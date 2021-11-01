Hậu 'họp fan', đại gia Đại Nam 'úp mở' 'VÁN BÀI LẬT NGỬA' với Tịnh thất Bồng Lai, tuyên bố đanh thép khiến CĐM đồn đoán 'phải chăng là cú chót cho drama?'

Xã hội 01/11/2021 10:59

Cách đây ít phút, bà Phương hằng đã có thông báo NÓNG về buổi livestream sắp tới. Hứa hẹn "bùng nổ" sau chuỗi ngày đấu tố với Tịnh thất Bồng Lai.

Thời gian vừa qua, sau khi ngưng đấu tố với giới nghệ sĩ, bà Phương Hằng tiếp tục gây náo loạn cõi mạng vì "nổ" ra "cuộc chiến" mới với cơ sở Tịnh thất Bồng Lai. Trong livestream hôm 24/10, nữ đại gia xuất hiện với nhiều nhân vật mới tự xưng là con ruột ông Lê Tùng Vân - Chủ Tịnh thất, ngoài ra còn có bố mẹ cô gái tên Diễm My.

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Buổi phát trực tiếp tạo sóng gió hôm 24/10 - Ảnh chụp màn hình

Tiếp nối chuỗi drama, cách đây ít phút, trên trang cá nhân của nữ thư ký thân cận, bà Phương Hằng có thông báo mới về buổi livestream tiếp theo.

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Thông báo mới của nữ đại gia - Ảnh chụp màn hình

Cụ thể, nũ đại gia cho hay sẽ phát trực tiếp vào 17h ngày mai 2/11/2021. Đáng chú ý, buổi phát sóng tới có sự tham gia của luật sư với chủ đề: "VÁN BÀI LẬT NGỬA 5 - THIỀN AM VỀ ĐÂU?".

Trước đó, trong live tối ngày 30/10, bà chủ Đại Nam "sét lại kèo thơm" với chủ Thiền am biên bờ vũ trụ thành 300 tỷ thay vì 20 tỷ như thông báo "cũ" nếu đồng ý xét nghiệm ADN, làm rõ thị phi.

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Nữ đại gia trong live tối ngày 30/10 - Ảnh chụp màn hình

Bên cạnh đó, vợ ông Dũng Lò Vôi cũng không quên đáp trả vụ netizen cho rằng bà bị Lê Thanh Minh Tùng giật dây, gài bẫy, nữ đại gia gay gắt: "Tuổi gì mà gài bẫy tôi. Chính em ấy cũng muốn tìm sự thật và muốn giải thoát cho một số người ở nơi đó. Người ta có lấy tiền, lừa gạt gì của tôi đâu mà bảo gài bẫy. Nói vậy coi thường tôi quá".

Hiện ồn ào giữa bà chủ Đại Nam và ông Lê Tùng Vân - chủ Tịnh thất Bồng Lai vẫn đang thu hút sự quan tâm của cư dân mạng.

'Fan meeting' ngang ngửa 'idol giới trẻ' nhưng bà Phương Hằng lại bị CĐM chỉ trích vì lý do này!

'Fan meeting' ngang ngửa 'idol giới trẻ' nhưng bà Phương Hằng lại bị CĐM chỉ trích vì lý do này!

Chiều ngày 31/10, sau khi tổ chức giao lưu với người hâm mộ tại KDL Đại nam, bà Phương hằng bất ngờ bị CĐM chỉ trích vì một lý do.

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Từ khóa:   bà Phương Hằng Tịnh thất Bồng Lai Lê Tùng Vân

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