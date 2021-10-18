Vụ bé trai 2 tuổi ở Bình Dương mất tích bí ẩn: Người cha tiết lộ chiếc áo con mặc, đau xót 'mới quay clip cho con hôm trước'

Xã hội 18/10/2021 17:26

Bố của bé trai 2 tuổi mất tích đã chia sẻ đoạn clip về con và cho biết chiếc áo cháu mặc trong clip cũng là chiếc áo ở thời điểm mất tích

Liên quan đến vụ việc bé trai L.G.H (2 tuổi) mất tích bí ẩn khi chơi trước sân nhà ở Bình Dương sáng 15/10, thông tin từ báo Đất Việt/ Tri thức & Cuộc sống,đến nay (18/10) sau 3 ngày nỗ lực tìm kiếm vẫn chưa thấy tung tích của cháu bé.

Vụ bé trai 2 tuổi ở Bình Dương mất tích bí ẩn: Người cha tiết lộ chiếc áo con mặc, đau xót 'mới quay clip cho con hôm trước' - Ảnh 1
Bé trai mất tích khi đang chơi trước nhà - Ảnh: Internet

 Được biết, vào ngày 16/10, bố của cháu là L.G.Đ đã chia sẻ đoạn clip của cháu H, cho biết chiếc áo cháu mặc trong clip cũng là chiếc áo ở thời điểm mất tích. "Bé mặc áo như trong clip, mặt quần short jean" - bố cháu bé thông tin.

Theo bố cháu, đoạn clip được quay trước đó vài ngày. Trên trang cá nhân, bố cháu bé chia sẻ xót xa: "Mới quay cho con trai hôm trước, con đâu rồi về nhà đi mọi người đang chờ".

Vụ bé trai 2 tuổi ở Bình Dương mất tích bí ẩn: Người cha tiết lộ chiếc áo con mặc, đau xót 'mới quay clip cho con hôm trước' - Ảnh 2
gười bố tiết lộ chiếc áo con trai mặc ở thời điểm mất tích trước sân nhà - Ảnh: Đất Việt/ Tri thức & Cuộc sống

 Dù lòng như lửa đốt nhưng anh Đ. và vợ cũng phải gồng mình, cố gắng tìm kiếm con trai. Bất kì đâu có thông tin về em bé đi lạc, hay đối tượng khả nghi chở theo cháu bé là gia đình lại cố gắng liên hệ xác minh và tỏa đi tìm khắp nơi. Anh Đ. cũng đã cập nhật dòng trạng thái khẳng định con trai anh hiện tại vẫn chưa được tìm thấy. "Con em vẫn chưa tìm thấy. Mọi người nghe cho đúng thông tin rồi hãy đăng lên Facebook. Đừng đăng bậy bạ, để cho anh em tập trung tìm bé. Thông tin về cháu bé cũng được cộng đồng mạng chung tay chia sẻ, với hy vọng sớm tìm được cháu", anh Đ. chia sẻ.

Vụ bé trai 2 tuổi ở Bình Dương mất tích bí ẩn: Người cha tiết lộ chiếc áo con mặc, đau xót 'mới quay clip cho con hôm trước' - Ảnh 3
Gia đình vẫn chưa có thông tin gì kể từ sau thời điểm con trai mất tích - Ảnh: Cắt từ clip

 Trong đêm 17/10, nhiều người dân đã toả đi khắp nơi để tìm kiếm cháu bé, tuy nhiên chưa có kết quả. Thông tin về cháu bé cũng được cộng đồng mạng chung tay chia sẻ, với hy vọng sớm tìm được cháu.

Trước đó, theo thông tin từ báo Phụ nữ Online, khoảng 10h ngày 15/10, bé trai L.G.Đ (2 tuổi) đang chơi trước cửa nhà ở ấp Tân Định, xã Minh Tân, tỉnh Bình Dương đang cùng mẹ là chị H.T.A.N.

