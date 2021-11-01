Chị họ Diễm My: 'Đối tượng mà Huyền Trân nhắm đến là một cô gái khác nhưng người này đã có bạn trai nên không tiếp xúc gì thêm'

Xã hội 01/11/2021 11:30

Chị họ và bố mẹ Diễm My đã đến tận KDL Đại Nam, đứng trước hàng nghìn người chia sẻ về đứa con gái đã biệt tích.

Những ngày qua, cái tên Thiền am bên bờ vũ trụ (tiền thân là Tịnh thất bồng lai) một lần nữa gây chú ý dư luận khi nữ CEO Phương Hằng muốn làm sáng tỏ mọi chuyện. Trong chuỗi ồn ào liên quan đến thiền am này, vụ việc mất tích của cô bé Diễm My - người từng đến đây để tu tập cũng nhận được nhiều sự quan tâm, chú ý.

Mới đây, trong chiều 31/10, bà Phương Hằng đã mời bố mẹ và chị họ Diễm My tới tận Khu du lịch Đại Nam để tham gia buổi livestream của bà. Đáng chú ý, ngay trên sóng, chị họ của Diễm My đứng trước hàng nghìn người đã kể lại giây phút gặp gỡ giữa Diễm My và Huyền Trân năm đó. Tuy nhiên, do không muốn lộ mặt, cô gái này bịt khẩu trang, đeo kính râm, ngồi cùng bà Phương Hằng trên sân khấu. 

Chị họ Diễm My: 'Đối tượng mà Huyền Trân nhắm đến là một cô gái khác nhưng người này đã có bạn trai nên không tiếp xúc gì thêm' - Ảnh 1
Chị họ Diễm My có mặt tại KDL Đại Nam chiều ngày 31/10 - Ảnh: Cắt từ clip

Chị họ Diễm My cho biết, cô đã đi cùng em gái trong một chuyến từ thiện ở Vũng Tàu vào tháng 4/2019. Thời điểm đó, cô không biết Huyền Trân là người của Tịnh thất Bồng Lai mà chỉ biết đây là giọng ca bước ra từ cuộc thi The Voice kid. Chị họ Diễm My cho biết: "Mình cũng hâm mộ Huyền Trân từ năm 2014, thấy em là trẻ mồ côi nên cũng có chút lòng vị tha, tình thương với những người như em. Mình mới rủ My đi, tại My cũng ít tiếp xúc với mọi người, chỉ ở trong nhà thôi. 

Trong chuyến đi 2 ngày 1 đêm, mọi người đều chơi, sinh hoạt dưới tượng Phật thích ca. Còn Huyền Trân bỏ ra ngoài, nói mỗi ngày đều đã tụng kinh, niệm Phật rồi, nay chỉ muốn đến nghỉ ngơi thư giãn thôi và không muốn nghe lời thầy dạy. Mình cũng không hiểu tại sao". 

Chị họ Diễm My cho biết, em gái cô "không phải đối tượng mà Huyền Trân nhắm đến". Vì trong chuyến đi đó còn 1 cô gái khác, tuy nhiên cô gái này có bạn trai đi cùng nên không tiếp xúc gì thêm nữa. 

Chị họ Diễm My: 'Đối tượng mà Huyền Trân nhắm đến là một cô gái khác nhưng người này đã có bạn trai nên không tiếp xúc gì thêm' - Ảnh 2
Hình ảnh được cho là Diễm My đứng cạnh Lê Thanh Huyền Trân trong một lần đi theo CLB từ thiện ở Vũng Tàu - Ảnh: Pháp luật và bạn đọc

Sau đó, Huyền Trân có mời cả 2 chị em về "chùa" Tịnh thất Bồng Lai và giới thiệu đây là "chùa" có 5 chú tiểu tham gia "Thách thức danh hài": "Sự nổi tiếng khiến người ta chú ý hơn và làm mọi người muốn tới để xem như nào. Huyền Trân cũng nói ở chùa có một loài hoa quý, đó là hoa ưu đàm, 3000 năm mới nở 1 lần. Huyền Trân với Diễm My gần bằng tuổi, nên nhiều lần nhắn tin rủ đến...". 

