Hơn 500 học sinh phải nghỉ học khẩn cấp sau khi ghi nhận 2 vợ chồng trở thành F0 sau ngày họp phụ huynh

Xã hội 15/10/2021 13:49

Hai trường ở Thanh Hóa phải khẩn cấp cho hơn 500 học sinh nghỉ học sau khi ghi nhận 2 phụ huynh mắc Covid-19.

Ngày 15/10, báo Thanh Niên dẫn tin từ Phòng Y tế TX.Bỉm Sơn (Thanh Hóa) cho biết, UBND TX.Bỉm Sơn đã quyết định cho Trường tiểu học - THCS Quang Trung (xã Quang Trung, TX.Bỉm Sơn) nghỉ dạy và học kể từ ngày 15/10 cho đến khi có thông báo mới.

Theo đó, hơn 500 học sinh Trường tiểu học - THCS Quang Trung nghỉ học sau khi ghi nhận 2 phụ huynh mắc Covid-19.

Hai bệnh nhân mắc Covid-19 là vợ chồng (cùng ngụ thôn 3, xã Quang Trung, TX.Bỉm Sơn), được phát hiện nhiễm bệnh vào chiều 14.10. Đây là 2 ca bệnh lây nhiễm ngoài cộng đồng, có lịch trình di chuyển rất nhiều nơi, tiếp xúc với nhiều người trong thời gian từ 1 - 14/10, trước khi phát hiện nhiễm bệnh.

Trong đó, bệnh nhân nữ (36 tuổi) là nhân viên bán hàng cho một doanh nghiệp ở TX.Bỉm Sơn, nên từ ngày 1 - 14/10, bệnh nhân đi bán và giới thiệu hàng ở rất nhiều nơi, tiếp xúc với nhiều người trên địa bàn TX.Bỉm Sơn và các huyện Hậu Lộc, Hà Trung, Nga Sơn, Yên Định (Thanh Hóa).

Bệnh nhân nam (38 tuổi, chồng bệnh nhân nữ nêu trên) là lái xe cho một doanh nghiệp trên địa bàn TX.Bỉm Sơn. Từ 1-14/10, bệnh nhân chở hàng đến nhiều nơi trên địa bàn Thanh Hóa và Ninh Bình, có tiếp xúc với nhiều người.

Hơn 500 học sinh phải nghỉ học khẩn cấp sau khi ghi nhận 2 vợ chồng trở thành F0 sau ngày họp phụ huynh - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

 Đáng chú ý, ngày 10/10, cả 2 bệnh nhân trên còn tham gia họp phụ huynh cho 2 con đang học tại Trường tiểu học - THCS Quang Trung, và tham gia tiệc liên hoan có sự tham gia của nhiều người.

Ông Trịnh Xuân Hiệp, Giám đốc Trung tâm Y tế TX.Bỉm Sơn, cho biết tính đến sáng 15/10, đã truy vết được 316 trường hợp F1 và hơn 1.500 F2 của 2 bệnh nhân trên. Tuy nhiên, đây mới chỉ là số F1 và F2 ngụ trên địa bàn TX.Bỉm Sơn. Hiện còn nhiều người là F1 và F2 trên địa bàn các huyện Hậu Lộc, Nga Sơn, Yên Định và TP.Thanh Hóa đang được các cơ quan chức năng tiến hành truy vết, chưa có số liệu cụ thể.

Để ngăn chặn dịch bệnh lây lan, UBND TX.Bỉm Sơn đã quyết định phong tỏa tạm thời đối với các thôn 3, 5 và 6 xã Quang Trung kể từ 18 giờ ngày 14/10. Đồng thời yêu cầu tất cả các cơ sở kinh doanh trên địa bàn TX.Bỉm Sơn phải đóng cửa từ 18 giờ hàng ngày. Riêng các nhà hàng, quán ăn, quán cà phê, đồ uống, giải khát chỉ được bán hàng mang về hoặc mang đi.

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