Bà chủ Đại Nam bất ngờ 'xin phép' vắng mặt 2 phút khi đang livestream, cư dân mạng soi ra chi tiết 'khác lạ' sau đó

Trong buổi livestream mới đây, bà chủ chủ Đại Nam Nguyễn Phương Hằng đã âm thầm "xin phép" vắng mặt 2 phút để làm điều tế nhị này.

Suốt thời gian qua, bà chủ Đại Nam Nguyễn Phương Hằng đã và đang trở thành một nhân vật được nhiều người chú ý. Mỗi buổi livestream của bà đều liên tục phá kỷ lục người xem. Ở mỗi buổi phát sóng, người ta luôn thấy bà xuất hiện với diện mạo vô cùng chính chủ, sang trọng. Thậm chí, việc đầu tư cho từng bộ trang phục, từng món trang sức cũng được nữ đại gia "cân não" kỹ lưỡng.

Trong buổi livestream mới đây, bên cạnh những vấn đề "nóng", cư dân mạng cũng kịp soi ra chi tiết bà Hằng thay 2 bộ váy khác nhau. Cụ thể, đang trao đổi "hăng say" bà Hằng bất ngờ nói với vị khách ngồi cạnh: "Xin phép cho tôi vắng mặt 2 phút nhé".

Bà Hằng thay 2 bộ váy trong livestream - Ảnh: Chụp màn hình

Hóa ra, bà muốn vào hậu trường tút tát lại nhan sắc. Vài phút sau, nữ đại gia đã trở lại với một diện mạo hoàn toàn mới. Cụ thể, bộ váy cộc tay, ngang gối được bà chuyển thành bộ dài tay, đen huyền nhưng không kém phần "sang chảnh".

Trên các diễn đàn, nhiều người đã để lại bình luận về chi tiết nhỏ này. Nhiều người để lại nhận xét tích cực cho hành động "xin phép" của nữ CEO, cho rằng bà luôn tôn trọng khán giả và người ngồi cạnh. Bên cạnh đó, bộ cánh mới cũng được nhận định là kín đáo nhưng tôn lên vẻ quyền lực cho bà.

Camera tóm gọn khoảnh khắc 'bàn tay hư' của gã tài xế sờ soạng người say xỉn trong hẻm tối khiến cộng đồng mạng phẫn nộ Một gã đàn ông mặc áo xe ôm công nghệ đã thừa lúc người thanh niên có dấu hiệu say xỉn mà giở trò trộm cắp táo tợn khiến nhiều người xem xong phải rùng mình.

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