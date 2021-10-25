VTV từng 'bóc trần' bí mật ‘động trời’ của Tịnh thất Bồng Lai, 'khui sạch' thủ đoạn trục lợi từ trẻ mồ côi: Còn bao nhiêu sự thật bị che giấu?

Xã hội 25/10/2021 15:11

Phóng sự của VTV từng gây chấn động khi công khai vạch trần những thủ đoạn lừa đảo đáng sợ của nhóm Tịnh thất Bồng Lai.

Hiện "Tịnh thất Bồng Lai" đang là từ khóa được tìm kiếm nhiều nhất, bởi trong livestream tối qua của một nữ streamer, con trai ruột ông Lê Tùng Vân - người đứng đầu "Tịnh thất Bồng Lai" tên Lê Thanh Minh Tùng bất ngờ bóc phốt bố.

VTV từng 'bóc trần' bí mật ‘động trời’ của Tịnh thất Bồng Lai, 'khui sạch' thủ đoạn trục lợi từ trẻ mồ côi: Còn bao nhiêu sự thật bị che giấu? - Ảnh 1
Anh Lê Thanh Minh Tùng nhận mình là con ruột của ông Lê Tùng Vân - Ảnh: Internet

 Trên sóng trực tiếp, anh Tùng bất ngờ tiết lộ về những sai trái của người sinh ra mình. Cụ thể, anh này cho hay tất cả những đứa trẻ từng được nuôi dưỡng tại tịnh thất trước kia đều là con và cháu ruột của ông Lê Tùng Vân.

 "Mỗi lần có các mạnh thường quân hay nhà báo tới, ông ấy thường soạn sẵn các câu hỏi và yêu cầu các bé học thuộc câu trả lời. Khi tham gia game show, ông ấy sẽ để các bé giới thiệu là trẻ mồ côi, mục đích là lôi kéo sự thương cảm của mọi người.

Ông ấy chủ yếu sống bằng nguồn tiền do mạnh thường quân chuyển vào chứ nơi đó không hề có hoạt động gì để kiếm tiền. Riêng ông Lê Tùng Vân luôn đưa các trẻ em ra làm 'mồi câu', nuôi dưỡng các em để nhận tiền của các nhà hảo tâm trong và ngoài nước", anh Tùng cho hay.

VTV từng 'bóc trần' bí mật ‘động trời’ của Tịnh thất Bồng Lai, 'khui sạch' thủ đoạn trục lợi từ trẻ mồ côi: Còn bao nhiêu sự thật bị che giấu? - Ảnh 2
Ông Lê Tùng Vân, chủ trì "Tịnh thất Bồng Lai" - Ảnh: Internet

 Nói về tình hình của bố ruột hiện tại, anh Tùng tiết lộ hiện cơ quan chức năng vẫn chưa có kết luận cuối cùng dành cho ông Vân. Theo anh Tùng cho biết, do tính chất vụ việc quá phức tạp nên công an vẫn đang trong quá trình điều tra.

Trước đó, VTV cũng từng làm một phóng sự về “Sự thật Tịnh thất Bồng Lai” vào ngày 30/10/2020. Ở đầu video, nhà đài đã đưa ra lời dẫn, sau một khoảng thời gian dài tìm hiểu và điều tra, cơ quan công an tỉnh Long An đã đủ bằng chứng chứng minh cơ sở này lợi dụng Phật giáo và danh nghĩa nuôi trẻ mồ côi để trục lợi.

VTV từng 'bóc trần' bí mật ‘động trời’ của Tịnh thất Bồng Lai, 'khui sạch' thủ đoạn trục lợi từ trẻ mồ côi: Còn bao nhiêu sự thật bị che giấu? - Ảnh 3
MC VTV khẳng định, đây là một cơ sở mạo danh, làm xấu đi hình ảnh các cơ sở tổ chức tôn giáo - Ảnh: Internet

 Tiếp đó, là phần phỏng vấn Hòa Thượng Thích Minh Thiện - Trưởng Ban trị sự Giáo hội Phật giáo tỉnh Long An. Ông khẳng định: "Đây không phải là cơ sở tự viện hợp pháp do Ban trị sự Giáo hội Phật giáo tỉnh quản lý. Đó hoàn toàn là lợi dụng Phật giáo, lợi dụng danh nghĩa nuôi trẻ mồ côi để trục lợi từ các tín đồ Phật giáo".

Và đến đầu năm 2020, khi bị báo chí phản ánh nhiều về tình trạng nơi đây không phải chùa hay cơ sở thờ tự, "Tịnh thất Bồng Lai" chính thức đổi tên thành "Thiền am bên bờ vũ trụ".

Trước đó, trong các clip đăng tải lên mạng xã hội, ông Lê Tùng Vân - người đứng đầu nơi này liên tục khẳng định nơi ông đang ở là chùa và ông là sư thầy. Họ cũng ra thông báo thu nhận các Phật tử như nhiều ngôi chùa khác.

VTV từng 'bóc trần' bí mật ‘động trời’ của Tịnh thất Bồng Lai, 'khui sạch' thủ đoạn trục lợi từ trẻ mồ côi: Còn bao nhiêu sự thật bị che giấu? - Ảnh 4
Dân tình thắc mắc mối quan hệ thật sự giữa ông Lê Tùng Vân và nhóm "đồ đệ" - Ảnh: Internet

 Tuy nhiên, khi cơ quan chức năng để xử lý, ông Vân khẳng định đây không phải chùa và bất cứ ai muốn vào trong phải bấm chuông cửa. Nói về thủ đoạn lừa đảo, phóng sự đưa ra bằng chứng một số thanh viên của thiền am bên bờ vũ trụ từng đi gameshow, chương trình nổi tiếng.

Tại đây, họ giới thiệu tất cả là trẻ mồ côi. Và sau vài lần lên sóng, nhận về nhiều quan tâm, họ đã nhận được rất nhiều tiền bạc, vật chất từ các nhà hảo tâm.

VTV từng 'bóc trần' bí mật ‘động trời’ của Tịnh thất Bồng Lai, 'khui sạch' thủ đoạn trục lợi từ trẻ mồ côi: Còn bao nhiêu sự thật bị che giấu? - Ảnh 5
Hình ảnh 5 chú tiểu nhận được sự quan tâm lớn khi xuất hiện trong 1 chương trình truyền hình - Ảnh: Internet

 Điều khiến người xem bất ngờ hơn nữa là nhóm người tại "Tịnh thất Bồng Lai" đều có quan hệ huyết thống là con, là cháu của ông Vân.

Kết thúc phóng sự, VTV khẳng định hiện cơ quan chức năng vẫn đang tiến hành điều tra, làm rõ động cơ và mục đích của việc nuôi dưỡng các trẻ mồ côi để xử lý theo quy định pháp luật.

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