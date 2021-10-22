Nấc nghẹn bình sữa được đặt trước di ảnh bé trai 2 tuổi ở Bình Dương, người cha nức nở nhắn nhủ lời cuối: 'Xin lỗi con trai'

Xã hội 22/10/2021 12:20

Không một ngôn từ nào có thể diễn tả hết nỗi đau mất đi con cái của người làm cha mẹ.

Sự việc bé trai 2 tuổi tên L.G.H (SN 2019, ngụ xã Minh Tân, huyện Dầu Tiếng, tỉnh Bình Dương) mất tích suốt 5 ngày, sau đó được phát hiện đã qua đời ở một con suối gần nhà khiến nhiều ngươi xót thương. 

Theo thông tin từ báo Vietnamnet, sáng 21/10, gia đình đã tổ chức lo hậu sự cho cháu bé tại nhà riêng và không nhận phúng điếu. 

Nấc nghẹn bình sữa được đặt trước di ảnh bé trai 2 tuổi ở Bình Dương, người cha nức nở nhắn nhủ lời cuối: 'Xin lỗi con trai' - Ảnh 1
Người bố (áo đen) ôm di ảnh của con từ nhà ra nơi an táng - Ảnh: Vietnamnet

Đúng 11 giờ 21/10, quan tài bé H. được đưa đi an táng tại mảnh đất gần nhà. Nơi đây cũng là nơi an nghỉ của tổ tiên gia đình. Cầm trên tay di ảnh đứa con thân yêu, anh Đạt - bố cháu bé thẫn thờ, ánh mắt đỏ hoe: "Cháu H. ở nhà ngoan lắm, dễ ăn dễ nuôi, bé thích ngủ với ông bà nội. Sáng nào em còn vui đùa với con, mà giờ..." Anh Đạt nghẹn ngào chia sẻ.

Chứng kiến hình ảnh bà nội ôm di ảnh cháu trai vào lòng khóc nấc từng cơn, gọi tên trong vô vọng, nhiều người người dự đám tang cũng không kiềm được nước mắt khóc thương cháu bé vắn số.

Nấc nghẹn bình sữa được đặt trước di ảnh bé trai 2 tuổi ở Bình Dương, người cha nức nở nhắn nhủ lời cuối: 'Xin lỗi con trai' - Ảnh 2
Anh Đ. gục khóc vì mất đi con trai hết mực yêu thương - Ảnh: Vietnamnet

 Sau khi hoàn tất hậu sự cho con, mới dây, trên trang cá nhân, anh L.G.Đ (ba cháu H.) đã gửi lời cảm ơn đến mọi người vì đã hỗ trợ tìm kiếm trong nhiều ngày qua và nghẹn ngào nói những lời cuối cùng với con trai.

 Anh viết: "Cảm ơn mọi người mấy ngày qua đã cố gắng tìm kiếm cháu. Con về với gia đình rồi, giờ chỉ cầu mong về bên kia thế giới được sung sướng bình yên, đức Phật sẽ che chở cho con, mọi người vẫn luôn nhớ, luôn yêu thương con.

Kiếp này sống với ba mẹ, con đã chịu khổ nhiều rồi. Ba xin lỗi con trai".

Dòng chia sẻ này đã khiến nhiều người xúc động, nghẹn ngào. 

Nấc nghẹn bình sữa được đặt trước di ảnh bé trai 2 tuổi ở Bình Dương, người cha nức nở nhắn nhủ lời cuối: 'Xin lỗi con trai' - Ảnh 3
Nhiều người nghẹn ngào khi nhìn thấy hình ảnh bình sữa trên bàn thờ của bé trai - Ảnh: Internet

 Trước đó, chị L. (dì cháu H.) cũng cho biết gia đình cũng xin phép được từ chối nhận hỗ trợ, quyên góp. 

