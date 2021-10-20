Cùng chồng trẻ làm clip chúc mừng ngày 20/10, nhan sắc 'khác lạ' của 'cô dâu 62 tuổi' khiến mọi người kinh ngạc

Xã hội 20/10/2021 14:47

Khi xuất hiện cùng chồng trong clip chúc mừng ngày 20,10, 'cô dâu 62 tuổi' khiến nhiều người không khỏi xôn xao.

Cặp đôi Thu Sao - Hoa Cương đã khiến cộng đồng mạng được phen dây sóng khi bỏ qua khoảng cách 40 tuổi để tiến đến hôn nhân. Kể từ ngày kết hôn, "cô dâu 62 tuổi" thường xuyên chia sẻ nhiều hình ảnh trên mạng xã hội như để chứng minh tình yêu bền chặt của hai người. Sau 3 năm kết hôn, cặp đôi vẫn rất ngọt ngào, hạnh phúc.

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Cặp đôi Thu Sao - Hoa Cương - Ảnh: Chụp màn hình

Mới đây, trên trang cá nhân, hai vợ chồng đã đăng tải một clip ngắn chúc mừng ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10. Trong đoạn clip ngắn tầm 15 giây, anh Hoa Cương nắm tay vợ rất tình cảm và gửi lời chúc tốt đẹp nhất đến vợ và tất cả các chị em phụ nữ. Hy vọng mọi người sẽ có một ngày lễ thật nhiều niềm vui và ý nghĩa. Cuối clip, hai vợ chồng còn dùng tay tạo thành hình trái tim đáng yêu để gửi mọi người.

Tuy nhiên, điều khiến nhiều người chú ý nhiều nhất lại chính là nhan sắc của "cô dâu 62 tuổi". Cụ thể, chị Thu Sao sở hữu làn da trắng sáng, các nếp nhăn trước đó hầu như đã không còn. Bên dưới phần bình luận, nhiều người đã để lại lời khen ngợi cho diện mạo này của chị. Thậm chí, có người còn cho rằng Thu Sao trẻ hơn cả chục tuổi.

Bên cạnh đó, không ít người lại cho rằng gương mặt của chị Thu Sao có phần thiếu tự nhiên, đơ cứng. Làm da căng mịn trắng sáng này chỉ là do hiệu ứng của các app làm đẹp. Bởi thực tế, trong một số livestream trước đó, "cô dâu 62 tuổi" vẫn xuất hiện với gương mặt nhiều khuyết điểm như nền nếp nhăn, da lão hóa

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Chị Thu Sao trong livestream - Ảnh: Internet

Thời gian gần đây, cuộc sống của cặp đôi đũa lệch đã bình yên hơn rất nhiều. Hiện, hai vợ chồng chuyển sang bán hàng online các đặc sản của vùng Cao Bằng và thỉnh thoảng khoe những khoảnh khắc hạnh phúc của hai vợ chồng trên MXH. Bỏ qua vấn đề tuổi tác v2 những ồn ào, cặp đôi hiện tại vẫn hạnh phúc bên nhau.

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Xôn xao thông tin ông Dũng 'lò vôi' vắng mặt trong lễ động quan của vợ cũ, người dân sống gần đó nói gì?

Tại tư gia sáng ngày 20/10 diễn ra lễ động quan của vợ cũ Dũng "lò vôi". Xung quanh khu vực nhà riêng được lực lượng bảo vệ canh gác nghiêm ngặt.

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Từ khóa:   Thu Sao - Hoa Cương ngày Phụ nữ VIệt Nam ngày 20/10

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