Mặt mộc đẹp không tì vết ở tuổi 50, bà chủ Đại Nam tiết lộ bí quyết dưỡng da 'rẻ bèo' cho hội chị em và phản hồi bất ngờ từ CĐM

Dù đã bước sang tuổi 50 nhưng bà chủ Đại Nam Nguyễn Phương Hằng vẫn sở hữu sắc vóc không thua kém mỹ nhân nào. Mới đây, bà đã bất ngờ tiết lộ bí quyết làm đẹp mà mọi chị em đều có thể thực hiện.
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Thời gian gần đây, bà Nguyễn Phương Hằng đã và đang trở thành nhân vật nhận được đông đảo sự quan tâm của cộng đồng mạng. Bên cạnh những vấn đề "nóng" trong các buổi livetream, thì nhan sắc của nữ đại gia cũng là điều gây chú ý. Còn nhớ, trong một lần lên sóng ngẫu hứng vào đêm muộn, nữ đại gia U50 đã để lộ mặt mộc trẻ trung, không tì vết khiến nhiều người bất ngờ.
Ngoài ra, những phát ngôn như: "Ngay cả việc làm bản thân bớt đẹp, tôi cũng không làm được", "Em đẹp không quý vị?", "Ngoài đời em đẹp hơn trên ảnh nhiều",... vốn từ lâu đã trở thành những câu slogan quen thuộc của bà Hằng. Cứ tưởng để có nhan sắc và sự tự tin nói trên, nữ đại gia phải hao tốn rất nhiều công sức lẫn tiền của. Thế nhưng, mới đây, bà lại tiết lộ bí quyết làm đẹp "rẻ như bèo" mà mọi chị em đều có thể học hỏi.
Theo đó, trong livestream, bà Hằng đã hướng dẫn mọi người cách làm mặt nạ lòng đỏ trứng gà và cam tươi. Bà cho rằng đây là cách không tốn kém mà trị nám, dưỡng da rất hiệu quả.
"Muốn đắp mặt nạ mà không phải tốn kém mua mỹ phẩm hay gì hết thì đơn giản lắm. Lấy cái lòng đỏ trứng gà ra, đừng lấy lòng trắng nha! Khuấy đều lên cho sền sệt, đừng có lỏng quá rồi bôi lên mặt" - bà Hằng hướng dẫn cách làm mặt nạ.
Bên cạnh đó, bà cũng cẩn thận dặn dò mọi người khi sử dụng loại mặt nạ này nhớ phải bôi thêm kem chống nắng mỗi khi ra đường "nếu không da bắt nắng kinh khủng", đồng thời cũng cho biết chỉ cần kiên trì khoảng 2 tuần lễ sẽ trắng bật tone.
Đáng chú ý, ngay sau khi được bày bí quyết, nhiều netizen đã để lại feedback tích cực. Nhiều người đích thân trải nghiệm rồi cho biết cách này rất hiệu quả và gửi lời cảm ơn đến nữ CEO.