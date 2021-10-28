Tịnh thất Bồng Lai 'nội bất xuất ngoại bất nhập' giữa ồn ào căng như dây đàn với đại gia Bình Dương, nghe hàng xóm tiết lộ tình trạng lại càng SỐC

Mới đây trên MXH xuất hiện 1 đoạn video quay lại khung cảnh Tịnh thất Bồng Lai giữa lúc lùm xùm với bà chủ Đại Nam đang đến hồi 'gay cấn'.

Thời gian gần đây, hàng loạt lùm xùm liên quan đến ông Lê Tùng Vân và "Tịnh thất Bồng Lai" nổ ra khiến cõi mạng xôn xao như "vỡ chợ". Đặc biệt từ sau khi xuất hiện một thanh niên tự nhận là con của "thầy ông nội" lên tiếng "bóc phốt" tịnh thất ngay trên sóng livestream của bà Phương Hằng. Ngay sau đó, ông Lê Tùng Vân đã lên tiếng bác bỏ mối quan hệ cha con với nam thanh niên kia và khẳng định bản thân không con, không cháu. Đồng thời ngỏ ý nhờ bà Phương Hằng xác minh rõ ràng. Ngay lập tức nữ đại gai "chốt kèo" 20 tỷ với điều kiện xét nghiệm ADN.

Nữ đại gia chốt kèo 20 tỷ nhưng chưa nhận được phản hồi từ phía người đứng đầu Tịnh thất Bồng Lai - Ảnh: Internet Giữa lúc CĐM đang vô cùng xôn xao vì loạt ồn ào của Tịnh thất Bồng Lai thì mới đây trên MXH xuất hiện vlog quay lại cảnh ghé thăm Tịnh thất Bồng Lai. Theo chia sẻ của YouTuber này, Tịnh thất Bồng Lai hiện đã ở trong tình trạng "cửa đóng then cài", thậm chí bên ngoài cánh cửa còn ghi giờ mở cửa là 6h sáng và đóng cửa vào 16h hàng ngày. Xung quanh cơ sở được xây tường cao, che chắn kín, gần như cách biệt hoàn toàn với xung quanh. Tịnh thất Bồng Lai 'nội bất xuất, ngoại bất nhập' - Ảnh cắt từ clip Đáng chú ý, trong vlog của Youtuber này xuất hiện một nhân vật tự xưng là hàng xóm, ở gần cơ sở Tịnh thất Bồng Lai. Người này cho hay mặc dù sinh sống ngay cạnh nhưng hoàn toàn không biết thêm thông tin gì. Người tự xưng hàng xóm chia sẻ thêm: "Nhân dân ở đây đâu có ai vô trong đó đâu mà biết. Từ hôm bắt đầu dịch bệnh là không thấy có ai lui tới. Hết dịch bệnh những người trong đó cũng đi tới đi lui, đi mua thức ăn thức uống. Đi ra thì thấy họ mặc đồ chùa không nhưng cũng sống tách biệt. Ở đó người ta sống tách biệt, không có qua lại với ai hết. Người ta đóng cửa tối ngày như vậy đó...".

Những người tự xưng là hàng xóm, sống kế cận Tịnh thất Bồng Lai - Ảnh cắt từ clip Cũng trong Vlog, một người phụ nữ sống gần đó cũng khẳng định chưa từng gặp ông Lê Tùng Vân bao giờ. Người này nói: "Chưa gặp mặt ông lần nào, đâu có vô được đâu mà biết. Lúc trước chưa dịch còn có người này tới, người kia tới thì mình gặp. Chứ 3 - 4 tháng nay dịch không có ai hết". Trước đó, Tuổi Trẻ đưa tin, ngày 22/9, Công an tỉnh Long An xác nhận đã có kết quả xác minh về trường hợp những người cư trú trong hộ bà Cao Thị Cúc tại ấp Lập Thành, xã Hòa Khánh Tây, huyện Đức Hòa, Long An, nơi nổi danh trên mạng xã hội với tên gọi "Tịnh thất Bồng Lai" (sau này đổi thành "Thiền am bên bờ vũ trụ"). Đơn vị này cho biết, "Tịnh thất Bồng Lai" được xác định không phải là cơ sở thờ tự thuộc Giáo hội Phật giáo Việt Nam. Ông Lê Tùng Vân - Ảnh cắt từ clip Ngoài ra, Công an tỉnh Long An cũng nhận được nhiều đơn yêu cầu xác minh thân nhân của những người đang cư trú tại cơ sở này. Công an cho biết Khi về ở tại hộ bà Cúc vào năm 2015, ông Vân tiếp tục cho rằng mình nhận trẻ em cơ nhỡ về nuôi. Nhưng kết quả xác minh, hộ bà Cúc hiện có 18 người đang cư trú và có 6 trẻ em thì cả 6 em này đều không phải là trẻ em mồ côi, cơ nhỡ mà có mẹ ruột đang sống cùng. Ngoài ra, nhiều thanh niên, trẻ em đang sinh sống tại hộ bà Cúc còn có quan hệ huyết thống với ông Vân. Theo Công An Nhân Dân đưa tin, nơi đây cũng từng xảy ra nhiều vấn đề gây mất an ninh trật tự địa phương, có dấu hiệu lợi dụng tôn giáo để trục lợi, không chấp hành đúng các thủ tục pháp lý về khai báo nhân khẩu, lưu trú... Hiện những thông tin xoay quanh cơ sở Tịnh thất Bồng Lai vẫn đang thu hút sự quan tâm của dư luận.

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