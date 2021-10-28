Mặt mộc đẹp không tì vết ở tuổi 50, bà chủ Đại Nam tiết lộ bí quyết dưỡng da 'rẻ bèo' cho hội chị em và phản hồi bất ngờ từ CĐM

Xã hội 28/10/2021 14:37

Dù đã bước sang tuổi 50 nhưng bà chủ Đại Nam Nguyễn Phương Hằng vẫn sở hữu sắc vóc không thua kém mỹ nhân nào. Mới đây, bà đã bất ngờ tiết lộ bí quyết làm đẹp mà mọi chị em đều có thể thực hiện.

Thời gian gần đây, bà Nguyễn Phương Hằng đã và đang trở thành nhân vật nhận được đông đảo sự quan tâm của cộng đồng mạng. Bên cạnh những vấn đề "nóng" trong các buổi livetream, thì nhan sắc của nữ đại gia cũng là điều gây chú ý. Còn nhớ, trong một lần lên sóng ngẫu hứng vào đêm muộn, nữ đại gia U50 đã để lộ mặt mộc trẻ trung, không tì vết khiến nhiều người bất ngờ.

nguyen phuong hang 1
Mặt mộc đáng ngưỡng mộ của bà Hằng ở tuổi 50 - Ảnh: Internet

Ngoài ra, những phát ngôn như: "Ngay cả việc làm bản thân bớt đẹp, tôi cũng không làm được", "Em đẹp không quý vị?", "Ngoài đời em đẹp hơn trên ảnh nhiều",... vốn từ lâu đã trở thành những câu slogan quen thuộc của bà Hằng. Cứ tưởng để có nhan sắc và sự tự tin nói trên, nữ đại gia phải hao tốn rất nhiều công sức lẫn tiền của. Thế nhưng, mới đây, bà lại tiết lộ bí quyết làm đẹp "rẻ như bèo" mà mọi chị em đều có thể học hỏi.

nguyen phuong hang 2
Bà Hằng trong livestream - Ảnh: Chụp màn hình

Theo đó, trong livestream, bà Hằng đã hướng dẫn mọi người cách làm mặt nạ lòng đỏ trứng gà và cam tươi. Bà cho rằng đây là cách không tốn kém mà trị nám, dưỡng da rất hiệu quả.

 "Muốn đắp mặt nạ mà không phải tốn kém mua mỹ phẩm hay gì hết thì đơn giản lắm. Lấy cái lòng đỏ trứng gà ra, đừng lấy lòng trắng nha! Khuấy đều lên cho sền sệt, đừng có lỏng quá rồi bôi lên mặt" - bà Hằng hướng dẫn cách làm mặt nạ.

Bên cạnh đó, bà cũng cẩn thận dặn dò mọi người khi sử dụng loại mặt nạ này nhớ phải bôi thêm kem chống nắng mỗi khi ra đường "nếu không da bắt nắng kinh khủng", đồng thời cũng cho biết chỉ cần kiên trì khoảng 2 tuần lễ sẽ trắng bật tone.

nguyen phuong hang 3
Netizen làm theo và cho biết rất hiệu quả - Ảnh: Chụp màn hình

Đáng chú ý, ngay sau khi được bày bí quyết, nhiều netizen đã để lại feedback tích cực. Nhiều người đích thân trải nghiệm rồi cho biết cách này rất hiệu quả và gửi lời cảm ơn đến nữ CEO.

Bà Phương Hằng tự nhận mình ấm áp, tôn trọng người nghèo, cách hành xử có đúng như vậy?

Bà Phương Hằng tự nhận mình ấm áp, tôn trọng người nghèo, cách hành xử có đúng như vậy?

Bà Phương Hằng nổi tiếng với khối tài sản kếch sù, nhiều biệt thự, siêu xe và đang điều hành khu du lịch Đại Nam. Nhưng bà tự nhận mình thân thiện với những người nghèo.

Xem thêm
Từ khóa:   bà Nguyễn Phương Hằng mặt mộc bà Phương Hằng Bà Phương Hằng phát trực tiếp

TIN MỚI NHẤT

Trong 7 ngày tới, 3 con giáp Thần May Mắn ngỏ lời, tài lộc sáng chói, TIỀN TÀI RỦNG RỈNH, tình duyên đỏ thắm

Trong 7 ngày tới, 3 con giáp Thần May Mắn ngỏ lời, tài lộc sáng chói, TIỀN TÀI RỦNG RỈNH, tình duyên đỏ thắm

Tâm linh - Tử vi 49 phút trước
Bước qua tháng 9 âm lịch, 3 con giáp sẽ HỐT TIỀN MỎI TAY, hưởng trọn vinh hiển, hoan hỷ đón lộc về, tình duyên sáng rực như sao trời

Bước qua tháng 9 âm lịch, 3 con giáp sẽ HỐT TIỀN MỎI TAY, hưởng trọn vinh hiển, hoan hỷ đón lộc về, tình duyên sáng rực như sao trời

