Váy áo phẳng phiu, 'chị đại' bị tố ăn quỵt khắp nơi còn lớn tiếng chửi bới, yêu sách với chủ tiệm, CĐM tự hỏi đây có phải là 'hot girl Bella' thứ hai?

Xã hội 28/10/2021 10:44

Mới đây, một chủ quán ăn tại Hà Nội đã có bài viết tố một cô gái ăn quỵt còn có nhiều hành động khiến người xem phẫn nộ.

Mới đây, mạng xã hội Facebook được dịp xôn xao trước thông tin một "hot girl" vừa ăn quỵt vừa "phóng uế" bừa bãi khiến nhiều người sốc nặng. Theo đó, chủ một quán ăn ở Hà Nội vừa có bài viết tố một cô gái với đoạn mở đầu như sau: "Chân dung em gái chuyên đi ăn quỵt quanh khu vực quận Hai Bà Trưng. Quán có nhà WC tầng 3 không chịu lên, em đã tự phóng uế ngay gốc cây trước cửa quán. Thật sự lúc này là biết người này có vấn đề về thần kinh rồi…"

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Bài viết 'bóc phốt' của một chủa quán - Ảnh: Chụp màn hình

Theo như đoạn clip và nội dung bài viết, H.A. luôn nói mình "ăn hàng ăn hiệu, ở khách sạn này khách sạn kia, chửi bới nhân viên lẫn quản lý" nhưng sau khi đến nhà hàng và gọi rất nhiều món ăn thì nói rằng không mang tiền theo. Sau thời gian kỳ kèo, lúc thì bảo gọi người đến trả khi thì bảo đi vệ sinh, cô gái này lại lật mặt đòi quán phải chia 10 số tiền vì mới chỉ ngồi được một lúc. 

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Cô gái trong câu chuyện - Ảnh: Chụp màn hình

Thậm chí, khi chủ quán ăn dọa sẽ gọi cơ quan công an thì cô gái vẫn ngang nhiên chửi tục không ngừng. Cuối cùng, chủ quán ăn vẫn không đòi được tiền từ "chị đại" nên đành "bất lực" để cô rời đi. Ngoài ra, trong bài viết, chủ quán ăn cũng tiết lộ sau khi video được đăng tải thì các anh công an đã có mặt kịp thời và phát hiện ngay đối tượng này chuyên đi ăn quỵt trong khu vực đã thực hiện hành vi tương tự ở nhiều quán ăn, nhà hàng tương tự dù đã được răng đe nhiều lần.

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Cô gái liên tục bị tố ăn quỵt - Ảnh: Internet
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Thậm chí đã được công an đến nhắc nhở - Ảnh: FBNV

Qua trên, chủ quán ăn bày tỏ đăng video này lên mạng xã hội kèm cảnh báo để các nhà hàng, người làm dịch vụ ở Hà Nội biết trường hợp này mà chú ý và cẩn trọng hơn, tránh xảy ra tình trạng đáng tiếc như mình.

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Bình luận của cư dân mạng - Ảnh: Chụp màn hình

Bài viết sau khi được đăng tải đã nhận về nhiều sự quan tâm của dư luận. Bên cạnh những người lên tiếng cho biết cô gái đã "ăn quỵt" tại nơi kinh doanh của mình thì nhiều ý kiến cũng cho rằng cô gái này có vấn đề về nhận thức mới có những hành động "lạ đời" đến như vậy. Một số netizen còn nhận định người này giống như phiên bản 2021 của "hot girl Bella" chuyên đi ăn quỵt nổi tiếng một thời.

 

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Từ khóa:   hot girl bella hot girl ăn quỵt Hà Nội

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