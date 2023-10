Chị họ Diễm My: 'Đối tượng mà Huyền Trân nhắm đến là một cô gái khác nhưng người này đã có bạn trai nên không tiếp xúc gì thêm'

Chị họ và bố mẹ Diễm My đã đến tận KDL Đại Nam, đứng trước hàng nghìn người chia sẻ về đứa con gái đã biệt tích.

Những ngày qua, cái tên Thiền am bên bờ vũ trụ (tiền thân là Tịnh thất bồng lai) một lần nữa gây chú ý dư luận khi nữ CEO Phương Hằng muốn làm sáng tỏ mọi chuyện. Trong chuỗi ồn ào liên quan đến thiền am này, vụ việc mất tích của cô bé Diễm My - người từng đến đây để tu tập cũng nhận được nhiều sự quan tâm, chú ý. Mới đây, trong chiều 31/10, bà Phương Hằng đã mời bố mẹ và chị họ Diễm My tới tận Khu du lịch Đại Nam để tham gia buổi livestream của bà. Đáng chú ý, ngay trên sóng, chị họ của Diễm My đứng trước hàng nghìn người đã kể lại giây phút gặp gỡ giữa Diễm My và Huyền Trân năm đó. Tuy nhiên, do không muốn lộ mặt, cô gái này bịt khẩu trang, đeo kính râm, ngồi cùng bà Phương Hằng trên sân khấu.

Chị họ Diễm My có mặt tại KDL Đại Nam chiều ngày 31/10 - Ảnh: Cắt từ clip Chị họ Diễm My cho biết, cô đã đi cùng em gái trong một chuyến từ thiện ở Vũng Tàu vào tháng 4/2019. Thời điểm đó, cô không biết Huyền Trân là người của Tịnh thất Bồng Lai mà chỉ biết đây là giọng ca bước ra từ cuộc thi The Voice kid. Chị họ Diễm My cho biết: "Mình cũng hâm mộ Huyền Trân từ năm 2014, thấy em là trẻ mồ côi nên cũng có chút lòng vị tha, tình thương với những người như em. Mình mới rủ My đi, tại My cũng ít tiếp xúc với mọi người, chỉ ở trong nhà thôi. Trong chuyến đi 2 ngày 1 đêm, mọi người đều chơi, sinh hoạt dưới tượng Phật thích ca. Còn Huyền Trân bỏ ra ngoài, nói mỗi ngày đều đã tụng kinh, niệm Phật rồi, nay chỉ muốn đến nghỉ ngơi thư giãn thôi và không muốn nghe lời thầy dạy. Mình cũng không hiểu tại sao".

Chị họ Diễm My cho biết, em gái cô "không phải đối tượng mà Huyền Trân nhắm đến". Vì trong chuyến đi đó còn 1 cô gái khác, tuy nhiên cô gái này có bạn trai đi cùng nên không tiếp xúc gì thêm nữa.

Hình ảnh được cho là Diễm My đứng cạnh Lê Thanh Huyền Trân trong một lần đi theo CLB từ thiện ở Vũng Tàu - Ảnh: Pháp luật và bạn đọc Sau đó, Huyền Trân có mời cả 2 chị em về "chùa" Tịnh thất Bồng Lai và giới thiệu đây là "chùa" có 5 chú tiểu tham gia "Thách thức danh hài": "Sự nổi tiếng khiến người ta chú ý hơn và làm mọi người muốn tới để xem như nào. Huyền Trân cũng nói ở chùa có một loài hoa quý, đó là hoa ưu đàm, 3000 năm mới nở 1 lần. Huyền Trân với Diễm My gần bằng tuổi, nên nhiều lần nhắn tin rủ đến...". Chị họ Diễm My cho biết, hôm đó cô cũng gặp "thầy ông nội" tại Tịnh thất tuy nhiên cuộc gặp gỡ chỉ vài tiếng. Câu chuyện đến ngày hôm đó chấm dứt và cô cũng không đến Tịnh thất thêm một lần nào nữa vì bận học, bận đi làm. Cũng trong chiều ngày 31/10, cha mẹ Diễm My chia sẻ, cả hai vẫn mong mỏi tìm lại đứa con gái. Dù đã nhờ công an thành phố vào cuộc song 4 tháng nay cả gia đình vẫn không hề tìm được tung tích hay chút manh mối nào về Diễm My.

