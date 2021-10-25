Được mai mối cho cô gái 'ngoan ngoãn, dễ thương', quý tử thừa kế Đại Nam của bà Phương Hằng có động thái khiến nhiều người chú ý

Mới đây, người con út nổi tiếng của bà Nguyễn Phương Hằng đã được một fan hâm mộ vào tận TikTok đề nghị mai mối khiến nhiều người bất ngờ.

Thời gian gần đây, không chỉ bà Nguyễn Phương Hằng mà những thành viên trong gia đình nữ CEO cũng nhận được sự quan tâm đông đảo từ phía dư luận, mà trong đó nổi bật nhất có lẽ là cậu con út Huỳnh Hằng Hữu - con chung của bà và ông Dũng "lò vôi". Khác với các anh chị kín tiếng, người thừa kế Đại Nam tuy mới 9 tuổi nhưng đã sở hữu cho mình đầy đủ các kênh fanpage, TikTok và YouTube với lượng người theo dõi đáng ngưỡng mộ.

Bà Phương Hằng và con trai út - Ảnh : Internet

Mới đây, bên dưới một clip TikTok mà Huỳnh Hằng Hữu đăng tải, một fan hâm mộ đã ngỏ ý làm mai cậu bé với con gái mình. Theo đó, người này cho biết anh có đứa con gái trạc tuổi cậu, rất xinh và ngoan ngoãn và hứa sẽ chăm sóc cậu suốt đời nếu đồng ý.

Bình luận của một fan hâm mộ - Ảnh: Chụp màn hình

"Hữu ơi. Con gái chú 9 tuổi, xinh gái, ngoan ngoãn, dễ thương lắm. Con chịu đi chú nói nó chăm sóc con suốt đời, chỉ cần ừ là được" - nguyên văn bình luận của một fan hâm mộ.

Trước lời mai mối đột xuất này, cậu chủ nhỏ của Đại Nam không có phản hồi nào nhưng vẫn thả tim khiến nhiều người thích thú.

Được biết, trước đó, bà Phương Hằng từng tiết lộ con trai dù nhỏ tuổi nhưng đã có đến 3 mối tình và "lúc 3 tuổi Hữu đã biết yêu". Thậm chí, bà còn nhận xét quý tử là người chung tình, khi ra nước ngoài vẫn nhớ "người cũ".

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