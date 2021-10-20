Công an lập chuyên án điều tra vụ bé 2 tuổi tử vong sau 5 ngày mất tích ở Bình Dương

Xã hội 20/10/2021 22:12

Mới đây, công an đã mời một số người liên quan đến trụ sở để làm việc, lấy lời khai. vụ bé trai 2 tuổi tử vong sau 5 ngày mất tích ở Bình Dương.

Theo VietNamNet, liên quan đến vụ việc bé trai 2 tuổi tử vong sau 5 ngày mất tích ở Bình Dương, cơ quan công an đang tiến hành điều tra để xác định nguyên nhân tử vong của nạn nhân. Hiện các đơn vị nghiệp vụ của Công an tỉnh Bình Dương phối hợp với Công an huyện Dầu Tiếng để khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi, điều tra vụ việc.

Bên cạnh đó, cơ quan CSĐT cũng đã xác lập chuyên án, điều tra dấu hiệu hình sự trong vụ án này. Trong chiều cùng ngày, công an cũng đã mời một số người liên quan đến trụ sở để làm việc, lấy lời khai. Công an huyện Dầu Tiếng cũng cho hay, đây là vụ việc đau lòng xảy ra trên địa bàn. Trước mắt cơ quan công an và chính quyền địa phương đã đến động viên, chia buồn cùng gia đình.

be trai 2 tuoi tu vong
Người bố gục khóc khi hay tin nghi tìm thấy con trai mất tích - Ảnh: Bình dương 24h

 

Thông tin sơ lượt về vụ việc, theo báo Lao động, thi thể cháu được tìm thấy dưới suối, nổi lên mặt nước. Khu vực này cách nhà cháu bé khoảng 600m, rất rậm rạp, khó đi. Lực lượng chức năng tổ chức khám nghiệm hiện trường, điều tra để xác minh xem có dấu hiệu tội phạm hay không.

Trước đó, vào khoảng 10h ngày 15/10, cháu L.G.H. đang chơi trước nhà, cha mẹ vào trong nhà rồi quay ra nhưng không thấy con trai đâu. Tìm xung quanh nhà cũng không phát hiện thấy bé.

Sau sự việc, gia đình đã trình báo cho chính quyền địa phương để tổ chức tìm kiếm. Xã Minh Tân đã huy động hàng chục người phối hợp với người thân tìm kiếm.

Sau 2 ngày không tìm thấy, sáng 17/10, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Dầu Tiếng, tỉnh Bình Dương ra thông báo truy tìm cháu L.G.H. Công an cũng đã lập chuyên án để điều tra vụ cháu bé mất tích. Sau 5 ngày tìm kiếm thì phát hiện thi thể cháu ở dưới suối gần nhà. 

 

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