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 49 phút trước
Top 5 loại rau xanh cực tốt cho sức khỏe, chỉ cần mua 10 nghìn đồng cả nhà ăn thoải mái

Top 5 loại rau xanh cực tốt cho sức khỏe, chỉ cần mua 10 nghìn đồng cả nhà ăn thoải mái

Dinh dưỡng 2 giờ 19 phút trước
Tử vi thứ Sáu 9/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi vượng sắc tài lộc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Mão - Tỵ công việc trắc trở, tiền bạc thiếu trước hụt sau

Tử vi thứ Sáu 9/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi vượng sắc tài lộc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Mão - Tỵ công việc trắc trở, tiền bạc thiếu trước hụt sau

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 26 phút trước
Khởi tố, bắt tạm giam đối tượng chém 3 mẹ con cô giáo ở Cà Mau

Khởi tố, bắt tạm giam đối tượng chém 3 mẹ con cô giáo ở Cà Mau

Đời sống 2 giờ 49 phút trước
Không thể tin được 3 con giáp may mắn hết phần thiên hạ, làm gì cũng giàu có, tình duyên cực viên mãn trong 9 ngày tới

Không thể tin được 3 con giáp may mắn hết phần thiên hạ, làm gì cũng giàu có, tình duyên cực viên mãn trong 9 ngày tới

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 49 phút trước
Cháy nhà ở Hà Nội, 2 người tử vong: Lửa bùng lên sau tiếng nổ lớn

Cháy nhà ở Hà Nội, 2 người tử vong: Lửa bùng lên sau tiếng nổ lớn

Đời sống 3 giờ 11 phút trước
Nóng: Thu hồi toàn quốc xịt dưỡng tóc hương nước hoa nhập khẩu

Nóng: Thu hồi toàn quốc xịt dưỡng tóc hương nước hoa nhập khẩu

Đời sống 3 giờ 30 phút trước
Giá vàng hôm nay, ngày 8/10/2026: Vàng thế giới rơi thẳng đứng, SJC chịu thêm áp lực

Giá vàng hôm nay, ngày 8/10/2026: Vàng thế giới rơi thẳng đứng, SJC chịu thêm áp lực

Đời sống 3 giờ 49 phút trước
Mừng 3 con giáp có VẬN MAY NGẬP TRÀN vào 15 ngày tới TIỀN RỦNG RỈNH TÚI, tình duyên đỏ rực như son, gia đạo ấm êm

Mừng 3 con giáp có VẬN MAY NGẬP TRÀN vào 15 ngày tới TIỀN RỦNG RỈNH TÚI, tình duyên đỏ rực như son, gia đạo ấm êm

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 49 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng hôm nay, thứ 5 ngày 8/10/2026, 3 con giáp Lộc về triền miên, hỷ sự ngập lối, làm đâu thắng đó, xui rủi tránh xa

Đúng hôm nay, thứ 5 ngày 8/10/2026, 3 con giáp Lộc về triền miên, hỷ sự ngập lối, làm đâu thắng đó, xui rủi tránh xa

Qua đêm nay, 3 con giáp 'nằm im' cũng hưởng lộc, Đại Cát Đại Lợi, cầu được ước thấy, vàng chất đầy nhà, tình duyên rộng mở

Qua đêm nay, 3 con giáp 'nằm im' cũng hưởng lộc, Đại Cát Đại Lợi, cầu được ước thấy, vàng chất đầy nhà, tình duyên rộng mở

Danh tính gã chồng đánh vợ tới tấp giữa đường ở Gia Lai

Danh tính gã chồng đánh vợ tới tấp giữa đường ở Gia Lai

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Mastercard đổi mới cách tiếp cận bảo mật thanh toán bằng series phim ngắn Hàn Quốc

Mastercard đổi mới cách tiếp cận bảo mật thanh toán bằng series phim ngắn Hàn Quốc

Nóng: Chính phủ chốt nghỉ 7 ngày dịp Tết Nguyên đán năm 2027, Quốc khánh 4 ngày

Nóng: Chính phủ chốt nghỉ 7 ngày dịp Tết Nguyên đán năm 2027, Quốc khánh 4 ngày

Nhận diện thương hiệu mới của công ty bảo hiểm đến từ Nhật Bản

Nhận diện thương hiệu mới của công ty bảo hiểm đến từ Nhật Bản

Lào Cai: Sạt lở đất đá, Quốc lộ 279 bị chia cắt hoàn toàn

Lào Cai: Sạt lở đất đá, Quốc lộ 279 bị chia cắt hoàn toàn

Cùng chuyên gia cập nhật cách quản lý u xơ thần kinh tuýp 1

Cùng chuyên gia cập nhật cách quản lý u xơ thần kinh tuýp 1

2.010 suất tầm soát ung thư miễn phí cho phụ nữ yếu thế và dân tộc thiểu số

2.010 suất tầm soát ung thư miễn phí cho phụ nữ yếu thế và dân tộc thiểu số