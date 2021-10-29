Sáng 29/10 MXH bất ngờ xôn xao trước hình ảnh rò rỉ được cho là của Diễm My chụp hình thân thiết với Lê Thanh Huyền Trân trong một lần đi thiện nguyện ở Vũng Tàu vào tháng 5/2019.

Thời gian qua, vụ việc Diễm My - cô gái từng khiến Tịnh thất Bồng Lai (hay còn có tên gọi khác là 'Thiền am bên bờ vũ trụ') 'náo loạn' lại một lần nữa trở thành chủ đề thu hút nhiều sự chú ý của cộng đồng mạng, được dư luận bàn tán và chia sẻ rầm rộ. Sự việc bắt đầu được 'đào lại' từ livestream của CEO Nguyễn Phương Hằng vào ngày 24/10, bố mẹ cô gái đã có mặt trong buổi livestream và tường thuật lại vụ việc dưới góc độ cá nhân.

Bố mẹ Diễm My trong buổi livestream của CEO Nguyễn Phương Hằng Trong livesatream này, ông Võ Văn Thắng (cha ruột của Diễm My) kể: 'Năm 2019, con gái có đi Vũng Tàu làm thiện nguyện, vô tình, trong buổi đêm ở lại Vũng Tàu có gặp một cô gái tên Huyền Trân và được nghe kể về 'Tịnh Thất Bồng Lai'. Sau buổi đi Vũng Tàu trở về, Diễm My có xin ba mẹ xuống 'Tịnh Thất Bồng Lai' làm thiện nguyện. Kể từ đây, Diễm My bắt đầu ghét bỏ gia đình, không muốn trở về nhà, thay đổi hoàn toàn tính cách.

Dù vậy tất cả những chia sẻ cũng chỉ mới là lời kể một phía từ người đàn ông này chứ không có bất kì bằng chứng cụ thể nào. Tuy nhiên mới đây, sáng 29/10 MXH bất ngờ xôn xao trước hình ảnh rò rỉ được cho là của Diễm My chụp hình thân thiết với Lê Thanh Huyền Trân trong một lần đi thiện nguyện ở Vũng Tàu vào tháng 5/2019. Hình ảnh được chia sẻ rầm rộ trên MXH sáng 29/10 Theo đó, trong ảnh có thể thấy nhân vật được cho là Diễm My thân thiết cùng Huyền Trân chụp hình chung trong bộ đồ lam. Có thể thấy thời điểm chụp ảnh này cả hai khá vui vẻ, thậm chí Lê Thanh Huyền Trân còn nở nụ cười nhẹ nhàng. Tuy nhiên, không có bằng chứng nào để xác thực yếu tố thời gian của bức ảnh này, cũng như lý do ngồi chụp hay mức độ thân thiết cũng chưa được nhân vật chính trong ảnh lên tiếng. Tất cả chỉ mới là suy đoán của netizen. Một bức ảnh khác được lan truyền trên MXH - Ảnh: Internet Được biết, Huyền Trân tên đầy đủ là Lê Thanh Huyền Trân (SN 2002), thiếu nữ này từng giới thiệu là trẻ mồ côi, được người đứng đầu "Tịnh thất Bồng Lai" nhận nuôi. Sau đó, dần nổi tiếng và quen mặt với khán giả truyền hình khi tham gia The Voice Kid và được ca sĩ Quang Lê nhận nuôi.

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