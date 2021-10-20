[SỐC] Vụ "bắt cóc trẻ em" ở Thủ Đức: Bà ngoại thừa nhận thêm thắt tình tiết cho nghiêm trọng

Xã hội 20/10/2021 21:00

Bà ngoại của cháu bé thừa nhận do sốt ruột muốn công an nhanh chóng làm rõ việc có người bắt cóc cháu mình hay không nên đã tự thêm thắt các tình tiết cho nghiêm trọng.

Theo báo Giao Thông, ngày 20/10, Cơ quan CSĐT Công an TP Thủ Đức, TP.HCM đã phối hợp với Công an phường Phú Hữu làm rõ thông tin trình báo "một bé trai 2 tuổi bị người lạ vào nhà bế đi, bà ngoại giành lại được" gây xôn xao dư luận. 

Cụ thể, chiều ngày 19/10, Công an phường Phú Hữu nhận tin báo có vụ bắt cóc trẻ em xảy ra tại nhà số 1, đường 20, khu phố 2 nên đã chỉ đạo cán bộ, chiến sĩ có mặt tại hiện trường.

Qua làm việc, bà Nguyễn Trúc M. (SN 1976, chủ nhà, bà ngoại của nạn nhân) kể lại rằng khoảng 13h45 cùng ngày, bà M. cùng cháu Đ.N.M.K. (2 tuổi) ngồi trước sân nhà. Bà M. đi xuống nhà bếp thì nghe tiếng cháu K. khóc nên vội chạy ra. Lúc này thấy một thanh niên đang ôm cháu K. đi ra đường, liền chạy đến nắm chân lại.

Theo lời kể, đối tượng đánh bà M.. Sau đó, bà M. đã ôm được cháu K. nên người thanh niên lên xe chạy đi. Sau khi nắm thông tin ban đầu, Công an nghi vấn đây là vụ bắt cóc trẻ em nên phối hợp với Công an TP Thủ Đức mời bà M. làm việc, truy xét đối tượng liên quan.

bat coc 1
Cơ quan công an làm việc thâu đêm để xác minh vụ việc - Ảnh: Công an TP.HCM

Cũng đưa tin về sự việc, theo Công an TP.HCM, quá trình trích xuất các camera an ninh quanh khu vực nhà chị M. và hướng đối tượng tẩu thoát nhưng không thu thập được hình ảnh gì có giá trị, do góc nhìn và đường truyền các camera bị hư. Các nhân chứng thì không có ai trực tiếp chứng kiến sự việc thời điểm cháu K. bị bắt cóc mà chỉ nghe từ lời kể lại của bà M..

Đến 18 giờ 35 phút cùng ngày thì CAP Phú Hữu trích xuất được camera ghi lại thời điểm xảy ra vụ việc. Hình ảnh cho thấy vào thời điểm xảy ra vụ bắt cóc có 1 chiếc xe gắn máy màu đỏ do một thanh niên điều khiển chạy từ đầu đường 20 ngang qua nhà bà M. rồi chạy thẳng về nhà số 11 đường 20, KP2, phường Phú Hữu, TP.Thủ Đức.

Qua xác minh, người điều khiển xe máy màu đỏ này là anh Lý Minh H. (SN 1991), ngụ tại số nhà nói trên. Anh H.cho biết sau khi đi giao đồ cho vợ trên bệnh viện về có chạy ngay qua nhà bà M. nhưng không hề thấy ai, cũng không dừng lại trước nhà bà M. để làm gì

Qua làm việc với chị Nguyễn Ngọc T. (SN 1970, KHTT: đường 20, KP2, phường Phú Hữu) thì được biết, sau khi làm tóc xong vừa bước ra khỏi tiệm thì thấy bà M. bế cháu K. trên tay, đứng ngoài đường gọi chị Thảo lại và nói cháu K. mới bị bắt cóc, sau đó chị M. la lớn “cháu K. bị bắt cóc” nên mọi người dân chạy ra chứng kiến vụ việc.

Còn thời điểm bà M. nói có người thanh niên vào nhà bắt cóc cháu K. nhưng chị M. kéo lại được và bị người thanh niên đánh thì chị Thảo không thấy, chỉ nhìn theo hướng chị M. chỉ thì thấy có người thanh niên chạy xe màu đỏ, nhưng không xác định được xe gì.

