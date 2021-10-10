Thừa Thiên – Huế báo cáo việc từ thiện của ca sĩ Thủy Tiên lên Bộ Công an: Trao tiền tại 2 xã không thông qua chính quyền

Xã hội 10/10/2021 18:24

Theo báo cáo, việc trao tiền từ thiện hồi tháng 10/2020 của ca sĩ Thủy Tiên tại 2 xã Quảng Thọ và Quảng An có thông qua chính quyền, còn tại xã Quảng Vinh, Quảng Phước và thị trấn Sịa không thông qua chính quyền.

Theo báo Người lao động, việc trao tiền từ thiện hồi tháng 10/2020 của ca sĩ Thủy Tiên tại 2 xã Quảng Thọ và Quảng An (Thừa Thiên – Huế) có thông qua chính quyền; còn tại xã Quảng Vinh, Quảng Phước và thị trấn Sịa không thông qua chính quyền.

Cụ thể, ngày 10/10, ông Trần Phú Cường, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Quảng Thọ, huyện Quảng Điền, cho biết đã có báo cáo gửi Bộ Công an về các chứng cứ, tài liệu liên quan việc phát quà từ thiện của ca sĩ Thủy Tiên ủng hộ người dân bị bão lụt trên địa bàn xã vào ngày 20/11/2020.

Theo ông Cường, trước khi đoàn từ thiện về xã Quảng Thọ, đoàn từ thiện của ca sĩ Thủy Tiên có liên hệ để nhờ Ủy ban MTTQ xã lập danh sách hộ dân nhận quà.

Tại buổi trao quà từ thiện, vợ chồng Thủy Tiên - Công Vinh bỏ ra 4 cọc tiền tổng cộng 2 tỉ đồng trước sự chứng nhận của đại diện chính quyền, sau đó Ủy ban MTTQ xã kiểm đếm lại trước khi phát.

Thừa Thiên – Huế báo cáo việc từ thiện của ca sĩ Thủy Tiên lên Bộ Công an: Trao tiền tại 2 xã không thông qua chính quyền - Ảnh 1
Văn bản xác nhận của Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Quảng Thọ. Ảnh: Lao động

 Sau khi phát, xã kiểm tra lại số dư và xác nhận vào giấy là đoàn của ca sĩ Thủy Tiên đã trao 1.965.500.000 đồng cho 1.959 hộ dân trong xã Quảng Thọ. Theo ông Cường, trong quá trình phát, vợ chồng Thủy Tiên trao theo cảm tính, có người 1 triệu đồng, người 2 triệu đồng tùy hoàn cảnh.

Tương tự, Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Quảng An (Quảng Điền) cũng đang làm báo cáo gửi Bộ Công an về việc ca sĩ Thủy Tiên trao quà từ thiện ủng hộ người dân lũ lụt ở xã này.

Theo báo Lao động, danh sách địa phương lập có 2.632 hộ dân bị thiệt hại do lũ lụt được nhận tiền. Tuy nhiên, khi tiến hành trao, có 16 hộ dân đến chậm nên đoàn chỉ trao cho 2.616 hộ với tổng số tiền 2.616.500.000 đồng.

Sau khi trao xong, Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Quảng An đã có thư cảm ơn và ký văn bản xác nhận số tiền đã trao hỗ trợ bà con của đoàn ca sĩ Thủy Tiên. “Có 1 trường hợp là người tàn tật ở ngoài địa phương tới, không nằm trong danh sách nhưng Công Vinh thấy thương nên rút 500 ngàn tiền túi tặng”, ông Hiền chia sẻ trên báo Lao động.

Thừa Thiên – Huế báo cáo việc từ thiện của ca sĩ Thủy Tiên lên Bộ Công an: Trao tiền tại 2 xã không thông qua chính quyền - Ảnh 2
Ca sĩ Thuỷ Tiên trong một lần lội nước đi trao quà cho bà con vùng lũ ở Thừa Thiên - Huế. Ảnh: FB Thủy Tiên

 Trong khi đó, nguồn tin từ báo Người lao động cho hay, trước khi về trao quà tại xã Quảng An, Quảng Thọ, trong đợt 1 vào tháng 10/2020, đoàn từ thiện của Thủy Tiên về trao quà trực tiếp cho người dân ở xã Quảng Vinh, Quảng Phước và thị trấn Sịa (Quảng Điền) nhưng không thông qua chính quyền.

Vụ xác minh hoạt động từ thiện của Thủy Tiên ở Thừa Thiên Huế: 'Họ đi tự phát, không thể xác nhận số tiền'

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"Họ tự phát tiền cho người dân theo cảm tính thôi chứ không có kế hoạch gì cả", Chủ tịch Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Quảng Điền thông tin.

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