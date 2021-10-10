Thông tin chính thức vụ tiêu hủy 15 con chó của đôi vợ chồng về quê tránh dịch, UBND huyện khẳng định: 'Bà con quanh khu cách ly đồng tình'

Cụ thể, ông Trần Tấn Công, Chủ tịch UBND huyện Trần Văn Thời cho biết, lúc 22 giờ 30 phút ngày 8/10, Trung tâm Chỉ huy xã Khánh Hưng, H.Trần Văn Thời có tiếp nhận 7 người về từ vùng dịch; trong đó có mang theo 15 con chó và 1 con mèo vào Khu cách ly tập trung Trường THPT Khánh Hưng.

Theo báo Thanh Niên, liên quan đến vụ việc tiêu hủy 15 con chó của vợ chồng ông H. (49 tuổi) ở Cà Mau, chiều 10/10, UBND huyện Trần Văn Thời, tỉnh Cà Mau đã tổ chức cuộc họp để thông tin về vụ việc.

Sau khi test nhanh kháng nguyên, kết quả có 4 người dương tính, Trung tâm y tế H.Trần Văn Thờ đã chỉ đạo bộ phận chuyên môn tách riêng cho 5 người trong hộ gia đình (trong đó có một trẻ em 8 tuổi) ở riêng 1 phòng; 2 người còn lại ở riêng 1 phòng, chờ kết quả PCR.

Sau đó, xã Khánh Hưng tiến hành lấy mẫu test nhanh Covid-19; đồng thời lấy mẫu PCR đối với 7 người nêu trên. Trong quá trình lấy mẫu 7 người này, do không có người quản lý nên chó, mèo chạy rông trong khu cách ly. Những người trong khu cách ly phản ứng, không đồng tình vì làm ảnh hưởng vệ sinh, nguy hiểm đến những người xung quanh và công tác phòng chống dịch bệnh Covid-19. Ban Điều hành khu cách ly đã yêu cầu người nuôi chó, mèo tự buộc, nhốt chó, mèo lại một điểm để quản lý, không làm ảnh hưởng những người xung quanh.

Trong thời gian chờ kết quả xét nghiệm PCR, các dây buộc chó mèo không đảm bảo dẫn đến chó, mèo tiếp tục chạy trong khu cách ly. Ban điều hành đã yêu cầu người nuôi quản lý để đảm bảo công tác phòng chống dịch bệnh Covid-19. Sau đó, người nhận nuôi, quản lý chó mèo tự bắt bỏ vào bao và rổ nhựa (4 con chó lớn, còn lại 11 con chó nhỏ và 1 con mèo bỏ rổ nhựa) để bên ngoài phòng cách ly.

Sau khi có kết quả 2 lần test nhanh, Ban điều hành, cụ thể là bác sĩ Đỗ Kim Chi (Trưởng trạm y tế xã Khánh Hưng ), đã báo cáo, xin ý kiến về Trung tâm y tế huyện, trong đó có báo cáo về việc khó khăn trong quản lý 15 con chó, 1 con mèo đi theo người về quê.

Giám đốc Trung tâm y tế huyện cho ý kiến phân luồng người bệnh, tách riêng biệt người dương tính và âm tính. Đồng thời, có ý kiến cho gia đình quản lý chó, mèo và thực hiện tốt công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19, không để ảnh hưởng đến khu cách ly trong việc phòng chống dịch bệnh Covid-19, chống lây chéo trong khu cách ly.

Thời điểm này, những người trong khu cách ly và người dân xung quanh khu cách ly có ý kiến sợ chó, mèo không quản lý được sẽ chạy vào khu dân cư. Họ lo ngại lây lan dịch bệnh nên phản ánh đến UBND xã Khánh Hưng và Ban điều hành khu cách ly, nếu không đảm bảo thì thực hiện tiêu hủy số chó, mèo trên. Đến 14 giờ 40 phút ngày 9.10, có kết quả PCR dương tính cả 5 người và được ngành chức năng đưa đi cách ly điều trị tại Bệnh viện đa khoa Trần Văn Thời đúng theo quy định.

Người dân tiếp tục phản ánh yêu cầu gia đình người nuôi chó, mèo quản lý đảm bảo tốt công tác phòng, chống dịch Covid-19. Nhưng từ đêm 8 đến ngày 9/10 , gia đình người nuôi chó, mèo không quản lý được như yêu cầu, để chó chạy trong khu cách ly, làm ảnh hưởng đến mọi người xung quanh.

Ban điều hành yêu cầu gia đình tiếp tục quản lý để đảm bảo vệ sinh trong khu cách ly và phòng chống dịch bệnh covid-19. Trước áp lực về công tác phòng chống dịch bệnh Covid-19 và từ bà con nhân dân, tác động từ những người đang cách ly trong khu vực, Ban điều hành tiếp tục yêu cầu gia đình người nuôi chó, mèo quản lý để đảm bảo vệ sinh trong khu cách ly và phòng chống dịch bệnh Covid-19, nếu không đảm bảo thì tiến hành tiêu hủy. Lúc này, gia đình người nuôi không có ý kiến gì.

Đàn chó đã bị tiêu hủy trước sự chứng kiến của nhiều người - Ảnh: Internet

Tới sáng 9/10, trước phản ánh của người dân xung quanh và những người làm nhiệm vụ trong khu vực cách ly, ban điều hành khu cách ly đã làm biên bản tiêu hủy 15 con chó, 1 con mèo trước sự chứng kiến của nhiều người.

Cũng theo giới chức xã, bà con nhân dân đồng tình với phương án tiêu hủy này.

Chia sẻ trên VTC News trước đó, ông Trần Tấn Công, Chủ tịch UBND huyện Trần Văn Thời nói, lúc đầu lực lượng chức năng cho phép gia đình ông H. mang đàn chó vào khu cách ly. Sau đó, khi ông H. và 4 người thân dương tính với SARS-CoV-2 phải cách ly điều trị thì địa phương quyết định tiêu huỷ toàn bộ đàn chó.

"Địa phương chưa rà soát các quy định khi tiêu huỷ đàn chó. Lúc đó, địa phương đặt công tác phòng, chống dịch lên hàng đầu cho nên không thể chờ. Nếu chờ áp dụng đúng quy định thì sợ xảy ra lây lan dịch bệnh. Bà con trong khu cách ly cũng phản ứng vì sợ lây nhiễm", VTC News dẫn lời ông Công.

Trước đó, vào rạng sáng 9/10, mạng xã hội lan truyền đoạn clip đôi vợ chồng đi xe máy từ Long An về Cà Mau. Khi về họ chở theo 15 con chó và một con mèo; tất cả được đưa vào cách ly tập trung ở xã Khánh Hưng, huyện Trần Văn Thời. Sau đó, vợ chồng người đàn ông này có kết quả xét nghiệm dương tính với SARS-CoV-2 và được đưa vào trung tâm y tế cách ly, điều trị. Trong khi đó, 16 con chó và mèo bị lực lượng chức năng địa phương mang đi tiêu hủy hết. Vụ việc này đã gây xôn xao dư luận trên mạng xã hội.