Chị viết: "Gia đình em cảm ơn tất cả các mạnh thường quân đã hỏi và tính gửi tài khoản giúp gia đình em. Nhưng cá nhân em và mẹ cháu xin được từ chối và rất cảm ơn vì muốn giúp đỡ.   Không phải không cần mà là nỗi lòng của người mẹ muốn con sớm được siêu thoát, mong mọi người thông cảm. Có gì không phải mong mọi người bỏ qua".

Nấc nghẹn bình sữa được đặt trước di ảnh bé trai 2 tuổi ở Bình Dương, người cha nức nở nhắn nhủ lời cuối: 'Xin lỗi con trai' - Ảnh 4
Gia đình cháu bé đau buồn, tình thần suy sụp - Ảnh: Vietnamnet

 Trước đó, theo thông tin từ VOV, lực lượng chức năng nhận được tin báo của gia đình chị H.T.B.N (SN 1997, ngụ xã Minh Tân) về việc con trai của mình là bé H. bị mất tích khi chơi trước nhà.

Ngay sau đó, chính quyền địa phương huy động hàng trăm người phối hợp với người dân tổ chức tìm kiếm các khu vực lân cận nhưng không thấy bé. Công an huyện Dầu Tiếng cũng phát thông báo gửi Bộ Công an cùng Công an các tỉnh, thành phố để hỗ trợ tìm người mất tích, nêu rõ đặc điểm nhận dạng của bé.

Đến sáng 20/10, một số người dân phát hiện thi thể bé trai này tại con suối cách nhà nạn nhân khoảng 600m. Đáng chú ý, khu vực này nhiều bụi rậm, rất khó đi. Hiện cơ quan công an đã lập chuyên án điều tra nguyên nhân vụ việc.

Gia đình của bé trai qua đời sau 5 ngày mất tích từ chối nhận quyên góp, tiết lộ ước nguyện cuối cùng của người mẹ

Gia đình của bé trai qua đời sau 5 ngày mất tích từ chối nhận quyên góp, tiết lộ ước nguyện cuối cùng của người mẹ

'Không phải không cần mà nỗi lòng của người mẹ chỉ muốn con sớm được siêu thoát', người thân của bé trai ở Bình Dương chia sẻ.

Xem thêm
Từ khóa:   Tìm thấy thi thể bé trai 2 tuổi bị mất tích thi thể bé trai được phát hiện dưới sông phát hiện thi thể bé trai

TIN MỚI NHẤT

Trong nửa cuối tháng 10 dương lịch, 3 con giáp đụng đâu cũng HÁI RA TIỀN, Thần Tài mở cung tài lộc, vận số phất lên như diều gặp gió

Trong nửa cuối tháng 10 dương lịch, 3 con giáp đụng đâu cũng HÁI RA TIỀN, Thần Tài mở cung tài lộc, vận số phất lên như diều gặp gió

Tâm linh - Tử vi 52 phút trước
Will kể lại khoảnh khắc bị cây cổ thụ trên đường Đinh Tiên Hoàng đè trúng

Will kể lại khoảnh khắc bị cây cổ thụ trên đường Đinh Tiên Hoàng đè trúng

Hậu trường 55 phút trước
Trong 7 ngày tới, 3 con giáp Thần May Mắn ngỏ lời, tài lộc sáng chói, TIỀN TÀI RỦNG RỈNH, tình duyên đỏ thắm

Trong 7 ngày tới, 3 con giáp Thần May Mắn ngỏ lời, tài lộc sáng chói, TIỀN TÀI RỦNG RỈNH, tình duyên đỏ thắm

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 52 phút trước
Bước qua tháng 9 âm lịch, 3 con giáp sẽ HỐT TIỀN MỎI TAY, hưởng trọn vinh hiển, hoan hỷ đón lộc về, tình duyên sáng rực như sao trời

Bước qua tháng 9 âm lịch, 3 con giáp sẽ HỐT TIỀN MỎI TAY, hưởng trọn vinh hiển, hoan hỷ đón lộc về, tình duyên sáng rực như sao trời

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 52 phút trước
Top 5 loại rau xanh cực tốt cho sức khỏe, chỉ cần mua 10 nghìn đồng cả nhà ăn thoải mái

