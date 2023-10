Hàng xóm ở quanh Thiền am bên vũ trụ khẳng định vẫn thấy Diễm My xuất hiện gần đây?

Mới đây, ngày 31/10, bà Đoàn Thị Tuyết Mai và ông Võ Văn Thắng (cha mẹ ruột của Diễm My) đã thông báo qua mạng xã hội về việc sẽ trao giải 1 tỷ đồng cho ai tìm được con gái mình. Ông Thắng khẳng định: "Nếu như ai tìm được Diễm My thì hãy liên lạc với gia đình hoặc cơ quan công an gần nhất thì tôi sẽ trao giải thưởng 1 tỷ".

Vừa qua, ồn ào xoay quanh Thiền am bên bờ vũ trụ (tiền thân là Tịnh thất Bồng Lai) đang làm dậy sóng cõi mạng. Một trong những việc được quan tâm là tung tích về cô gái Diễm My - người từng bỏ nhà để theo "tu tập" tại Thiền am.

"Nó (Diễm My) vẫn ở phía sau Thiền am chứ đâu. Lúc bố mẹ xuống kêu về, con bé nó giật tung lên rồi chạy ra phía đằng sau vì còn có một con đường, rồi trốn trong đó. Tôi sống ở đây trước khi những người trong Tịnh thất Bồng Lai dọn về, là người chứng kiến mẹ nó khóc đến ngất xỉu nên thương gia đình ấy nhiều lắm" - ông D. (hàng xóm) nói.

Liên quan đến sự việc này, trao đổi với Tổ Quốc, nhiều người dân sống quanh Thiền am bên bờ vũ trụ ở ấp Lập Thành (huyện Đức Hoà, Long An) khẳng định vẫn gặp Diễm My trong thời gian gần đây, mặc dù không nhiều lần.

Về đời sống của các "tu sĩ" bên trong Thiền am bên bờ vũ trụ, ông D. cho biết, hầu hết mọi người đều không giao tiếp, nhiều lần gõ cửa nhưng vẫn luôn đóng kín mít. Mỗi buổi chiều nhiều cô gái mặc áo tu, để tóc dài vẫn đi chợ, chạy thể dục quanh khu vực. Ông D. nói thêm: "Ở đây mọi người đều biết sự việc, nhưng để hiểu thực hư bên trong như thế nào thì không rõ vì không tiếp cận được".

Ông Lê Văn Bích - Trưởng ấp Lập Thành cho biết trong 2 năm qua đã nhiều lần tham gia xử lý các vụ việc liên quan nơi này: "Trong suốt thời gian chống dịch Covid-19, tình hình bận rộn nên tôi chưa nắm rõ. Thế nhưng, nhiều lần tôi đến nơi để vận động cho các chú tiểu đi học, họp hành,… thì cửa nhà luôn đóng kín mít. Họ đều rất ít giao tiếp với xung quanh nên mọi người không rõ tình trạng như thế nào…"

Diễm My lúc xin tu tập tại Thiền am bên bờ vũ trụ - Ảnh: Cắt từ clip

Trước đó, đại diện Thiền am bên bờ vũ trụ đã có chia sẻ về Diễm My. Người này cho biết: "Lần cuối gặp My là ngày 24/10/2019. Sau 3 tháng tu hành ở nới khác, Diễm My gọi điện về cho ông Tùng Vân nói: "Thầy ơi, con đi 3 tháng rồi nên chắc ba không bắt con về nhà nữa đâu. Thầy xin ba cho con ở Thiền am tu, lâu lâu ba xuống thăm". Thế là ông gọi điện trình bày với gia đình Diễm My.

"Mới 9h sáng Diễm My về tới nơi thì 11h trưa, gia đình My đã xuống, cả ngày ngồi thuyết phục con bé trở về nhà. Con bé thấy không ổn, tha thiết mong muốn cho ở lại Thiền am tu nhưng không thành nên đã tìm cách xin đi toilet rồi lẻn ra cửa chính trốn.

Thế là ngày 24/10/2019, bố mẹ Diễm My kéo người xuống, lục tung từng phòng, từng gầm giường kẽ tủ để tìm người. Tất cả đều có clip ghi lại, nhưng có tìm thấy Diễm My đâu" - Nhất Nguyên nói.

Còn về tung tích của Diễm My hiện tại, vị "tu sĩ" cho biết không rõ vì đã cắt đứt liên lạc từ đó. "Thậm chí đã Diễm My có để lại email nhưng không có phản hồi" - Nhất Nguyên nói thêm.