Hôm nay ngày 13/10, trao đổi với Dân trí, đại diện Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam 4 xã thuộc huyện Phong Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế đã cho biết về số tiền cụ thể đoàn ca sĩ Thủy Tiên làm từ thiện, ủng hộ giúp người dân bị lũ lụt dịp cuối năm 2020.

Thời gian qua, câu chuyện từ thiện chưa minh bạch của Thủy Tiên gây ra nhiều phản ứng trái chiều trong dư luận. Rất nhiều đơn tố cáo gửi đến Bộ Công an và Bộ đã chính thức vào cuộc, kết hợp cùng ngân hàng và các địa phương nhận từ thiện tại miền Trung điều tra rõ sự việc.

"Đoàn của vợ chồng Thủy Tiên - Công Vinh đã để cọc tiền 2 tỷ đồng ở trụ sở ủy ban xã có sự chứng kiến của chính quyền, đảng ủy và mặt trận xã. Đoàn đã trực tiếp phát đến đại diện 1.964 hộ dân trong vòng 2 tiếng, mỗi hộ 1 triệu đồng. Có một số hộ neo đơn, ốm đau, bệnh tật được ca sĩ Thủy Tiên cho thêm tiền nên trong tổng cộng trong 2 tỷ đồng, đoàn đã phát ra được 1 tỷ 975 triệu đồng, vượt hơn 11 triệu đồng so với dự kiến, còn dư lại 25 triệu đồng đoàn mang về" - Dân trí dẫn lời ông Đước.

Theo đó, ông Trần Văn Đước - Chủ tịch UBMTTQVN xã Phong Bình (huyện Phong Điền) cho biết, vào ngày 20/11/2020, đoàn ca sĩ Thủy Tiên đã đến xã này giúp người dân bị lũ lụt. Đoàn đã liên hệ trước với xã, nhờ xã lập danh sách các hộ dân bị ảnh hưởng bởi lũ để giúp đỡ. Trên cơ sở đó, xã đã lập danh sách 1.964 hộ dân.

Ca sĩ Thủy Tiên phát tiền từ thiện cho người dân trong mùa mưa bão miền Trung 2020 - Ảnh: Tuổi Trẻ

Ở xã Phong Chương, ông Nguyễn Bá Ỷ, Chủ tịch UBMTTQVN xã cho hay, đoàn ca sĩ Thủy Tiên có về xã này làm từ thiện 2 đợt cuối năm 2020. Đợt đầu tiên đoàn không thông qua chính quyền xã mà đi trao trực tiếp trong dân. Do mất trật tự nên đoàn đã trao tiền cho một số ít hộ dân, sau đó đi ra tỉnh Quảng Bình để giúp người dân tỉnh này. Đợt thứ 2, đoàn có thông qua chính quyền xã và trao đến 2.200 hộ dân tổng số tiền 2,2 tỷ đồng (mỗi hộ nhận 1 triệu đồng).

"Đoàn của Thủy Tiên yêu cầu xã chúng tôi phải xét các hoàn cảnh, tuy nhiên đang mới lũ lụt xong, việc bình xét hơi lâu và khó khăn, chưa kể bà con khiếu nại, nên chúng tôi điện thoại cho Thủy Tiên thì ca sĩ đồng ý giúp hết cho người dân toàn xã với 2.200 hộ nói trên. Do đoàn đi gấp nên chúng tôi chia bà con ra nhận ở 2 điểm là trụ sở ủy ban xã và trường tiểu học Phong Chương. Đoàn đã mang tiền đến trao trực tiếp cho toàn bộ người dân rồi đi điểm khác" - ông Ỷ thông tin.

Còn tại xã Phong Thu, huyện Phong Điền, ông Nguyễn Hữu Phước - Chủ tịch UBMTTQ xã cho biết: "Qua 2 đến 3 lần xét kỹ càng, chúng tôi đã gửi đoàn Thủy Tiên danh sách 887 hộ dân bị ảnh hưởng lũ lụt nặng. Xã đã làm nhiệm vụ giữ trật tự và xếp hàng người dân để đoàn trao nhanh rồi đi. Tổng cộng có 887 triệu đồng được trao đến các hộ dân. Một số người già cả, người nghèo được ca sĩ Thủy Tiên cho thêm tiền. Xã đã trực tiếp cảm ơn đoàn sau khi trao tiền xong".

Ông Nguyễn Bá Nam - Bí thư Đảng ủy xã Phong Sơn - cho biết, đoàn của Thủy Tiên đã nhờ xã lập danh sách của người dân toàn xã để trao tiền. Có tổng cộng 2.437 hộ dân nhận tiền trực tiếp từ vợ chồng ca sĩ Thủy Tiên và cầu thủ Quang Vinh trao tặng với số tiền 1 triệu đồng/hộ. Tuy nhiên vợ chồng Thủy Tiên, Quang Vinh đã tặng thêm một số hộ người nghèo với số tiền thêm là 6,5 triệu đồng. Tổng số tiền đoàn trao đến người dân ở xã Phong Sơn là hơn 2,443 tỷ đồng.

Tổng số tiền đoàn ca sĩ Thủy Tiên đã trao tại 4 xã là 7.505.500.000 đồng. Hiện 4 xã trên đã báo cáo quá trình từ thiện của đoàn Thủy Tiên để UBND huyện Phong Điền báo cáo đến Bộ Công an.