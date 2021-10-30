'Thầy ông nội' thất vọng về cách hành xử của bà Phương Hằng, đệ tử tuyên bố thép 'nếu xét nghiệm ADN chỉ để lấy 20 tỷ là nhục nhã'

Xã hội 30/10/2021 11:40

Trong một đoạn video được phía Tịnh thất Bồng Lai chia sẻ mới đây, "thầy ông nội" tỏ rõ thái độ với bà Phương Hằng và khẳng định đây sẽ là lần cuối cùng lên tiếng.

Từ sau khi nữ đại gia Phương hằng bất ngờ đề cập đến ồn ào của Tịnh thất Bồng Lai, nhiều "góc khuất" được "đào bới" không sót bất kỳ điều gì. Mặc dù đến hiện tại, những lời cáo buộc của bà chủ Đại Nam và những nhân vật "tự xưng" vẫn chỉ đang là ý kiến một chiều, song đã gây ra không ít "bão ngầm" trên MXH.

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Nữ đại gia 'khơi mào' lùm xùm với Tịnh thất Bồng Lai - Ảnh minh họa: Internet

Mới đây nhất, trong buổi livestream của mình, nữ đại gia bày tỏ thái độ gay gắt và vô cùng phẫn nộ khi nhắc về "thầy ông nội". Thậm chí vợ ông Dũng lò vôi còn thẳng thừng tuyên bố không tôn trọng và sẽ không gọi người đàn ông đứng đầu Tịnh thất Bồng Lai là "thầy" mà thay vào đó là một danh xưng khác. Bên cạnh yêu cầu "thầy ông nội" và các chú tiểu ở Tịnh Thất phải đi xét nghiệm ADN để làm rõ chân tường sự việc, nữ CEO còn nhiều lần yêu cầu chủ Thiền am bên bờ vũ trụ phải minh bạch và đứng ra giải trình về việc "có hay không hành vi trục lợi từ những chú tiểu".

Đám lại hàng loạt cáo buộc của bà Phương Hằng, trên fanpage 5 chú tiểu - Thiền am bên bờ vũ trụ đã đăng tải đoạn clip của ông Lê Tùng Vân để nói rõ thái độ với nữ đại gia.

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Clip của 'thầy ông nội' - Ảnh chụp màn hình

Xuất hiện trong clip, ông Vân nằm đu đưa trên võng, gọi bà Phương Hằng là "con" và xưng là "thầy". Người này tỏ ra vô cùng thất vọng trước cách hành xử của nữ đại gia. Ông Lê Tùng Vân nói: "Thầy nói chuyện với con rất là mềm mỏng, lịch sự. Sao con nói chuyện du côn vậy con? Tại sao KDL là văn hóa, mà người điều khiển lại không văn hóa vậy con? Con làm thầy thất vọng quá. Bao nhiêu cái sự thần tượng của thầy đối với Đại Nam đã tan tành như mây khói".

Ông Lê Tùng Vân còn nhấn mạnh thêm: "Con nhớ nha, đầy có thể làn lần nói chuyện cuối cùng của thầy đối với con".

Đến trưa 29/10, trả lời trên Doanh nghiệp và Tiếp thị, đại diện Thiền am bên bờ vũ trụ - Nhất Nguyên đã chia sẻ về sự việc lùm xùm liên quan đến livestream của bà Nguyễn Phương Hằng.

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Ông Lê Tùng Vân hiện là người đứng đầu Thiền am bên bờ vũ trụ - Ảnh: Internet

Về sự việc này, Nhất Nguyên cho biết: "Hình ảnh bà Nguyễn Phương Hằng hoàn toàn sụp đổ trong mắt chúng tôi. Việc muốn chúng tôi xét nghiệm ADN toàn bộ là xâm phạm đời tư. Sư phụ đã chấp nhận xét nghiệm ADN với Lê Thanh Minh Tùng là một cách để minh chứng". Cũng theo Nhất Nguyên, nếu xét nghiệm ADN chỉ để lấy 20 tỷ là "nhục nhã cho cuộc đời tu học". 

Hiện, phía nữ đại gia chưa có bất kỳ phản hồi nào về phát ngôn ngôn này của phía Tịnh thất Bồng Lai. Như đã thông báo trước đó, chiều nay 14h, bà Phương Hằng sẽ có buổi phát trực tiếp ngang ngửa "fan meeting" tại KDL Đại Nam để tri ân khách tham quan sau nhiều tháng đóng cửa vì dịch COVID-19.

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Theo lời người cậu ruột, cháu gái ông để tang mẹ được 49 ngày thì đột ngột bỏ đi, đến ở tại Tịnh thất bồng lai (sau có tên là Thiền am bên bờ vũ trụ).

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Từ khóa:   Tịnh thất Bồng Lai Thầy ông nội Tịnh Thất Bồng Lai bà Phương Hằng

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