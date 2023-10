Mới đây, Tuổi Trẻ Online dẫn tin từ Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho biết, lúc 7h sáng 10/10, bão số 7 (tên quốc tế Lionrock) đang cách Hải Phòng khoảng 170km, cách Nam Định khoảng 190km, cách Thanh Hóa khoảng 260km. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8 (60-75km/giờ), giật cấp 10.

Do ảnh hưởng của bão số 7 nên ở trạm đảo Bạch Long Vĩ có gió mạnh cấp 6-7, giật cấp 9, trạm đảo Cô Tô có gió mạnh cấp 6, giật cấp 8, khu vực ven biển Quảng Ninh, Hải Phòng có gió giật cấp 6-7. Khu vực phía Đông Bắc Bộ đã có mưa to, có nơi mưa rất to với lượng mưa phổ biến 50-100mm, có nơi trên 130mm.