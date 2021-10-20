Cụ thể, chiều ngày 19/10, Công an phường Phú Hữu nhận tin báo có vụ bắt cóc trẻ em xảy ra tại nhà số 1, đường 20, khu phố 2 nên đã chỉ đạo cán bộ, chiến sĩ có mặt tại hiện trường.

Theo báo Giao Thông, ngày 20/10, Cơ quan CSĐT Công an TP Thủ Đức, TP.HCM đã phối hợp với Công an phường Phú Hữu làm rõ thông tin trình báo "một bé trai 2 tuổi bị người lạ vào nhà bế đi, bà ngoại giành lại được" gây xôn xao dư luận.

Theo lời kể, đối tượng đánh bà M.. Sau đó, bà M. đã ôm được cháu K. nên người thanh niên lên xe chạy đi. Sau khi nắm thông tin ban đầu, Công an nghi vấn đây là vụ bắt cóc trẻ em nên phối hợp với Công an TP Thủ Đức mời bà M. làm việc, truy xét đối tượng liên quan.

Qua làm việc, bà Nguyễn Trúc M. (SN 1976, chủ nhà, bà ngoại của nạn nhân) kể lại rằng khoảng 13h45 cùng ngày, bà M. cùng cháu Đ.N.M.K. (2 tuổi) ngồi trước sân nhà. Bà M. đi xuống nhà bếp thì nghe tiếng cháu K. khóc nên vội chạy ra. Lúc này thấy một thanh niên đang ôm cháu K. đi ra đường, liền chạy đến nắm chân lại.

Cơ quan công an làm việc thâu đêm để xác minh vụ việc - Ảnh: Công an TP.HCM

Cũng đưa tin về sự việc, theo Công an TP.HCM, quá trình trích xuất các camera an ninh quanh khu vực nhà chị M. và hướng đối tượng tẩu thoát nhưng không thu thập được hình ảnh gì có giá trị, do góc nhìn và đường truyền các camera bị hư. Các nhân chứng thì không có ai trực tiếp chứng kiến sự việc thời điểm cháu K. bị bắt cóc mà chỉ nghe từ lời kể lại của bà M..

Đến 18 giờ 35 phút cùng ngày thì CAP Phú Hữu trích xuất được camera ghi lại thời điểm xảy ra vụ việc. Hình ảnh cho thấy vào thời điểm xảy ra vụ bắt cóc có 1 chiếc xe gắn máy màu đỏ do một thanh niên điều khiển chạy từ đầu đường 20 ngang qua nhà bà M. rồi chạy thẳng về nhà số 11 đường 20, KP2, phường Phú Hữu, TP.Thủ Đức.

Qua xác minh, người điều khiển xe máy màu đỏ này là anh Lý Minh H. (SN 1991), ngụ tại số nhà nói trên. Anh H.cho biết sau khi đi giao đồ cho vợ trên bệnh viện về có chạy ngay qua nhà bà M. nhưng không hề thấy ai, cũng không dừng lại trước nhà bà M. để làm gì

Qua làm việc với chị Nguyễn Ngọc T. (SN 1970, KHTT: đường 20, KP2, phường Phú Hữu) thì được biết, sau khi làm tóc xong vừa bước ra khỏi tiệm thì thấy bà M. bế cháu K. trên tay, đứng ngoài đường gọi chị Thảo lại và nói cháu K. mới bị bắt cóc, sau đó chị M. la lớn “cháu K. bị bắt cóc” nên mọi người dân chạy ra chứng kiến vụ việc.

Còn thời điểm bà M. nói có người thanh niên vào nhà bắt cóc cháu K. nhưng chị M. kéo lại được và bị người thanh niên đánh thì chị Thảo không thấy, chỉ nhìn theo hướng chị M. chỉ thì thấy có người thanh niên chạy xe màu đỏ, nhưng không xác định được xe gì.

Từ những chứng cứ thu thập được, công an nhận định vụ việc bắt cóc qua lời kể của bà M. là không đúng nên đã mời tới trụ sở để làm việc. Sau khi cho xem camera thì bà M. mới chịu khai báo về vụ việc trên.

Cổng nhà bà M. - Ảnh: Công an TP.HCM

Theo Nhịp sống Việt, bà M. khai nhận lúc đi vào nhà lấy nước uống nghe cháu K. khóc nên chạy lên thì thấy cháu nằm dưới sàn nhà khóc và cửa mở. Cùng lúc bà M. thấy có thanh niên chạy xe màu đỏ ngang qua nên nghĩ đó là người bắt cóc cháu K. nhưng do chạy ra kịp nên thanh niên bỏ đi. Bà M. bế cháu K. đi ra đường gặp chị T. nên gọi nói là cháu K. bị bắt cóc. Sau đó, chị M. la lên cho nhiều người nghe…

Còn về việc bà M. nói là có thanh niên vào nhà bắt cóc cháu K. nhưng chị giữ lại và bị người này đánh là không chính xác. Bà M. nói là do thấy cháu khóc, có xe chạy ngang nên nghĩ đó là kẻ bắt cóc.

Bà M. khai do lo sợ, muốn Công an nhanh chóng làm rõ khúc mắc có người bắt cóc cháu K. hay không nên đã tự thêm thắt các tình tiết cho nghiêm trọng. Hiện vụ việc đang được công an củng cố hồ sơ xử lý theo đúng quy định.