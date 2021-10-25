Khu du lịch Đại Nam chính thức mở cửa trở lại, miễn phí vé vào cổng nhưng netizen lại đề nghị bà Phương Hằng làm việc này

Mới đây, trên trang cá nhân, thư ký của bà Nguyễn Phương Hằng đã chính thức thông báo về ngày mở trở lại của khu du lịch Đại Nam. Tuy nhiên, đông đảo cư dân mạng lại yêu cầu nữ CEO làm điều này.

Mới đây, nữ thư ký của bà chủ Đại Nam Nguyễn Phương Hằng đã bất ngờ thông báo rằng khu du lịch 6000 tỷ Đại Nam sẽ mở trở lại sau đại dịch. Đây được xem là động thái mới nhất đập tan hàng loạt tin đồn về việc khu du lịch của vợ chồng đại gia Bình Dương sẽ đóng cửa hay bị bán. Cụ thể, được sự cho phép của Sở Văn hóa Thể thao Du lịch tỉnh Bình Dương, thứ sáu ngày 29/10/2021, Khu du lịch Đại Nam sẽ chính thức mở cửa trở lại đón khách thập phương. Đặc biệt, theo thông báo, Đại Nam sẽ miễn phí tiền vé vào cổng cho khách tham quan.

Thông báo của thư ký trên mạng xã hội - Ảnh: FBNV "Xin trân trọng cảm ơn tất cả quý du khách đã chọn Đại Nam là điểm đến tham quan vui chơi cùng gia đình, người thân và bè bạn trong suốt hơn 1 thập kỷ qua, để chung tay cùng Đại Nam chuyển hóa những tấm vé của quý du khách thành những giá trị nhân văn đóng góp cho cộng đồng" - trích thông báo của nữ thư ký. Khu du lịch Đại Nam - Ảnh: Internet Bên cạnh đó, khu du lịch cũng yêu cầu du khách phải đảm bảo tuân thủ quy tắc 5K của Bộ Y tế kèm một số điều kiện khách như:

- Thực hiện khai báo y tế hoặc quét mã QR khi đến cổng khu du lịch. - Thường xuyên rửa tay sát khuẩn trong suốt quá trình tham quan tại các điểm có dung dịch sát khuẩn mà Khu du lịch đã bố trí. - Khi bản thân có biểu hiện bất thường về sức khỏe hoặc bất cứ sự cố nào trong qua trình tham quan, Quý du khách vui lòng liên hệ với Hotline của Trung tâm Dịch vụ Du lịch (được cung cấp tại tất cả các điểm), để nhận được hỗ trợ kịp thời. Theo Doanh nghiệp và Tiếp thị, hiện tại bên trong khu du lịch Đại Nam đã "ồn ào" tiếng động cơ rồi nên rất có thể Trường đua Đại Nam cũng sẽ mở cửa trở lại. Người hâm mộ đề nghị bà Hằng tổ chức họp fan để giao lưu cùng cùng mọi người - Ảnh: Chụp màn hình Bên dưới bài viết, cư dân mạng đã để lại nhiều bình luận chúc mừng cho sự trở lại này của Đại Nam. Thậm chí, một số ý kiến còn đề nghị bà Hằng tổ chức một buổi "off fan" tại đây để gặp gỡ giao lưu với những người hâm mộ.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/khu-du-lich-dai-nam-chinh-thuc-mo-cua-tro-lai-mien-phi-ve-vao-cong-nhung-netizen-lai-de-nghi-ba-phuong-hang-lam-viec-nay-432984.html