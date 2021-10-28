Vì mâu thuẫn gia đình, anh chồng vác dao chém em dâu và cháu đang mang thai tử vong

Xã hội 28/10/2021 08:37

Một vụ án mạng đã xảy ra trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa khiến nhiều người xôn xao.

Theo báo Giao Thông, tối ngày 27/10, lãnh đạo xã Thọ Cường, huyện Triệu Sơn (Thanh Hóa) xác nhận và cho biết, trên địa bàn vừa xảy ra một vụ án mạng khiến một người tử vong ngay tại chỗ và một người khác bị thương nặng được đưa đi bệnh viện cấp cứu.

Theo đó, vào khoảng gần 18h cùng ngày, khi bà M.T.N. (SN 1964, ở xóm 1, xã Thọ Cường, huyện Triệu Sơn, Thanh Hóa) cùng con dâu là L.T.P (SN 1990) đang mang thai khoảng hơn 20 tuần tuổi ở nhà thì bất ngờ bị Phạm Khắc Tiến (SN 1955, ngụ cùng xóm 1) mang theo dao xông vào chém. Hậu quả kiến bà N. tử vong tại chỗ còn chị P. thì bị thương nặng và đang được đưa đến Bệnh viện đa khoa tỉnh Thanh Hóa cấp cứu.

Theo Doanh nghiệp và Tiếp thị, chị P. đã tử vong sau đó vì vết thương quá nặng.

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Hiện trường vụ việc - Ảnh: báo Giao Thông

Theo báo Kiến thức và Đời sống, vào lúc xảy ra vụ án chỉ có bà N. và con dâu ở nhà, 2 người con trai bà N. đi làm chưa về. Được biết, Phạm Khắc Tiến là anh chồng bà N. Nguyên nhân ban đầu theo một số người dân cho biết là xuất phát từ mâu thuẫn trong gia đình.

Ngay sau khi nhận được thông tin, chính quyền và lực lượng công an đã có mặt bảo vệ hiện trường, phối hợp điều tra nguyên nhân vụ em dâu bị anh chồng chém tử vong. Hiện nghi phạm đã được cơ quan công an bắt giữ.

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Từ khóa:   Thanh Hóa thảm án chồng giết vợ

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