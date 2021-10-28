'Thầy ông nội' Tịnh thất bồng lai một mực 'chối bỏ' con trai ruột nhưng bức ảnh được tung lên đã 'tố cáo' sơ hở?

Xã hội 28/10/2021 14:16

Ông Lê Tùng Vân của Tịnh thất Bồng Lai nói rằng mối liên hệ với anh Lê Thanh Minh Tùng đã kết thúc 40 năm nhưng bức ảnh chụp chung lại nói khác.

Những ngày qua, câu chuyện ồn ào về ông Lê Tùng Vân - người đứng đầu Tịnh thất Bồng Lai (đã đổi tên là Thiền am bên bờ vũ trụ) đã nóng trở lại trên mạng xã hội khi một trong những người tự nhận là con ruột của ông là anh Lê Thanh Minh Tùng xuất hiện trên livestream của nữ CEO Đại Nam. Người này khẳng định rằng mình là nhân chứng sống mọi việc và bị ám ảnh những hành vi đồi bại của "cha".

Tuy nhiên, về phần ông Lê Tùng Vân, ông phủ nhận mọi cáo buộc, tuyên bố mình không liên quan đến người tên Lê Thanh Minh Tùng. Ông cho biết, 40 năm trước, khi bà Lê Thị Thu Vân (em gái ông Vân) vẫn còn sống, bà đem về một bé bị bỏ rơi nhờ ông đặt tên giúp nên có tên là Lê Thanh Minh Tùng.

"Thầy chỉ có quan hệ với đứa trẻ đó nhiều như vậy. Thầy đã không nuôi nó trong một ngày. Mối quan hệ của tôi và Lê Thanh Minh Tùng đã kết thúc cách đây 40 năm" - ông Lê Tùng Vân tuyên bố.

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Ông Lê Tùng Vân khẳng định không liên quan đến người tên Lê Thanh Minh Tùng - Ảnh: Cắt từ clip

Việc tố qua tố lại giữa hai bên khiến dân mạng vô cùng bối rối vì không biết đâu là sự thật. Mới đây, để chứng minh cho lời nói, anh Lê Thanh Minh Tùng đã tung lên một bức ảnh khiến dân mạng lại thêm hoang mang.

Cụ thể, Minh Tùng cho biết, năm 23 tuổi, anh cưới vợ và trong tiệc cưới có sự xuất hiện của ông Lê Tùng Vân. Vợ chồng anh còn được ông Vân tặng quà lưu niệm và chụp hình kỷ niệm cùng nhau. anh khẳng định đây được xem là một trong những "bằng chứng" cho thấy lời "thầy ông nội" phủ nhận mối quan hệ giữa hai người là không chính xác.

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Bức ảnh cưới của anh Lê Thanh Minh Tùng có sự xuất hiện của ông Lê Tùng Vân - Ảnh: Cắt từ clip

Anh Tùng cũng khẳng định, từ nhỏ đã sống chung nhà với các thành viên của Tịnh thất Bồng Lai cho đến khi kết hôn và có con trai đầu lòng. Khi bé đủ tuổi đi học, gia đình nhỏ của anh mới tách ra, về quê vợ làm hộ khẩu cho bé.

Anh Minh Tùng cho biết thêm: "Tôi không phải là người nổi tiếng, cũng không cần nổi tiếng, một thời gian ngắn nữa là tôi chìm nghỉm thôi. Nhưng tôi muốn nói lên câu chuyện ông Lê Tùng Vân để mọi người biết được câu chuyện phía sau, tố cáo hành vi vi phạm pháp luật".

Hiện, "bằng chứng" được anh đưa ra đang nhận nhiều sự quan tâm dư luận, nửa tin nửa ngờ. Dân mạng đều đang trông chờ mọi chuyện được sớm đưa ra ánh sáng.

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Nữ đại gia Bình Dương cảm thấy thất vọng vì sau khi bà đáp lời, phía người đứng đầu "Tịnh thất Bồng Lai" lại hoàn toàn im lặng.

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