Chị họ Diễm My cho biết, hôm đó cô cũng gặp "thầy ông nội" tại Tịnh thất tuy nhiên cuộc gặp gỡ chỉ vài tiếng. Câu chuyện đến ngày hôm đó chấm dứt và cô cũng không đến Tịnh thất thêm một lần nào nữa vì bận học, bận đi làm. 

Cũng trong chiều ngày 31/10, cha mẹ Diễm My chia sẻ, cả hai vẫn mong mỏi tìm lại đứa con gái. Dù đã nhờ công an thành phố vào cuộc song 4 tháng nay cả gia đình vẫn không hề tìm được tung tích hay chút manh mối nào về Diễm My. 

'Tịnh thất bồng lai' khẳng định sống rất đàng hoàng: 'Ba mẹ Diễm My lục tung từng phòng, từng gầm giường kẽ tủ nhưng có thấy đâu'

'Tịnh thất bồng lai' khẳng định sống rất đàng hoàng: 'Ba mẹ Diễm My lục tung từng phòng, từng gầm giường kẽ tủ nhưng có thấy đâu'

Hoàn Nguyên cho biết: "Về cha mẹ Diễm My, nếu muốn tìm em ấy thì phải xử lý ở phía Diễm My, chứ tại sao lại gây rối, đặt điều rằng Thiền am dụ dỗ?".

Xem thêm
Từ khóa:   5 chú tiểu Tịnh Thất Bồng Lai Con trai chủ nhân Tịnh thất Bồng Lai Bà Phương Hằng set kèo 20 tỷ với chủ nhân Tịnh thất bồng lai

TIN MỚI NHẤT

Top 5 loại rau xanh cực tốt cho sức khỏe, chỉ cần mua 10 nghìn đồng cả nhà ăn thoải mái

Top 5 loại rau xanh cực tốt cho sức khỏe, chỉ cần mua 10 nghìn đồng cả nhà ăn thoải mái

Dinh dưỡng 27 phút trước
Tử vi thứ Sáu 9/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi vượng sắc tài lộc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Mão - Tỵ công việc trắc trở, tiền bạc thiếu trước hụt sau

Tử vi thứ Sáu 9/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi vượng sắc tài lộc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Mão - Tỵ công việc trắc trở, tiền bạc thiếu trước hụt sau

Tâm linh - Tử vi 34 phút trước
Khởi tố, bắt tạm giam đối tượng chém 3 mẹ con cô giáo ở Cà Mau

Khởi tố, bắt tạm giam đối tượng chém 3 mẹ con cô giáo ở Cà Mau

Đời sống 56 phút trước
Không thể tin được 3 con giáp may mắn hết phần thiên hạ, làm gì cũng giàu có, tình duyên cực viên mãn trong 9 ngày tới

Không thể tin được 3 con giáp may mắn hết phần thiên hạ, làm gì cũng giàu có, tình duyên cực viên mãn trong 9 ngày tới

Tâm linh - Tử vi 57 phút trước
Cháy nhà ở Hà Nội, 2 người tử vong: Lửa bùng lên sau tiếng nổ lớn

Cháy nhà ở Hà Nội, 2 người tử vong: Lửa bùng lên sau tiếng nổ lớn

Đời sống 1 giờ 18 phút trước
Nóng: Thu hồi toàn quốc xịt dưỡng tóc hương nước hoa nhập khẩu

Nóng: Thu hồi toàn quốc xịt dưỡng tóc hương nước hoa nhập khẩu

Đời sống 1 giờ 37 phút trước
Giá vàng hôm nay, ngày 8/10/2026: Vàng thế giới rơi thẳng đứng, SJC chịu thêm áp lực

