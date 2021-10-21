Vụ bé trai tử vong sau 5 ngày mất tích ở Bình Dương: Người có mặt tại hiện trường thuật lại sự việc

Xã hội 21/10/2021 08:30

Liên quan đến vụ bé trai tử vong sau 5 ngày mất tích ở Bình Dương, bạn của ba nạn nhân có mặt tại hiện trường đã thuật lại sự việc khi ấy.

Liên quan đến sự việc bé trai tử vong sau 5 ngày mất tích, được biết, danh tính của nạn nhân được xác định là L.G.H (2 tuổi), ngụ tại xã Minh Tân, huyện Dầu Tiếng, tỉnh Bình Dương.

Theo Pháp luật và Bạn đọc, anh B.T. (ngụ xã Minh Tân, huyện Dầu Tiếng, tỉnh Bình Dương) vốn là bạn của anh L.G.Đ, ba của nạn nhân xác nhận, trưa ngày 20/10, thi thể của bé H. đã được tìm thấy ở một con suối cách nhà vài trăm mét.

Anh T. chia sẻ, thi thể cháu bé được tìm thấy bởi 4 người trong đội tình nguyện tìm kiếm. Lúc nhìn thấy con, anh Đ. gục xuống khóc rất thương tâm. 

"Họ ở xã Bến Cát, tỉnh Bình Dương đã chạy xuống khu vực này để hỗ trợ tìm. Sau khi nhận được tin báo đã thấy thi thể bé H., tôi đã chở Đ. (ba bé H.) đến hiện trường. Con suối sâu khoảng 1 mét rưỡi, xung quanh cây cỏ um tùm" - anh T. chia sẻ.

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Người bố gục khóc khi hay tin nghi tìm thấy con trai mất tích - Ảnh: Bình dương 24h - Ảnh: Internet

Để trục vớt thi thể bé H., người dân đã gọi điện thoại cho công an. Chỉ khoảng 15 phút sau, lực lượng chức năng đã có mặt tại hiện trường để đưa thi thể bé lên bờ, về nơi khám nghiệm tử thi.

Tôi nghĩ một đứa bé 7 tuổi còn khó đi qua được, huống gì bé H. chỉ mới 2 tuổi. Nhiều ngày qua, gia đình đã tổ chức tìm kiếm từng ngóc ngách, con sông, con suối, lô đất cao su... nhưng không thấy. Đ. đã rất khổ sở, đau buồn vì không tìm thấy con" - anh T. cho biết thêm với Pháp luật và Bạn đọc.

Thông tin sơ lược về vụ việc, theo báo Lao động, thi thể cháu được tìm thấy dưới suối, nổi lên mặt nước. Khu vực này cách nhà cháu bé khoảng 600m, rất rậm rạp, khó đi. Lực lượng chức năng tổ chức khám nghiệm hiện trường, điều tra để xác minh xem có dấu hiệu tội phạm hay không.

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Gia đình nạn nhân - Ảnh: Internet

Trước đó, vào khoảng 10h ngày 15/10, cháu L.G.H. đang chơi trước nhà, cha mẹ vào trong nhà rồi quay ra nhưng không thấy con trai đâu. Tìm xung quanh nhà cũng không phát hiện thấy bé.

Sau sự việc, gia đình đã trình báo cho chính quyền địa phương để tổ chức tìm kiếm. Xã Minh Tân đã huy động hàng chục người phối hợp với người thân tìm kiếm.

Sau 2 ngày không tìm thấy, sáng 17/10, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Dầu Tiếng, tỉnh Bình Dương ra thông báo truy tìm cháu L.G.H. Công an cũng đã lập chuyên án để điều tra vụ cháu bé mất tích. Sau 5 ngày tìm kiếm thì phát hiện thi thể cháu ở dưới suối gần nhà. 

Hiện, sự việc đang được điều tra làm rõ,

Công an lập chuyên án điều tra vụ bé 2 tuổi tử vong sau 5 ngày mất tích ở Bình Dương

Công an lập chuyên án điều tra vụ bé 2 tuổi tử vong sau 5 ngày mất tích ở Bình Dương

Mới đây, công an đã mời một số người liên quan đến trụ sở để làm việc, lấy lời khai. vụ bé trai 2 tuổi tử vong sau 5 ngày mất tích ở Bình Dương.

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