Sau màn 'tỏ tình' trên livestream, bà chủ Đại Nam bộc bạch muốn đến Tịnh Thất Bồng Lai để gặp tận mặt ông Lê Tùng Vân?

Xã hội 29/10/2021 09:59

Mới đây, trong một lần livestream, bà Nguyễn Phương Hằng cho biết muốn đến Tịnh Thất Bồng Lai xem ông Lê Tùng Vân là người thế như nào.

Liên quan đến những ồn ào thời gian gần đây giữa bà Nguyễn Phương Hằngông Lê Tùng Vân, người đứng đầu Tịnh Thất Bồng Lai, trong một buổi livestream mới đây, nữ đại gia đã bộc bạch có khi bà phải đến Tịnh Thất này một chuyến để xem ông Lê Tùng Vân là nhân vật thế nào.

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Bà Nguyễn Phương Hằng - Ảnh: Internet

Bên cạnh đó, bà cũng cho biết đã nhận được lời khuyên bà đừng đi nhưng "trong cuộc sống có nhiều điều khó hiểu", bà muốn xem những người này đã làm gì mà có thể thao túng mọi thứ suốt thời gian qua.

 "Có khi tôi đi tìm đến chỗ đó một lần xem sao, quý vị thấy tôi có nên đi không, đi để gặp tận mặt ông Lê Tùng Vân đó là nhân vật như thế nào. 

Có người nói cô đừng đi, có khi cô bị sai lầm, thật là thú vị! Trong cuộc sống đôi khi có nhiều chuyện khó hiểu quá ha quý vị, đến để xem họ đã làm gì mà có thể thao túng suốt thời gian dài mà không bị đổ bể mà cũng không ai phơi bày sự thật ra" - bà Hằng nói trong livestream.

Trước đó, trong một buổi phát sóng, bà Nguyễn Phương Hằng cũng từng "réo" tên người đứng đầu "Tịnh thất Bồng Lai". Nữ đại gia Bình Dương hài hước "tỏ tình" với ông Lê Tùng Vân: "Tôi phải lòng ông Lê Tùng Vân rồi nha". Nhưng đó chỉ là lời bông phèng, ngay sau đó bà nói ngay: "Tại vì tôi muốn là bà tiên hay bà điên thì chờ mới biết được".

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Bà Phương Hằng hứa cho ông Lê Tùng Vân 20 tỷ - Ảnh: Internet

Sơ lược về những ồn ào trên, tối ngày 24/10, anh Lê Thanh Minh Tùng đã xuất hiện trong livestream của bà Nguyễn Phương Hằng tự nhận mình là con ruột ông Lê Tùng Vân và "bóc phốt" những hành vi sai trái của ông và Tịnh Thất Bồng Lai. Ngay sau đó, bà chủ Đại Nam cũng đã "ra kèo" thách thức ông Lê Tùng Vân nếu dám đi xét nghiệm ADN cùng người tự xưng là con trai của ông - anh Lê Thanh Minh Tùng và 10 người sinh sống trong "Tịnh thất bồng lai", nếu sai bà sẽ bồi thường 20 tỷ đồng cho "thầy ông nội" dưỡng già. 

Song, ông Lê Tùng Vân mới đây đã lên tiếng đáp trả cho biết đồng ý xét nghiệm ADN với anh Lê Thanh Minh Tùng nhưng từ chối xét nghiệm cùng những người khác trong Tịnh Thất. Đồng thời, ông cũng xin không nhận 20 tỷ đồng của bà Phương Hằng nếu chứng minh không cùng huyết thống, vì theo lời ông thì "đệ tử sẽ xem thường".

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