Thấy bé đang chơi nên chị N đi vào trong nhà, tuy nhiên lúc quay ra thì tá hỏa không thấy con trai, tìm xung quanh nhà cũng không phát hiện thấy bé.

Ngay sau đó, gia đình đã toả đi nhiều hướng để tìm kiếm cháu đồng thời thông báo với chính quyền địa phương. Chính quyền xã Minh Tân đã huy động hàng chục người phối hợp với người thân tìm kiếm cả ngày lẫn đêm. Được biết, trước khi mất tích, cháu H mặc áo thun ngắn tay màu đen, trên cổ áo có viền màu trắng; mặc quần sọt (short) màu xanh, đầu không đội nón, chân không mang dép.

Bé trai 2 tuổi ở Bình Dương mất tích bí ẩn khi đang chơi trước sân nhà, mẹ nức nở cầu cứu: 'Làm ơn ai bắt con cho em xin lại'

Bé trai 2 tuổi ở Bình Dương mất tích bí ẩn khi đang chơi trước sân nhà, mẹ nức nở cầu cứu: 'Làm ơn ai bắt con cho em xin lại'

Một bé trai 2 tuổi đang chơi trước sân nhà thì mất tích bí ẩn, hàng chục người thân cùng chính quyền địa phương tổ chức tìm kiếm nhưng đến sáng 17/10 vẫn chưa thấy bé.

Xem thêm
Từ khóa:   bé trai mất tích bé trai mất tích bí ẩn bé trai 2 tuổi mất tích bí ẩn

TIN MỚI NHẤT

Dọn dẹp bể chứa nước, 4 sinh viên tử vong nghi ngờ tiếp xúc với khí độc

Dọn dẹp bể chứa nước, 4 sinh viên tử vong nghi ngờ tiếp xúc với khí độc

Video 48 phút trước
Mừng 3 con giáp TRÚNG SỐ ĐỘC ĐẮC, đổi đời chỉ sau một đêm, vận khí tăng cao, tài khoản nhảy số ầm ầm, tiêu xài thả ga trong 3 ngày cuối tuần

Mừng 3 con giáp TRÚNG SỐ ĐỘC ĐẮC, đổi đời chỉ sau một đêm, vận khí tăng cao, tài khoản nhảy số ầm ầm, tiêu xài thả ga trong 3 ngày cuối tuần

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 18 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Sáu 9/10/2026, Thần Tài xua đuổi vận xui, quý nhân mang đến tài lộc, 3 con giáp khai thông tài lộc, thu hưởng công danh, giàu có bất thình lình

Đúng ngày mai, thứ Sáu 9/10/2026, Thần Tài xua đuổi vận xui, quý nhân mang đến tài lộc, 3 con giáp khai thông tài lộc, thu hưởng công danh, giàu có bất thình lình

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 19 phút trước
Bắt sống rắn hổ mang chúa dài 3 mét bò vào nhà vệ sinh khiến cả gia đình sợ thót tim

Bắt sống rắn hổ mang chúa dài 3 mét bò vào nhà vệ sinh khiến cả gia đình sợ thót tim

Video 1 giờ 48 phút trước
Trong nửa cuối tháng 10 dương lịch, 3 con giáp đụng đâu cũng HÁI RA TIỀN, Thần Tài mở cung tài lộc, vận số phất lên như diều gặp gió

Trong nửa cuối tháng 10 dương lịch, 3 con giáp đụng đâu cũng HÁI RA TIỀN, Thần Tài mở cung tài lộc, vận số phất lên như diều gặp gió

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 18 phút trước
Will kể lại khoảnh khắc bị cây cổ thụ trên đường Đinh Tiên Hoàng đè trúng

Will kể lại khoảnh khắc bị cây cổ thụ trên đường Đinh Tiên Hoàng đè trúng

Hậu trường 2 giờ 21 phút trước
Trong 7 ngày tới, 3 con giáp Thần May Mắn ngỏ lời, tài lộc sáng chói, TIỀN TÀI RỦNG RỈNH, tình duyên đỏ thắm

