Xót xa hàng trăm người về quê gồng mình vượt qua dòng lũ lớn lúc nửa đêm, CSGT liền 'xắn tay áo' giúp dân gây xúc động

Đoàn người từ các tỉnh phía Nam về quê gặp mưa lớn, nước suối tràn qua đường quốc lộ ngập sâu. Mọi người cùng giúp nhau đẩy xe qua đoạn đường ngập nước, các chiến sĩ CSGT đang dẫn đoàn cũng xuống xe dầm mưa, lội nước phụ đẩy xe giúp người dân.

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