Clip ông Lê Tùng Vân gửi lời nhắn nhủ đến nữ CEO bỗng 'bốc hơi' khỏi Youtube sau lời hứa cho 20 tỷ dưỡng già nếu chịu xét nghiệm ADN

Xã hội 26/10/2021 15:05

Trên kênh Youtube có gần 2 triệu lượt subscribe, clip mới nhất của ông Lê Tùng Vân gửi lời nhắn nhủ đến nữ CEO Đại Nam đã bị bay màu.

Sau thời gian hạ nhiệt, những ồn ào xoay quanh "Tịnh thất Bồng Lai" lại một lần nữa thu hút sự chú ý của cộng đồng mạng sau khi nữ CEO Đại Nam chính thức nhập cuộc. Tối 25/10, kênh Youtube và Fanpage "5 Chú Tiểu - Thiền Am Bên Bờ Vũ Trụ", đoạn clip ông Lê Tùng Vân lên tiếng khẳng định ông không có quan hệ cha con với Lê Thanh Minh Tùng được đăng tải nhận nhiều sự quan tâm. 

Tuy nhiên đến trưa ngày 26/10, nhiều cư dân mạng phát hiện, đoạn clip trên bỗng lên tiếng đã "bay hơi" khỏi Youtube. Trên trang cá nhân có tích xanh của Hoàn Nguyên - một thành viên của "Tịnh thất Bồng Lai", đường link dẫn đoạn clip được người này chia sẻ cũng đã báo lỗi: "Video đã bị xóa vì vi phạm chính sách của Youtube về quấy rối và bắt nạt".

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Đoạn clip ông Lê Tùng Vân khẳng định không có mối quan hệ cha con với Lê Thanh Minh Tùng bỗng bốc hơi khỏi Youtube - Ảnh: Chụp màn hình

Không chỉ vậy, trên kênh Youtube "5 Chú Tiểu - Thiền Am Bên Bờ Vũ Trụ" có gần 2 triệu lượt đăng kí, nhiều người dùng cũng không thể tìm thấy clip này, chỉ còn một số clip 5 chú tiểu ca hát, chia sẻ về cuộc sống.

Cụ thể trong đoạn clip, ông Lê Tùng Vân cho biết, 40 năm trước, em gái ruột của ông là Lê Thị Thu Vân còn sống, có vào bệnh viện và được cho một đứa bé mới sinh, bị bỏ rơi. Bà đem về nhờ ông đặt tên nên mới có tên là Lê Thanh Minh Tùng. Vì vâỵ, ông Tùng Vân gửi lời đến bà Phương Hằng hãy chứng minh quan hệ cha con giữa ông và Minh Tùng.

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Kênh Youtube '5 Chú Tiểu - Thiền Am Bên Bờ Vũ Trụ' có gần 2 triệu subscribe - Ảnh: Chụp màn hình

Đáp trả lại lời nhắn nhủ này, trưa 26/10, CEO Phương Hằng cũng đã đăng đàn tuyên bố sẽ cho ông Lê Tùng Vân 20 tỷ tiền mặt dưỡng già để đền bù danh dự cho ông Vân nếu chịu xét nghiệm ADN. Nữ CEO còn hứa sẽ hẹn bác sĩ đến tận Thiền am để xét nghiệm ADN những người bị đặt nghi vấn là con ruột ông Vân.

Bà Phương Hằng cũng đưa ra hình ảnh sổ tiết kiệm riêng trị giá 20 tỷ, ngày 7/11 là ngày đáo hạn. Doanh nhân này khẳng định, đây không phải chuyện tố qua tố lại mà là để đáp lại việc ông Vân gọi tên bà trong đêm, theo sự yêu cầu của ông Lê Tùng Vân.

Bà Phương Hằng 'cáp kèo' 20 tỷ với 'Thầy ông nội' Tịnh Thất Bồng Lai: Đưa bác sĩ đến xét nghiệm ADN nếu không đúng sẽ bù đắp danh dự

Bà Phương Hằng 'cáp kèo' 20 tỷ với 'Thầy ông nội' Tịnh Thất Bồng Lai: Đưa bác sĩ đến xét nghiệm ADN nếu không đúng sẽ bù đắp danh dự

Bà Phương Hằng lại "cáp kèo" với thêm một người nữa là chủ nhân Tịnh Thất Bồng Lai, hứa cho 20 tỷ bù đắp danh dự nếu không chứng minh được quan hệ huyết thống giữa ông và anh Lê Thanh Minh Tùng.

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