Quán cà phê cung cấp 'kẹo lạ' cho học sinh ăn gây dương tính với chất cấm bị xử lý thế nào?

Cơ quan chức năng tỉnh Quảng Ninh vừa ra quyết định xử phạt đối với một quán cà phê được xác định có loại "kẹo" mà các học sinh ăn gây ngộ độc trong đó có 6 cháu dương tính với chất cấm.

Theo Dân Trí, sáng nay 26/10,TP Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh cho biết, lực lượng chức năng vừa ra quyết định xử phạt hành chính đối với một quán cà phê ở phường Hoành Bồ, TP Hạ Long do bà H.T.D. làm chủ. Đây là quán cà phê được xác định có loại "kẹo" mà học sinh M.T.S. lấy để chia cho các học sinh khác ăn, sau đó gây ngộ độc, trong đó có 6 cháu dương tính với ma túy. Trước đó, ngay sau khi phát hiện vụ việc, Phòng Y tế TP Hạ Long đã thành lập đoàn kiểm tra cơ sở để kiểm tra quán cà phê này. Tại thời điểm kiểm tra, cơ sở trên có đầy đủ các giấy tờ theo quy định như: Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm…

Đoàn phát hiện cơ sở này có 3 người trực tiếp chế biến thức ăn nhưng không cắt ngắn móng tay, không sử dụng găng tay khi tiếp xúc trực tiếp với thức ăn, vi phạm quy định về an toàn thực phẩm. Chủ quán cà phê đã bị xử phạt về vi phạm này. Đặc biệt, tại thời điểm kiểm tra, Đoàn cũng không phát hiện loại "kẹo" các học sinh đã ăn.

Loại kẹo mà các học sinh đã ăn có chứa chất cần sa - Ảnh: Tiền Phong Theo Tiền Phong, lực lượng chức năng đã lập biên bản xử phạt quán cà phê 1998 vi phạm hành chính, hành vi: Người trực tiếp chế biến thức ăn không cắt ngắn móng tay, không sử dụng găng tay khi tiếp xúc trực tiếp với thức ăn ngay, mức xử phạt 2 triệu đồng. Trước đó, đã đưa tin, vào khoảng 07 giờ 45 phút, ngày 25/10 trong buổi lễ chào cờ đầu tuần, 13 học sinh trường THPT Hoành Bồ có biểu hiện bị ngộ độc (đau đầu, chóng mặt, buồn nôn, đau bụng, tê bì chân tay). Sau khi phát hiện vụ việc, Ban giám hiệu nhà trường cùng tổ y tế sơ cứu ban đầu và đưa các em học sinh này đi cấp cứu tại Bệnh viện đa khoa Hạ Long. Theo thông tin nhà trường cung cấp cho cơ quan chức năng, sáng 25/10 cả 13 học sinh trên cùng ăn chung 1 gói kẹo (màu xanh, có in chữ nước ngoài, không rõ xuất xứ) do em M.T.S. (SN 2006; học sinh lớp 10A2 trường THPT Hoành Bồ, TP Hạ Long) mang đến. Qua làm việc nhanh với em M.T.S., được biết gói kẹo trên được lấy ở quán cà phê 1998 thuộc tổ 5, khu Trới 3 (phường Hoành Bồ, TP Hạ Long). Tại thời điểm điều tra, bệnh viện đa khoa Hạ Long đã xét nghiệm các mẫu nước tiểu của các học sinh trên kết quả dương tính với Manijuana (THC-cần sa). Hiện các cơ quan chức năng tỉnh Quảng Ninh đang vào cuộc điều tra, làm rõ vụ việc.

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