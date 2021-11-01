'Fan meeting' ngang ngửa 'idol giới trẻ' nhưng bà Phương Hằng lại bị CĐM chỉ trích vì lý do này!

Chiều ngày 31/10, sau khi tổ chức giao lưu với người hâm mộ tại KDL Đại nam, bà Phương hằng bất ngờ bị CĐM chỉ trích vì một lý do.

Đến hẹn lại lên, bà Phương Hằng tổ chức giao lưu với người hâm mộ tại Đại Nam nhân ngày KDL chính thức đi vào hoạt động trở lại sau nhiều tháng "đắp chiếu" vì dịch bệnh.

Xuất hiện tại KDL từ sớm, nữ đại gia khiến nhiều người sốt sắng, mong được gặp gỡ và trò chuyện. Trong suốt buổi phát trực tiếp, không ít khán giả đã được lên sân khấu để bắt tay, đặt câu hỏi cho bà chủ Đại Nam. Thậm chí, "nữ hoàng chiêm bao" còn không ngần ngại ký tên lưu niệm cho người hâm mộ hệt như những sao hạng A tổ chức Fan meeting.

Rất nhiều người đã có mặt tại Đại Nam để gặp gỡ 'bà chủ chiêm bao' nổi như cồn trên MXH - Ảnh chụp màn hình

Tuy nhiên bên cạnh những lời khen "có cánh" dành cho thái độ thân thiện và dễ gần của nữ tỷ phú, không ít netizen đã chỉ trích hành động "không mang khẩu trang" của bà Phương Hằng.

Nữ đại gia để mặt trần trong suốt buổi giao lưu - Ảnh chụp màn hình

Xuyên suốt buổi giao lưu, không một giây nào nữ đại gia "che chắn" mà lại liên tục trò chuyện, bắt tay với người hâm mộ ở cự ly khá gần. Mặc dù những du khách và ekip đến KDL đều mang khẩu trang đầy đủ, song việc bà Phương Hằng "mặt trần" vẫn khiến nhiều người không hài lòng.

Việc tiếp xúc gần với nguời hâm mộ nhưng không mang khẩu trang khiến bà Hằng nhận về nhiều phản hồi không hài lòng - Ảnh: KDL Đại Nam Official

Nhiều cư dân mạng đã tràn vào livestream để nhắc nhở nữ doanh nhân phải đeo khẩu trang ở nơi đông người nhằm bảo vệ sức khoẻ bản thân cũng như mọi người.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/fan-meeting-ngang-ngua-idol-gioi-tre-nhung-ba-phuong-hang-lai-bi-cdm-chi-trich-vi-ly-do-nay-434023.html