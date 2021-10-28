Mặt mộc đẹp không tì vết ở tuổi 50, bà chủ Đại Nam tiết lộ bí quyết dưỡng da 'rẻ bèo' cho hội chị em và phản hồi bất ngờ từ CĐM

Thời gian gần đây, bà Nguyễn Phương Hằng đã và đang trở thành nhân vật nhận được đông đảo sự quan tâm của cộng đồng mạng. Bên cạnh những vấn đề "nóng" trong các buổi livetream, thì nhan sắc của nữ đại gia cũng là điều gây chú ý. Còn nhớ, trong một lần lên sóng ngẫu hứng vào đêm muộn, nữ đại gia U50 đã để lộ mặt mộc trẻ trung, không tì vết khiến nhiều người bất ngờ.

Mặt mộc đáng ngưỡng mộ của bà Hằng ở tuổi 50 - Ảnh: Internet

Ngoài ra, những phát ngôn như: "Ngay cả việc làm bản thân bớt đẹp, tôi cũng không làm được", "Em đẹp không quý vị?", "Ngoài đời em đẹp hơn trên ảnh nhiều",... vốn từ lâu đã trở thành những câu slogan quen thuộc của bà Hằng. Cứ tưởng để có nhan sắc và sự tự tin nói trên, nữ đại gia phải hao tốn rất nhiều công sức lẫn tiền của. Thế nhưng, mới đây, bà lại tiết lộ bí quyết làm đẹp "rẻ như bèo" mà mọi chị em đều có thể học hỏi.