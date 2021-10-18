Bố của bé trai 2 tuổi mất tích đã chia sẻ đoạn clip về con và cho biết chiếc áo cháu mặc trong clip cũng là chiếc áo ở thời điểm mất tích

Liên quan đến vụ việc bé trai L.G.H (2 tuổi) mất tích bí ẩn khi chơi trước sân nhà ở Bình Dương sáng 15/10, thông tin từ báo Đất Việt/ Tri thức & Cuộc sống,đến nay (18/10) sau 3 ngày nỗ lực tìm kiếm vẫn chưa thấy tung tích của cháu bé. Bé trai mất tích khi đang chơi trước nhà - Ảnh: Internet Được biết, vào ngày 16/10, bố của cháu là L.G.Đ đã chia sẻ đoạn clip của cháu H, cho biết chiếc áo cháu mặc trong clip cũng là chiếc áo ở thời điểm mất tích. "Bé mặc áo như trong clip, mặt quần short jean" - bố cháu bé thông tin.

Theo bố cháu, đoạn clip được quay trước đó vài ngày. Trên trang cá nhân, bố cháu bé chia sẻ xót xa: "Mới quay cho con trai hôm trước, con đâu rồi về nhà đi mọi người đang chờ". gười bố tiết lộ chiếc áo con trai mặc ở thời điểm mất tích trước sân nhà - Ảnh: Đất Việt/ Tri thức & Cuộc sống Dù lòng như lửa đốt nhưng anh Đ. và vợ cũng phải gồng mình, cố gắng tìm kiếm con trai. Bất kì đâu có thông tin về em bé đi lạc, hay đối tượng khả nghi chở theo cháu bé là gia đình lại cố gắng liên hệ xác minh và tỏa đi tìm khắp nơi. Anh Đ. cũng đã cập nhật dòng trạng thái khẳng định con trai anh hiện tại vẫn chưa được tìm thấy. "Con em vẫn chưa tìm thấy. Mọi người nghe cho đúng thông tin rồi hãy đăng lên Facebook. Đừng đăng bậy bạ, để cho anh em tập trung tìm bé. Thông tin về cháu bé cũng được cộng đồng mạng chung tay chia sẻ, với hy vọng sớm tìm được cháu", anh Đ. chia sẻ.

Gia đình vẫn chưa có thông tin gì kể từ sau thời điểm con trai mất tích - Ảnh: Cắt từ clip Trong đêm 17/10, nhiều người dân đã toả đi khắp nơi để tìm kiếm cháu bé, tuy nhiên chưa có kết quả. Thông tin về cháu bé cũng được cộng đồng mạng chung tay chia sẻ, với hy vọng sớm tìm được cháu. Trước đó, theo thông tin từ báo Phụ nữ Online, khoảng 10h ngày 15/10, bé trai L.G.Đ (2 tuổi) đang chơi trước cửa nhà ở ấp Tân Định, xã Minh Tân, tỉnh Bình Dương đang cùng mẹ là chị H.T.A.N. Thấy bé đang chơi nên chị N đi vào trong nhà, tuy nhiên lúc quay ra thì tá hỏa không thấy con trai, tìm xung quanh nhà cũng không phát hiện thấy bé. Ngay sau đó, gia đình đã toả đi nhiều hướng để tìm kiếm cháu đồng thời thông báo với chính quyền địa phương. Chính quyền xã Minh Tân đã huy động hàng chục người phối hợp với người thân tìm kiếm cả ngày lẫn đêm. Được biết, trước khi mất tích, cháu H mặc áo thun ngắn tay màu đen, trên cổ áo có viền màu trắng; mặc quần sọt (short) màu xanh, đầu không đội nón, chân không mang dép.

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