Căng đét: 'Thầy ông nội' đáp trả lần cuối, tuyên bố đồng ý xét nghiệm ADN, bà Phương Hằng liệu có mất 20 tỷ?

Xã hội 28/10/2021 17:03

Mới đây, ông Lê Tùng Vân - người đứng đầu Tịnh thất Bồng Lai - đã gửi lời nhắn nhủ cuối cùng đến bà chủ Đại Nam Nguyễn Phương Hằng về những ồn ào vừa qua.

Liên quan đến những ồn ào thời gian gần đây giữa Tịnh thất Bồng Lai (nay là Thiền am bên bờ vũ trụ) và bà chủ Đại Nam Nguyễn Phương Hằng, mới đây, "thầy ông nội" Lê Tùng Vân đã có màn đáp trả nữ đại gia vô cùng thẳng thắn.

Người đứng đầu Tịnh thất Bồng Lai cho biết đây là lần cuối lên tiếng và mong bà Hằng nghe cho kỹ. Theo đó, ông cho biết ngạc nhiên vì người có địa vị như bà Hằng lại nói chuyện "lạc đề" bởi lẽ "Cái đứa nó nói nó là con ruột của thầy, thầy đẻ ra nó, thì cái đứa đó mới đi khám ADN của nó với thầy, để coi nó nói đúng hay nói láo hay nó gạt khán giả. Cái chuyện như vậy con không làm, tự dưng con kêu thầy với mấy thầy trong này đi khám ADN.

Trong này mấy thầy 30, 40 tuổi, có ai nói rằng họ là con của thầy đâu, có ai nói thầy là cha của họ đâu. Họ đâu có cần đâu? Thầy lấy tư cách gì biểu họ?".

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Ông Lê Tùng Vân trong clip - Ảnh: Chụp màn hình

Bên cạnh đó, ông Lê Tùng Vân cũng nhắc lại lời tuyên bố của bà Hằng rằng sẽ cho 20 tỷ nếu ông chịu đi xét nghiệm và khẳng định ông sẽ không nhận tiền từ nữ đại gia vì không thể làm trái với đạo đức và luật pháp.

"Lê Thanh Minh Tùng nói nó là con ruột của thầy, nó cho thầy tư cách đi xét nghiệm coi lời nó đúng hay sai. Chẳng lẽ ham 20 tỷ của con, để thầy làm chuyện trái đạo đức, luật pháp. Luật pháp không cho người công dân này đi moi móc đời tư của một người khác.

Con suy nghĩ kỹ nha. Thầy là người tu, thầy làm sao nhận tiền của chúng sinh, chịu sự sai khiến của chúng sinh làm cái này cái kia" - ông Lê Tùng Vân nói trong clip.

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Bà Phương Hằng từng tuyên bố sẽ cho ông 20 tỷ nếu đi xét nghiệm ADN - Ảnh : Internet

Cuối cùng, ông cũng cho biết sẽ chấp nhận lời đề nghị xét nghiệm cha con với anh Lê Thanh Minh Tùng đồng thời cũng nhắc lại nếu bà Hằng né tránh thì xem như đây là lần cuối đề cập đến chuyện giữ cả hai, "thầy không có thì giờ, không có sức khỏe".

"Thầy sẵn sàng chấp nhận lời đề nghị của Lê Thanh Minh Tùng, đi khám ADN, giữa Lê Thanh Minh Tùng với thầy xem có phải cha con ruột hay không. Nếu mà con cứ né tránh, thì nay coi như lần nói chuyện chót của thầy với con, thầy không có thì giờ, không có sức khỏe.

Con chú ý. Lát nữa hoặc mai con bảo nó đi khám ADN với thầy, con coi chừng nó đi ra cửa sau hoặc cửa trước, nó trốn luôn, nó không dám đâu" - Ông Lê Tùng Vân nói trong clip.

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Anh Lê Thanh Minh Tùng - Ảnh: Internet

Được biết, trước đó, anh Lê Thanh Minh Tùng livestream của bà Phương Hằng cho biết mình là con ruột của ông Lê Tùng Vân và nói lên những ồn ào xoay quanh Tịnh Thất Bồng Lai. Sau đó, ông Lê Tùng Vân cũng lên tiếng cho biết anh này được em gái ruột của ông khi còn sống đến bệnh viện nhận về nuôi. Ông khẳng định mạch lạc rằng bản thân không có quan hệ cha con huyết thống với chàng thanh niên này.

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