Từ những chứng cứ thu thập được, công an nhận định vụ việc bắt cóc qua lời kể của bà M. là không đúng nên đã mời tới trụ sở để làm việc. Sau khi cho xem camera thì bà M. mới chịu khai báo về vụ việc trên.

bat coc 2
Cổng nhà bà M. - Ảnh: Công an TP.HCM

Theo Nhịp sống Việt, bà M. khai nhận lúc đi vào nhà lấy nước uống nghe cháu K. khóc nên chạy lên thì thấy cháu nằm dưới sàn nhà khóc và cửa mở. Cùng lúc bà M. thấy có thanh niên chạy xe màu đỏ ngang qua nên nghĩ đó là người bắt cóc cháu K. nhưng do chạy ra kịp nên thanh niên bỏ đi. Bà M. bế cháu K. đi ra đường gặp chị T. nên gọi nói là cháu K. bị bắt cóc. Sau đó, chị M. la lên cho nhiều người nghe…

Còn về việc bà  M. nói là có thanh niên vào nhà bắt cóc cháu K. nhưng chị giữ lại và bị người này đánh là không chính xác. Bà M. nói là do thấy cháu khóc, có xe chạy ngang nên nghĩ đó là kẻ bắt cóc.

Bà M. khai do lo sợ, muốn Công an nhanh chóng làm rõ khúc mắc có người bắt cóc cháu K. hay không nên đã tự thêm thắt các tình tiết cho nghiêm trọng. Hiện vụ việc đang được công an củng cố hồ sơ xử lý theo đúng quy định.

 

Xôn xao vụ bà Phương Hằng tố bị hành hung: Lãnh đạo công an nói 'chưa nắm vụ việc'

Xôn xao vụ bà Phương Hằng tố bị hành hung: Lãnh đạo công an nói 'chưa nắm vụ việc'

Liên quan đến vụ bà chủ Đại Nam lên livestream tố bị nhóm 5 người hành hung tại cơ quan điều tra, lãnh đạo công an TP.HCM đã lên tiếng.

Xem thêm
Từ khóa:   bắt cóc trẻ em TP.HCM bà ngoại

TIN MỚI NHẤT

Dọn dẹp bể chứa nước, 4 sinh viên tử vong nghi ngờ tiếp xúc với khí độc

Dọn dẹp bể chứa nước, 4 sinh viên tử vong nghi ngờ tiếp xúc với khí độc

Video 46 phút trước
Mừng 3 con giáp TRÚNG SỐ ĐỘC ĐẮC, đổi đời chỉ sau một đêm, vận khí tăng cao, tài khoản nhảy số ầm ầm, tiêu xài thả ga trong 3 ngày cuối tuần

Mừng 3 con giáp TRÚNG SỐ ĐỘC ĐẮC, đổi đời chỉ sau một đêm, vận khí tăng cao, tài khoản nhảy số ầm ầm, tiêu xài thả ga trong 3 ngày cuối tuần

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 16 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Sáu 9/10/2026, Thần Tài xua đuổi vận xui, quý nhân mang đến tài lộc, 3 con giáp khai thông tài lộc, thu hưởng công danh, giàu có bất thình lình

Đúng ngày mai, thứ Sáu 9/10/2026, Thần Tài xua đuổi vận xui, quý nhân mang đến tài lộc, 3 con giáp khai thông tài lộc, thu hưởng công danh, giàu có bất thình lình

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 17 phút trước
Bắt sống rắn hổ mang chúa dài 3 mét bò vào nhà vệ sinh khiến cả gia đình sợ thót tim

Bắt sống rắn hổ mang chúa dài 3 mét bò vào nhà vệ sinh khiến cả gia đình sợ thót tim

Video 1 giờ 46 phút trước
Trong nửa cuối tháng 10 dương lịch, 3 con giáp đụng đâu cũng HÁI RA TIỀN, Thần Tài mở cung tài lộc, vận số phất lên như diều gặp gió

Trong nửa cuối tháng 10 dương lịch, 3 con giáp đụng đâu cũng HÁI RA TIỀN, Thần Tài mở cung tài lộc, vận số phất lên như diều gặp gió

