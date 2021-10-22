Sau khi kẹt tại thang máy tầng 7 tòa nhà, cô gái trèo ra thì bất ngờ bị rơi xuống tầng 1 dẫn đến tử vong.

Theo thông tin ban đầu từ báo Giao thông, khoảng 23h ngày 19/10, tại tòa nhà cao tầng trên phố Kim Mã, chị N.H.A (SN 2000, trú tại phố Nguyễn Chí Thanh, phường Láng Thượng, quận Đống Đa) cùng chị N.Q.N (SN 1998, ở phường Kim Mã) đi thang máy từ tầng 8 xuống tầng 1 tòa nhà.

Khi thang máy di chuyển tới tầng 7 thì xảy ra sự cố, hai người bị mắc kẹt bên trong. Lúc này, 2 chị đã gọi cứu hộ thang máy và được bảo vệ tòa nhà hỗ trợ mở cửa thang máy.

Trong lúc chị N.H.A trèo từ tầng 7 ra bất ngờ bị rơi theo hầm thang máy xuống tầng 1.

Ảnh minh họa: Internet

Báo An ninh Thủ đô cho biết, nạn nhân ngay sau đó được đưa vào Bệnh viện Xanh Pôn cấp cứu, tuy nhiên đã tử vong.

Được biết, ngay sau khi xảy ra vụ việc, cơ quan CSĐT Công an quận Ba Đình đã có mặt tại hiện trường và cùng phối hợp với cơ quan chức năng tiến hành điều tra làm rõ.

Hiện vụ việc Công an quận Ba Đình đang thụ lý giải quyết vụ việc.

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