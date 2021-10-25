Nóng: Bà chủ Đại Nam có động thái đáp trả đầu tiên trước vụ kiện tụng với ca sĩ Vy Oanh

Xã hội 25/10/2021 20:17

Mới đây, trong buổi livestream, bà Nguyễn Phương Hằng đã có những chia sẻ đầu tiên khi bị ca sĩ Vy Oanh gửi đơn tố cáo.

Chiều tối ngày 25/10, trên trang fanpage của cậu quý tử Huỳnh Hằng Hữu, bà Nguyễn Phương Hằng đã có những đáp trả đầu tiên liên quan đến vụ việc bị ca sĩ Vy Oanh nộp đơn tố cáo vào sáng cùng ngày.

Theo đó, bà chia sẻ: "Sáng nay các con tôi cứ nhắn, Vy Oanh kiện mẹ kìa, Vy Oanh kiện mẹ tội hình sự kìa. Thì tôi nói: 'Cô kiện thì mẹ đi hầu thôi'. Cuộc đời như vậy nó mới thú vị, vạch mặt nhau một lần cho biết".

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Bà Phương Hằng trong livestream - Ảnh: Chụp màn hình

Trong lần xuất hiện mới nhất này, nữ CEO vẫn rất rạng rỡ, lái xế hộp đắt tiền và tươi cười trò chuyện với khán giả. Ngoài ra, bà còn hứa hẹn tối nay sẽ lên livestream để giải đáp thắc mắc của mọi người.

Được biết, báo Thanh niên đưa tin, sáng 25/10 nữ ca sĩ Vy Oanh cùng luật sư cá nhân đã có mặt tại trụ sở Công an TP.HCM và nộp đơn yêu cầu khởi tố vụ án đối với CEO Phương Hằng về hành vi dùng mạng xã hội livestream đưa ra thông tin vô căn cứ, sai sự thật, xuyên tạc, vu khống, xúc phạm đến danh dự của nữ ca sĩ.

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Ca sĩ Vy Oanh ký đơn đề nghị Công an TP.HCM khởi tố vụ án, khởi tố bị can liên quan đến bà Nguyễn Phương Hằng livestream đề cập thông tin sai sự thật đến nữ ca sĩ - Ảnh: Thanh Niên

Cụ thể, trong đơn, ca sĩ Vy Oanh đề cập bà Nguyễn Phương Hằng đã có 7 buổi livestream, từ ngày 16/5 đến 9/10/2021 có nội dung làm nhục, thóa mạ đối với nữ ca sĩ. Trong đó, bà Nguyễn Phương Hằng đã sử dụng ngôn ngữ phản cảm, giọng điệu quy chụp vô căn cứ, nhằm bôi nhọ, vu khống, xúc phạm như: Từ “đẻ thuê” được lặp lại 10 lần, “làm g** bao” được lặp lại 2 lần, “làm bé” lặp lại 2 lần, “giật chồng” và “giựt chồng” lặp lại 3 lần, “zĩ dãng zơ záy” (dĩ vãng dơ dáy) được bà Nguyễn Phương Hằng lặp lại 9 lần trong các buổi livestream…

Hiện, sự việc đang nhận được sự quan tâm của đông đảo dư luận.

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