TP.HCM: Xe chở phạm nhân bất ngờ bốc cháy khi đang chạy trên đường

Một chiếc xe biển xanh, loại xe dùng để chở phạm nhân, đang lưu thông ở Q.12 (TP.HCM) thì bất ngờ cháy lớn khiến phương tiện bị hư hỏng nặng.
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Theo Thanh Niên, ngày 25/10, Công an Q.12 lập hồ sơ, điều tra vụ cháy xe biển xanh, loại xe dùng để chở phạm nhân, trên địa bàn.
Theo thông tin ban đầu, hơn 11 giờ cùng, chiếc xe trên đang lưu thông trên đường Tân Thới Hiệp 09 (P.Tân Thới Hiệp, Q.12) thì bất ngờ phát cháy. Ngọn lửa nhanh chóng lan rộng khiến xe hư hại nặng trước khi được dập tắt.
Theo Pháp luật TP.HCM, người dân tại đó cho biết có một người mặc sắc phục công an từ trên xe thoát ra ngoài. Mọi người đã cùng lực lượng chức năng phối hợp, huy động phương tiện tiếp cận khống chế đám cháy sau đó.
Ghi nhận, chiếc xe chở phạm màu trắng bị cháy gần như rụi cả cabin, kính chắn gió vỡ, buồng phạm nhân phía sau cũng được mở cửa.
Bên cánh cửa xe có ghi chữ Phòng PC01, Công an TP.HCM. Công an quận 12 sau đó có mặt phong tỏa hiện trường, khám nghiệm, lấy lời khai những người liên quan.
Vụ cháy không gây thiệt hại về người, nguyên nhân ban đầu có thể là do chập điện.