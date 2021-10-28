Nữ CEO bỗng xuống nước, tỏ tình ngọt ngào với 'thầy ông nội': 'Tôi phải lòng ông Lê Tùng Vân rồi nha, tôi muốn thành bà tiên'

Nữ đại gia Bình Dương cảm thấy thất vọng vì sau khi bà đáp lời, phía người đứng đầu "Tịnh thất Bồng Lai" lại hoàn toàn im lặng.

Những ngày vừa qua, câu chuyện ồn ào về Tịnh thất Bồng Lai bất ngờ bị lật lại khi nữ CEO Đại Nam chính thức đưa lên sóng để làm sáng tỏ. Trong buổi livestream mới nhất, nữ đại gia Phương Hằng gây bất ngờ khi “tỏ tình” với ông Lê Tùng Vân - người đứng đầu Tịnh thất Bồng Lai: “Tôi phải lòng ông Lê Tùng Vân rồi nha”. Tuy nhiên, có thể biết đó chỉ là lời nói bông đùa của nữ CEO nhằm ám chỉ về những ồn ào gây xôn xao khi nhắc đến Tịnh thất này, bởi ngay sau đó bà đã nói ngay: “Tại vì tôi muốn là bà tiên hay bà điên thì chờ mới biết được".

Bà Phương Hằng nói ông Lê Tùng Vân đừng 'núp lùm', im lặng sau khi đã kêu tên mình - Ảnh: Chụp màn hình Trước đó, tối muộn 26/10, ông Lê Tùng Vân đã đăng tải đoạn clip lên tiếng khẳng định Lê Thanh Minh Tùng không phải con ruột của ông. Đồng thời, ông Vân cũng “xin” bà Phương Hằng chứng minh giúp ông “là thầy ngủ với em gái ruột rồi đẻ ra Lê Thanh Minh Tùng hoặc thầy là cha ruột của nó”. Tiếp lời ông Tùng Vân, bà Phương Hằng đã hứa cho ông Vân 20 tỷ tiền mặt dưỡng già nếu ông chịu xét nghiệm ADN với anh Lê Minh Thanh Tùng. Không những vậy, sốc hơn khi bà đảm bảo rằng chỉ cần “thầy ông nội” gật đầu đồng ý thì bà sẽ cử bác sĩ riêng tới tận giường để lấy mẫu làm xét nghiệm ADN.

Ông Vân cũng 'xin' bà Phương Hằng chứng minh giúp ông 'là thầy ngủ với em gái ruột rồi đẻ ra Lê Thanh Minh Tùng hoặc thầy là cha ruột của nó' - Ảnh: Cắt từ clip Sau lời đề nghị dứt khoát của nữ CEO, phía ông Lê Tùng Vân lại im bặt, ngay cả đoạn clip ông thanh minh trước đó cũng bỗng bị “bốc hơi”. Chính vì điều đó, nữ CEO Đại Nam tiếp tục tuyên bố bà sẽ "khiêu chiến" với ông Lê Thanh Vân để đưa sự việc ra ánh sáng. Bà Phương Hằng nói. "Tôi đã kêu gọi ông ấy (ông Lê Thanh Tùng Vân) mà không thấy trả lời. Theo quý vị, khi ông ấy không trả lời thì chúng ta phải làm sao để ông phải ra mặt. Câu chuyện này cứ mãi tồn tại không hồi kết. Từ hôm qua đến giờ tôi vẫn đang chờ đợi, nghe ngóng từ bên đó. Dù là tốt hay xấu thì tôi tin rằng bất cứ ai trong chúng ta cũng mong chờ hồi kết”.

Người tự xưng con trai ông Lê Tùng Vân: 'Ám ảnh cảnh bạo lực và cảnh trai gái của cha' "Suốt những năm tháng tuổi thơ, tôi 'ngập ngụa' trong đòn roi, lời chửi mắng của ông Lê Tùng Vân. Hiện, tôi sẵn sàng xét nghiệm ADN, đứng trước pháp luật để làm rõ thực hư"...

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/nu-ceo-bong-xuong-nuoc-to-tinh-ngot-ngao-voi-thay-ong-noi-toi-phai-long-ong-le-tung-van-roi-nha-toi-muon-thanh-ba-tien-433473.html