Top 5 loại rau xanh cực tốt cho sức khỏe, chỉ cần mua 10 nghìn đồng cả nhà ăn thoải mái

Dinh dưỡng 3 giờ 22 phút trước
Tử vi thứ Sáu 9/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi vượng sắc tài lộc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Mão - Tỵ công việc trắc trở, tiền bạc thiếu trước hụt sau

Tử vi thứ Sáu 9/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi vượng sắc tài lộc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Mão - Tỵ công việc trắc trở, tiền bạc thiếu trước hụt sau

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 29 phút trước
Khởi tố, bắt tạm giam đối tượng chém 3 mẹ con cô giáo ở Cà Mau

Khởi tố, bắt tạm giam đối tượng chém 3 mẹ con cô giáo ở Cà Mau

Đời sống 3 giờ 52 phút trước
Không thể tin được 3 con giáp may mắn hết phần thiên hạ, làm gì cũng giàu có, tình duyên cực viên mãn trong 9 ngày tới

Không thể tin được 3 con giáp may mắn hết phần thiên hạ, làm gì cũng giàu có, tình duyên cực viên mãn trong 9 ngày tới

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 52 phút trước
Cháy nhà ở Hà Nội, 2 người tử vong: Lửa bùng lên sau tiếng nổ lớn

Cháy nhà ở Hà Nội, 2 người tử vong: Lửa bùng lên sau tiếng nổ lớn

Đời sống 4 giờ 14 phút trước
Nóng: Thu hồi toàn quốc xịt dưỡng tóc hương nước hoa nhập khẩu

Nóng: Thu hồi toàn quốc xịt dưỡng tóc hương nước hoa nhập khẩu

Đời sống 4 giờ 32 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng hôm nay, thứ 5 ngày 8/10/2026, 3 con giáp Lộc về triền miên, hỷ sự ngập lối, làm đâu thắng đó, xui rủi tránh xa

Đúng hôm nay, thứ 5 ngày 8/10/2026, 3 con giáp Lộc về triền miên, hỷ sự ngập lối, làm đâu thắng đó, xui rủi tránh xa

Qua đêm nay, 3 con giáp 'nằm im' cũng hưởng lộc, Đại Cát Đại Lợi, cầu được ước thấy, vàng chất đầy nhà, tình duyên rộng mở

Qua đêm nay, 3 con giáp 'nằm im' cũng hưởng lộc, Đại Cát Đại Lợi, cầu được ước thấy, vàng chất đầy nhà, tình duyên rộng mở

Danh tính gã chồng đánh vợ tới tấp giữa đường ở Gia Lai

Danh tính gã chồng đánh vợ tới tấp giữa đường ở Gia Lai

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Mastercard đổi mới cách tiếp cận bảo mật thanh toán bằng series phim ngắn Hàn Quốc

Mastercard đổi mới cách tiếp cận bảo mật thanh toán bằng series phim ngắn Hàn Quốc

Nóng: Chính phủ chốt nghỉ 7 ngày dịp Tết Nguyên đán năm 2027, Quốc khánh 4 ngày

Nóng: Chính phủ chốt nghỉ 7 ngày dịp Tết Nguyên đán năm 2027, Quốc khánh 4 ngày

Nhận diện thương hiệu mới của công ty bảo hiểm đến từ Nhật Bản

Nhận diện thương hiệu mới của công ty bảo hiểm đến từ Nhật Bản

Lào Cai: Sạt lở đất đá, Quốc lộ 279 bị chia cắt hoàn toàn

Lào Cai: Sạt lở đất đá, Quốc lộ 279 bị chia cắt hoàn toàn

Cùng chuyên gia cập nhật cách quản lý u xơ thần kinh tuýp 1

Cùng chuyên gia cập nhật cách quản lý u xơ thần kinh tuýp 1

2.010 suất tầm soát ung thư miễn phí cho phụ nữ yếu thế và dân tộc thiểu số

2.010 suất tầm soát ung thư miễn phí cho phụ nữ yếu thế và dân tộc thiểu số