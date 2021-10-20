Con trai mất tích rồi qua đời, mẹ cháu bé ở Bình Dương 'xin' cộng đồng mạng đừng làm việc này khiến bao người xót xa

Xã hội 20/10/2021 16:16

Liên quan đến sự việc bé trai mất tích ở Bình Dương, mới đây, mẹ của nạn nhân đã lên tiếng.

Sau 5 ngày 4 đêm mất tích, đến trưa ngày 20/10, thi thể bé trai mất tíchBình Dương đã được tìm thấy gần nhà. Danh tính nạn nhân được xác định là L.G.H (2 tuổi), ngụ tại xã Minh Tân, huyện Dầu Tiếng, tỉnh Bình Dương.

Mới đây, trên Facebook cá nhân của chị H.N. – mẹ bé L.G.H. đã chính thức lên tiếng xác nhận đã tìm được con trai đã mất: "Mọi người đừng gọi nữa gia đình em tìm được con rồi, con nó mất rồi".

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Mẹ bé trai viết trên trang cá nhân - Ảnh: Chụp màn hình

Bên cạnh đó, tài khoản có tên H.L. – một người thân của bé cũng đã có bài viết về việc tìm được cháu bé và gửi lời cảm ơn mọi người đã quan tâm đến gia đình và nạn nhân.

"Con đi thanh thản… cảm ơn tất cả mọi người đã quan tâm đến gia đình cũng như cháu…Em cũng xin thông báo đã kiếm được xác bé ở sông, bây giờ công an đang điều tra…" – người thân bé L.G.H. viết.

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Người thân bé trai xác nhận cháu đã mất - Ảnh: Chụp màn hình

Trước đó, khi cháu bé mất tích được 3 ngày, chia sẻ với Tổ Quốc, mẹ cháu bé cho biết có rất nhiều thông tin không đúng sự thật, thậm chí có người còn nhắn tin lừa đảo gia đình.

"Gia đình tôi hiện đang rất bế tắc và rối ren. Nhiều ngày qua, mạng xã hội cũng đã xuất hiện nhiều thông tin không xác thực. Người này nói cho người kia rồi lan truyền tùm lum, gây nhiễu loạn thông tin. Thậm chí, có người còn nói đã tìm được con tôi rồi.

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Gia đình nạn nhân - Ảnh: Internet

Tôi đã nhận được rất nhiều cuộc gọi trong suốt 3 ngày nay. Hôm qua, tôi nhận được tin nhắn cho biết họ đã tìm thấy con tôi. Họ nói có người thương con tôi nên bắt về nuôi. Nếu tôi muốn nhận lại bé thì phải gửi tiền, nạp card cho họ.

Sau đó, tôi đã trình báo với công an về trường hợp này. Qua điều tra, công an cho biết mã số của số điện thoại này ở rất xa, và người này đang muốn lừa đảo" - chị N. khi ấy cho biết

Sự việc đang được cơ quan chức năng điều tra làm rõ.

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