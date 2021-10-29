Đại diện 'Tịnh thất Bồng Lai' khẳng định không liên lạc được cũng không có tin tức gì của Diễm My

Theo đại diện "Tịnh Thất Bồng Lai", cách đây vài tháng, Diễm My có quay về để nhờ sự giúp đỡ về tiền bạc. Tuy nhiên từ đó đến nay, phía "Tịnh Thất Bồng Lai" không liên lạc hay có bất cứ tin tức gì của Diễm My.

Theo Doanh nghiệp và Tiếp thị, trưa 29/10, Nhất Nguyên - đại diện Thiền am bên bờ vũ trụ đã chia sẻ thẳng thắn về sự việc lùm xùm liên quan đến những lời tố cáo trên livestream của bà Nguyễn Phương Hằng. Trong buổi trao đổi, Nhất Nguyên khẳng định hiện "Tịnh Thất Bồng Lai" không hề biết tin tức gì về em Diễm My - người từng khiến nơi này đại náo. Nhất Nguyên chia sẻ: "Chúng tôi hiểu tính cách của con bé, nếu nó sống không hợp với gia đình sẽ bỏ đi. Tuy nhiên, từ lâu rồi chúng tôi không liên lạc, cũng không có tin tức gì về Diễm My. Ông Võ Văn Thắng vẫn luôn nghi ngờ rằng con bé tu tập ở đây, nhưng thực sự không có.

Chúng tôi sẵn sàng hỗ trợ Diễm My về chỗ ăn ở, việc tu tập nhưng con bé không muốn làm ảnh hưởng đến các thầy. Cách đây vài tháng, Diễm My có quay về Thiền am bên bờ vũ trụ để nhờ sự giúp đỡ về tiền bạc. Từ đó đến nay, chúng tôi không có liên hệ gì nữa. Trên mạng xã hội, My có để địa chỉ email nhưng có lẽ luôn sợ người ta biết chỗ ở của cô ấy". Diễm My từng bỏ nhà đi và đến xuất gia tại Tịnh thất Bồng Lai (Thiền am bên bờ vũ trụ) - Ảnh: Cắt từ clip Trước đó, cha mẹ Diễm My từng khóc ròng cầu cứu vì cho rằng Tịnh thất bồng lai đã dụ dỗ, bắt cóc con gái của mình. Nói về điều này, ông Lê Tùng Vân - người đứng đầu tịnh thất khẳng định: "Chuyện cô Diễm My cô ý đi tu, muốn biết chuyện tình riêng bên trong thì phải hỏi riêng cô Diễm My. Muốn biết tại sao cô Diễm My bỏ nhà đi tu thì không thể hỏi thầy được. Bởi vì thầy có trong cuộc đâu, phải hỏi cô Diễm My chứ. Cô có ẩn tình gì, cô có gì xích mích với mẹ của cô, với ba của cô? Chứ hỏi thầy, đổ thừa thầy dụ dỗ, làm sao dụ dỗ được? Làm sao mà thầy đủ tiền bạc, cơ sở vật chất để dụ dỗ cô Diễm My được?".

Ông Lê Tùng Vân khẳng định không có chuyện dụ dỗ hay bắt cóc Diễm My - Ảnh: Internet Bên cạnh, ông Lê Tùng Vân còn cho biết thêm, đã làm giấy tạm trú cho Diễm My nên không thể gọi là bắt cóc. Ông này cho biết: "Diễm My tu ở đây là do em nó thấy mấy đứa nhỏ được thầy giáo dục có lễ phép, có tài năng, đậu 2 năm liền "Thách thức danh hài". Rồi Diễm My nó thích, nó thấy chỗ có tài, nó thích, nó tu chứ làm sao mà thầy dụ nó được. hầy cho Diễm My ở, thầy đăng ký tạm trú trên công an, công an cho phép đăng ký, có giấy tờ, có sổ sách đàng hoàng. Thầy làm đúng luật pháp nhà nước, không có gì sai cả. Ông Thắng bà Mai nói thầy bắt cóc Diễm My. Bắt cóc mà lại có giấy tạm trú". Về phía gia đình cô bé, vợ chồng anh Võ Văn Thắng khẳng định đến hiện tại Diễm My vẫn đang ở trong "Tịnh Thất Bồng Lai". Đến thời điểm hiện tại, gia đình đã mòn mỏi, chờ đợi 3 năm. Gia đình từng rất tuyệt vọng, tuy nhiên, gia đình vẫn đang bằng mọi cách để đưa con gái trở lại.

Rò rỉ hình ảnh nhân vật từng làm Tịnh Thất Bồng Lai 'loạn cào cào'... thân thiết với Lê Thanh Huyền Trân? Sáng 29/10 MXH bất ngờ xôn xao trước hình ảnh rò rỉ được cho là của Diễm My chụp hình thân thiết với Lê Thanh Huyền Trân trong một lần đi thiện nguyện ở Vũng Tàu vào tháng 5/2019.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/dai-dien-tinh-that-bong-lai-khang-dinh-khong-lien-lac-duoc-cung-khong-co-tin-tuc-gi-cua-diem-my-433750.html