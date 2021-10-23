Một gã đàn ông mặc áo xe ôm công nghệ đã thừa lúc người thanh niên có dấu hiệu say xỉn mà giở trò trộm cắp táo tợn khiến nhiều người xem xong phải rùng mình.

Mới đây, một đoạn clip từ camera an ninh ghi lại cuộc gặp gỡ giữa một thanh niên đi xe máy và người đàn ông mặc áo tài xế xe ôm công nghệ khiến nhiều người không khỏi rùng mình. Theo đó, sự việc diễn ra vào tối muộn giữa con hẻm vắng. Người thanh niên có dấu hiệu say xỉn đứng trò chuyện với tài xế xe ôm. Thấy thanh niên trở lại xe, tài xế "tốt bụng" lại gần tỏ ý muốn dắt hộ nhưng thực chất là lục lọi khắp người, thậm chí vạch áo của đối phương để tìm đồ có giá trị.

Hiện trường sự việc - Ảnh: Chụp màn hình

Tiếp đó, gã tài xế cố sức đẩy xe của thanh niên va vào một cánh cổng của ngôi nhà phía trước đồng thời lợi dụng thời cơ trộm đồ từ túi quần nạn nhân. Tài xế nhanh chân phóng lên xe của mình bỏ chạy ngay sau đó. Người thanh niên lúc này mới bừng tỉnh, vội xuống xe, sờ tay vào túi quần nhưng đã quá muộn. Theo Pháp luật và Bạn đọc, người đăng tải đoạn clip chia sẻ rằng nạn nhân đã bị lấy mất chiếc điện thoại di động.

Đoạn clip sau khi được chia sẻ đã nhận về nhiều sự quan tâm của dư luận. Bên cạnh nhiều ý kiến lên án hành vi trộm cắp táo tợn của gã tài xế, nhiều người cũng cho rằng đây là bài học kinh nghiệm không chỉ riêng đối với anh thanh niên mà còn cho tất cả mọi người khi ra ngoài vào lúc đêm tối mà còn trong tình trạng thiếu tỉnh táo do bia rượu.

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