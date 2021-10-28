Mới đây, mạng xã hội Facebook được dịp xôn xao trước thông tin một "hot girl" vừa ăn quỵt vừa "phóng uế" bừa bãi khiến nhiều người sốc nặng. Theo đó, chủ một quán ăn ở Hà Nội vừa có bài viết tố một cô gái với đoạn mở đầu như sau: "Chân dung em gái chuyên đi ăn quỵt quanh khu vực quận Hai Bà Trưng. Quán có nhà WC tầng 3 không chịu lên, em đã tự phóng uế ngay gốc cây trước cửa quán. Thật sự lúc này là biết người này có vấn đề về thần kinh rồi…"

Bài viết 'bóc phốt' của một chủa quán - Ảnh: Chụp màn hình

Theo như đoạn clip và nội dung bài viết, H.A. luôn nói mình "ăn hàng ăn hiệu, ở khách sạn này khách sạn kia, chửi bới nhân viên lẫn quản lý" nhưng sau khi đến nhà hàng và gọi rất nhiều món ăn thì nói rằng không mang tiền theo. Sau thời gian kỳ kèo, lúc thì bảo gọi người đến trả khi thì bảo đi vệ sinh, cô gái này lại lật mặt đòi quán phải chia 10 số tiền vì mới chỉ ngồi được một lúc.