Giá vàng hôm nay, ngày 8/10/2026: Vàng thế giới rơi thẳng đứng, SJC chịu thêm áp lực

Đời sống 1 giờ 57 phút trước
Mừng 3 con giáp có VẬN MAY NGẬP TRÀN vào 15 ngày tới TIỀN RỦNG RỈNH TÚI, tình duyên đỏ rực như son, gia đạo ấm êm

Mừng 3 con giáp có VẬN MAY NGẬP TRÀN vào 15 ngày tới TIỀN RỦNG RỈNH TÚI, tình duyên đỏ rực như son, gia đạo ấm êm

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 57 phút trước
3 con giáp thần Tài mỉm cười, Phật Quan Âm độ trì, tiền bạc vượng phát, làm việc gì cũng 'thuận buồm xuôi gió' sau ngày 8/10/2026

3 con giáp thần Tài mỉm cười, Phật Quan Âm độ trì, tiền bạc vượng phát, làm việc gì cũng 'thuận buồm xuôi gió' sau ngày 8/10/2026

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 27 phút trước
Chúc mừng 3 con giáp mưa thuận gió hòa, tiền về như nước, bạc vàng dư dả, Phú Quý vinh hoa, vận trình khai sáng trong ngày 10/10/2026

Chúc mừng 3 con giáp mưa thuận gió hòa, tiền về như nước, bạc vàng dư dả, Phú Quý vinh hoa, vận trình khai sáng trong ngày 10/10/2026

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 57 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Năm 8/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ ngồi mát đếm tiền, sự nghiệp một bước lên tiên, Mão - Thân công việc trắc trở, vận trình tài lộc ảm đạm

Tử vi thứ Năm 8/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ ngồi mát đếm tiền, sự nghiệp một bước lên tiên, Mão - Thân công việc trắc trở, vận trình tài lộc ảm đạm

Đúng hôm nay, thứ 5 ngày 8/10/2026, 3 con giáp Lộc về triền miên, hỷ sự ngập lối, làm đâu thắng đó, xui rủi tránh xa

Đúng hôm nay, thứ 5 ngày 8/10/2026, 3 con giáp Lộc về triền miên, hỷ sự ngập lối, làm đâu thắng đó, xui rủi tránh xa

Qua đêm nay, 3 con giáp 'nằm im' cũng hưởng lộc, Đại Cát Đại Lợi, cầu được ước thấy, vàng chất đầy nhà, tình duyên rộng mở

Qua đêm nay, 3 con giáp 'nằm im' cũng hưởng lộc, Đại Cát Đại Lợi, cầu được ước thấy, vàng chất đầy nhà, tình duyên rộng mở

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Mastercard đổi mới cách tiếp cận bảo mật thanh toán bằng series phim ngắn Hàn Quốc

Mastercard đổi mới cách tiếp cận bảo mật thanh toán bằng series phim ngắn Hàn Quốc

Nóng: Chính phủ chốt nghỉ 7 ngày dịp Tết Nguyên đán năm 2027, Quốc khánh 4 ngày

Nóng: Chính phủ chốt nghỉ 7 ngày dịp Tết Nguyên đán năm 2027, Quốc khánh 4 ngày

Nhận diện thương hiệu mới của công ty bảo hiểm đến từ Nhật Bản

Nhận diện thương hiệu mới của công ty bảo hiểm đến từ Nhật Bản

Lào Cai: Sạt lở đất đá, Quốc lộ 279 bị chia cắt hoàn toàn

Lào Cai: Sạt lở đất đá, Quốc lộ 279 bị chia cắt hoàn toàn

Cùng chuyên gia cập nhật cách quản lý u xơ thần kinh tuýp 1

Cùng chuyên gia cập nhật cách quản lý u xơ thần kinh tuýp 1

2.010 suất tầm soát ung thư miễn phí cho phụ nữ yếu thế và dân tộc thiểu số

2.010 suất tầm soát ung thư miễn phí cho phụ nữ yếu thế và dân tộc thiểu số