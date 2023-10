Nấc nghẹn bình sữa được đặt trước di ảnh bé trai 2 tuổi ở Bình Dương, người cha nức nở nhắn nhủ lời cuối: 'Xin lỗi con trai'

Đúng 11 giờ 21/10, quan tài bé H. được đưa đi an táng tại mảnh đất gần nhà. Nơi đây cũng là nơi an nghỉ của tổ tiên gia đình. Cầm trên tay di ảnh đứa con thân yêu, anh Đạt - bố cháu bé thẫn thờ, ánh mắt đỏ hoe: "Cháu H. ở nhà ngoan lắm, dễ ăn dễ nuôi, bé thích ngủ với ông bà nội. Sáng nào em còn vui đùa với con, mà giờ..." Anh Đạt nghẹn ngào chia sẻ.

Anh Đ. gục khóc vì mất đi con trai hết mực yêu thương - Ảnh: Vietnamnet

Sau khi hoàn tất hậu sự cho con, mới dây, trên trang cá nhân, anh L.G.Đ (ba cháu H.) đã gửi lời cảm ơn đến mọi người vì đã hỗ trợ tìm kiếm trong nhiều ngày qua và nghẹn ngào nói những lời cuối cùng với con trai.

Anh viết: "Cảm ơn mọi người mấy ngày qua đã cố gắng tìm kiếm cháu. Con về với gia đình rồi, giờ chỉ cầu mong về bên kia thế giới được sung sướng bình yên, đức Phật sẽ che chở cho con, mọi người vẫn luôn nhớ, luôn yêu thương con.

Kiếp này sống với ba mẹ, con đã chịu khổ nhiều rồi. Ba xin lỗi con trai".

Dòng chia sẻ này đã khiến nhiều người xúc động, nghẹn ngào.

Nhiều người nghẹn ngào khi nhìn thấy hình ảnh bình sữa trên bàn thờ của bé trai - Ảnh: Internet

Trước đó, chị L. (dì cháu H.) cũng cho biết gia đình cũng xin phép được từ chối nhận hỗ trợ, quyên góp.

Chị viết: "Gia đình em cảm ơn tất cả các mạnh thường quân đã hỏi và tính gửi tài khoản giúp gia đình em. Nhưng cá nhân em và mẹ cháu xin được từ chối và rất cảm ơn vì muốn giúp đỡ. Không phải không cần mà là nỗi lòng của người mẹ muốn con sớm được siêu thoát, mong mọi người thông cảm. Có gì không phải mong mọi người bỏ qua".

Gia đình cháu bé đau buồn, tình thần suy sụp - Ảnh: Vietnamnet

Trước đó, theo thông tin từ VOV, lực lượng chức năng nhận được tin báo của gia đình chị H.T.B.N (SN 1997, ngụ xã Minh Tân) về việc con trai của mình là bé H. bị mất tích khi chơi trước nhà.

Ngay sau đó, chính quyền địa phương huy động hàng trăm người phối hợp với người dân tổ chức tìm kiếm các khu vực lân cận nhưng không thấy bé. Công an huyện Dầu Tiếng cũng phát thông báo gửi Bộ Công an cùng Công an các tỉnh, thành phố để hỗ trợ tìm người mất tích, nêu rõ đặc điểm nhận dạng của bé.

Đến sáng 20/10, một số người dân phát hiện thi thể bé trai này tại con suối cách nhà nạn nhân khoảng 600m. Đáng chú ý, khu vực này nhiều bụi rậm, rất khó đi. Hiện cơ quan công an đã lập chuyên án điều tra nguyên nhân vụ việc.