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 16 phút trước
Will kể lại khoảnh khắc bị cây cổ thụ trên đường Đinh Tiên Hoàng đè trúng

Will kể lại khoảnh khắc bị cây cổ thụ trên đường Đinh Tiên Hoàng đè trúng

Hậu trường 2 giờ 18 phút trước
Trong 7 ngày tới, 3 con giáp Thần May Mắn ngỏ lời, tài lộc sáng chói, TIỀN TÀI RỦNG RỈNH, tình duyên đỏ thắm

Trong 7 ngày tới, 3 con giáp Thần May Mắn ngỏ lời, tài lộc sáng chói, TIỀN TÀI RỦNG RỈNH, tình duyên đỏ thắm

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 16 phút trước
Bước qua tháng 9 âm lịch, 3 con giáp sẽ HỐT TIỀN MỎI TAY, hưởng trọn vinh hiển, hoan hỷ đón lộc về, tình duyên sáng rực như sao trời

Bước qua tháng 9 âm lịch, 3 con giáp sẽ HỐT TIỀN MỎI TAY, hưởng trọn vinh hiển, hoan hỷ đón lộc về, tình duyên sáng rực như sao trời

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 16 phút trước
Top 5 loại rau xanh cực tốt cho sức khỏe, chỉ cần mua 10 nghìn đồng cả nhà ăn thoải mái

Top 5 loại rau xanh cực tốt cho sức khỏe, chỉ cần mua 10 nghìn đồng cả nhà ăn thoải mái

Dinh dưỡng 4 giờ 46 phút trước
Tử vi thứ Sáu 9/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi vượng sắc tài lộc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Mão - Tỵ công việc trắc trở, tiền bạc thiếu trước hụt sau

Tử vi thứ Sáu 9/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi vượng sắc tài lộc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Mão - Tỵ công việc trắc trở, tiền bạc thiếu trước hụt sau

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 53 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng hôm nay, thứ 5 ngày 8/10/2026, 3 con giáp Lộc về triền miên, hỷ sự ngập lối, làm đâu thắng đó, xui rủi tránh xa

Đúng hôm nay, thứ 5 ngày 8/10/2026, 3 con giáp Lộc về triền miên, hỷ sự ngập lối, làm đâu thắng đó, xui rủi tránh xa

Qua đêm nay, 3 con giáp 'nằm im' cũng hưởng lộc, Đại Cát Đại Lợi, cầu được ước thấy, vàng chất đầy nhà, tình duyên rộng mở

Qua đêm nay, 3 con giáp 'nằm im' cũng hưởng lộc, Đại Cát Đại Lợi, cầu được ước thấy, vàng chất đầy nhà, tình duyên rộng mở

Danh tính gã chồng đánh vợ tới tấp giữa đường ở Gia Lai

Danh tính gã chồng đánh vợ tới tấp giữa đường ở Gia Lai

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Mastercard đổi mới cách tiếp cận bảo mật thanh toán bằng series phim ngắn Hàn Quốc

Mastercard đổi mới cách tiếp cận bảo mật thanh toán bằng series phim ngắn Hàn Quốc

Nóng: Chính phủ chốt nghỉ 7 ngày dịp Tết Nguyên đán năm 2027, Quốc khánh 4 ngày

Nóng: Chính phủ chốt nghỉ 7 ngày dịp Tết Nguyên đán năm 2027, Quốc khánh 4 ngày

Nhận diện thương hiệu mới của công ty bảo hiểm đến từ Nhật Bản

Nhận diện thương hiệu mới của công ty bảo hiểm đến từ Nhật Bản

Lào Cai: Sạt lở đất đá, Quốc lộ 279 bị chia cắt hoàn toàn

Lào Cai: Sạt lở đất đá, Quốc lộ 279 bị chia cắt hoàn toàn

Cùng chuyên gia cập nhật cách quản lý u xơ thần kinh tuýp 1

Cùng chuyên gia cập nhật cách quản lý u xơ thần kinh tuýp 1

2.010 suất tầm soát ung thư miễn phí cho phụ nữ yếu thế và dân tộc thiểu số

2.010 suất tầm soát ung thư miễn phí cho phụ nữ yếu thế và dân tộc thiểu số