triển kinh tế.

Tuy nhiên, nhiều người dân vẫn về quê vì nhiều lý do khác nhau, vì điều kiện kinh tế, tiền trọ, gánh nặng mưu sinh và cũng có thể là muốn về bên gia đình, chăm sóc con cái, cha mẹ lớn tuổi… Cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang TP rất thấu hiểu điều đó. Dù với bất kỳ lý do gì, đó cũng là nguyện vọng chính đáng của người dân.

Hiện nay và thời gian tới để đảm bảo đưa, đón người dân về quê an toàn chu đáo nhất, Bộ Tư lệnh TP sẽ chủ động phối hợp với các địa phương mà người dân muốn về để tổ chức đưa, đón an toàn nhất. Trong đó sẽ ưu tiên những trường hợp khó khăn, người già, trẻ em, phụ nữ mang thai...

 “Cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang TP.HCM rất thấu hiểu điều đó, dù với bất kỳ do gì, thì đó cũng là nguyện vọng chính đáng của bà con, cô bác” – Báo Pháp luật Online dẫn lời Bộ Tư lệnh TP, khẳng định trong lúc khó khăn, hoạn nạn này lực lượng vũ trang TP rất mong muốn được chia sẻ và được đồng hành với người dân trên chặng đường về quê hương.

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