Trong 7 ngày tới, 3 con giáp Thần May Mắn ngỏ lời, tài lộc sáng chói, TIỀN TÀI RỦNG RỈNH, tình duyên đỏ thắm

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 18 phút trước
Bước qua tháng 9 âm lịch, 3 con giáp sẽ HỐT TIỀN MỎI TAY, hưởng trọn vinh hiển, hoan hỷ đón lộc về, tình duyên sáng rực như sao trời

Bước qua tháng 9 âm lịch, 3 con giáp sẽ HỐT TIỀN MỎI TAY, hưởng trọn vinh hiển, hoan hỷ đón lộc về, tình duyên sáng rực như sao trời

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 18 phút trước
Top 5 loại rau xanh cực tốt cho sức khỏe, chỉ cần mua 10 nghìn đồng cả nhà ăn thoải mái

Top 5 loại rau xanh cực tốt cho sức khỏe, chỉ cần mua 10 nghìn đồng cả nhà ăn thoải mái

Dinh dưỡng 4 giờ 48 phút trước
Tử vi thứ Sáu 9/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi vượng sắc tài lộc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Mão - Tỵ công việc trắc trở, tiền bạc thiếu trước hụt sau

Tử vi thứ Sáu 9/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi vượng sắc tài lộc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Mão - Tỵ công việc trắc trở, tiền bạc thiếu trước hụt sau

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 55 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng hôm nay, thứ 5 ngày 8/10/2026, 3 con giáp Lộc về triền miên, hỷ sự ngập lối, làm đâu thắng đó, xui rủi tránh xa

Đúng hôm nay, thứ 5 ngày 8/10/2026, 3 con giáp Lộc về triền miên, hỷ sự ngập lối, làm đâu thắng đó, xui rủi tránh xa

Qua đêm nay, 3 con giáp 'nằm im' cũng hưởng lộc, Đại Cát Đại Lợi, cầu được ước thấy, vàng chất đầy nhà, tình duyên rộng mở

Qua đêm nay, 3 con giáp 'nằm im' cũng hưởng lộc, Đại Cát Đại Lợi, cầu được ước thấy, vàng chất đầy nhà, tình duyên rộng mở

Danh tính gã chồng đánh vợ tới tấp giữa đường ở Gia Lai

Danh tính gã chồng đánh vợ tới tấp giữa đường ở Gia Lai

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Mastercard đổi mới cách tiếp cận bảo mật thanh toán bằng series phim ngắn Hàn Quốc

Mastercard đổi mới cách tiếp cận bảo mật thanh toán bằng series phim ngắn Hàn Quốc

Nóng: Chính phủ chốt nghỉ 7 ngày dịp Tết Nguyên đán năm 2027, Quốc khánh 4 ngày

Nóng: Chính phủ chốt nghỉ 7 ngày dịp Tết Nguyên đán năm 2027, Quốc khánh 4 ngày

Nhận diện thương hiệu mới của công ty bảo hiểm đến từ Nhật Bản

Nhận diện thương hiệu mới của công ty bảo hiểm đến từ Nhật Bản

Lào Cai: Sạt lở đất đá, Quốc lộ 279 bị chia cắt hoàn toàn

Lào Cai: Sạt lở đất đá, Quốc lộ 279 bị chia cắt hoàn toàn

Cùng chuyên gia cập nhật cách quản lý u xơ thần kinh tuýp 1

Cùng chuyên gia cập nhật cách quản lý u xơ thần kinh tuýp 1

2.010 suất tầm soát ung thư miễn phí cho phụ nữ yếu thế và dân tộc thiểu số

2.010 suất tầm soát ung thư miễn phí cho phụ nữ yếu thế và dân tộc thiểu số