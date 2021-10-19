Bất thường vụ bé trai 2 tuổi mất tích nhiều ngày ở Bình Dương: Người dân thấy đôi nam nữ chở theo cháu bé như nhận dạng

Xã hội 19/10/2021 10:34

Suốt 4 ngày qua, gia đình bé trai mất tích bí ẩn cùng lực lượng chức năng đã phối hợp tìm kiếm, thậm chí còn sử dụng flycam nhưng vẫn chưa có kết quả.

Liên quan đến vụ bé  Lâm Gia Hưng (SN 2019, ngụ ấp Tân Định, xã Minh Tân, huyện Dầu Tiếng, tỉnh Bình Dương) mất tích nhiều ngày nay, theo thông tin mới đây từ Vietnamnet, một số người dân gần hiện trường cho biết, chiều ngày 15/10 có một đôi nam nữ đi xe máy chở theo một bé trai giống như đặc điểm nhận dạng, tuy nhiên sau đó không thấy xuất hiện tại khu vực này.

Bất thường vụ bé trai 2 tuổi mất tích nhiều ngày ở Bình Dương: Người dân thấy đôi nam nữ chở theo cháu bé như nhận dạng - Ảnh 1
Bé Hưng mất tích nhiều ngày nay, chưa rõ tung tích - Ảnh: Internet

 Được biết, thời điểm mất tích, bé Hưng mặc áo thun ngắn tay màu đen, trên cổ áo có nền màu trắng, quần màu xanh, không đội nón, không mang dép.

Bất thường vụ bé trai 2 tuổi mất tích nhiều ngày ở Bình Dương: Người dân thấy đôi nam nữ chở theo cháu bé như nhận dạng - Ảnh 2
Người bố tiết lộ chiếc áo bé trai mặc trước khi mất tích - Ảnh: Cắt từ clip

 Ngoài ra, theo báo Đất Việt/ Tri thức & Cuộc sống, vào đêm 17/10, khi phát hiện 2 người Trung Quốc có hành tung đáng ngờ, người dân đã báo cho lực lượng chức năng đưa về trụ sở. Tuy nhiên, hiện vẫn chưa có kết quả điều tra khẳng định 2 đối tượng này có liên quan đến vụ mất tích của bé Hưng. Việc một số trang mạng xã hội đã đăng tải thông tin không đúng sự thật khiến nhiều người hiểu lầm rằng 2 người Trung Quốc này đã bắt cóc cháu bé.

Bên cạnh đó, trên mạng còn xuất hiện thông tin đã tìm thấy bé Hưng cùng với hình ảnh, clip cập nhật diễn biến, song, thông tin này là hoàn toàn sai sự thật.

Bất thường vụ bé trai 2 tuổi mất tích nhiều ngày ở Bình Dương: Người dân thấy đôi nam nữ chở theo cháu bé như nhận dạng - Ảnh 3
Thông tin đăng tải lên MXH cho rằng đã tìm thấy bé trai dù chưa được kiểm chứng - Ảnh: Internet

 Vietnamnet cho biết thêm, kể từ khi biết tin cháu bé 2 tuổi mất tích, hàng trăm người đã đi quanh các khu vực lân cận để tìm kiếm, thậm chí nhiều người còn sử dụng cả flycam thế nhưng đến nay vẫn chưa có tung tích của cháu bé.

Tối 18/10, trên trang cá nhân, bố cháu bé buồn bã chia sẻ: "Cảm ơn mọi người đã cố gắng để tìm kiếm con em mấy ngày qua. Chỉ mong cho con bình an về về với gia đình".

Bất thường vụ bé trai 2 tuổi mất tích nhiều ngày ở Bình Dương: Người dân thấy đôi nam nữ chở theo cháu bé như nhận dạng - Ảnh 4
Dòng chia sẻ của bố bé trai - Ảnh: FB

 Trong khi đó, người mẹ cho biết, Hưng là một em bé rất ngoan. Em đã biết bập bẹ nói được vài tiếng, đi vệ sinh biết kêu bố mẹ. 

"Con tên Tanu (Lâm G.H.), mới 2 tuổi, hiện tại gia đình không xác nhận được bé đi lạc hay bị bắt cóc. Con đi từ sáng 15/10 đến giờ người nhà vẫn đang tìm kiếm mà không thấy. Khi đi con mặc áo thun đen có cổ, quần jeans qua đầu gối, xanh bạc có viền bên hông, lưng thun, đi chân trần.

Chỉ mong ai vô tình gặp được con báo cho gia đình em biết, bao nhiêu tiền cũng được, em chỉ mong gặp được con. Làm ơn, ai có bắt con cho em xin lại, tội con lắm rồi, đói khát hay sống chết ra sao... Em chỉ mong gặp con thôi", người mẹ chia sẻ sự việc lên mạng xã hội.

Bất thường vụ bé trai 2 tuổi mất tích nhiều ngày ở Bình Dương: Người dân thấy đôi nam nữ chở theo cháu bé như nhận dạng - Ảnh 5
Người mẹ khắc khoải nhớ con - Ảnh: Internet

 Trước đó, vào sáng 15/10, bé Hưng đang chơi trước nhà cùng mẹ. Sau khi người mẹ vào trong nhà rồi trở ra thì không thấy con trai đâu. Sau khi tổ chức tìm kiếm, đến chiều cùng ngày, đồ chơi của cháu bé được phát hiện ở lô cao su nhưng vẫn không rõ tung tích.

Do nhà bé Hưng nằm gần lô cao su, ít người qua lại, không có camera bên đường nên việc tìm kiếm gặp khó khăn.

Chủ tịch UBND huyện Dầu Tiếng cho hay, hiện cơ quan công an đang đưa ra các nhận định về tình huống mất tích của bé Hưng, khoanh vùng các mối quan hệ nghi vấn có liên quan nhằm xác định vị trí hiện tại của nạn nhân.

Vụ việc đã được báo cáo lên Cục C01 Bộ Công an, Công an các huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn tỉnh Bình Dương để tiến hành truy tìm.

Bất thường vụ bé trai 2 tuổi mất tích nhiều ngày ở Bình Dương: Người dân thấy đôi nam nữ chở theo cháu bé như nhận dạng - Ảnh 6
Người dân dùng flycam hỗ trợ tìm kiếm bé trai mất tích - Ảnh: Vietnamnet

 Gia đình cũng đã đăng tải thông tin về vụ mất tích của cháu Hưng lên nhờ cộng đồng hỗ trợ và cho biết sẽ hậu tạ 200 triệu đồng cho ai tìm được cháu.

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Bố của bé trai 2 tuổi mất tích đã chia sẻ đoạn clip về con và cho biết chiếc áo cháu mặc trong clip cũng là chiếc áo ở thời điểm mất tích

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