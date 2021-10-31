Bất ngờ 'rẽ hướng' 'chen chân' vào ồn ào Tịnh thất Bồng Lai, CĐM 'lo' bà Phương Hằng bị 'gài bẫy', chính chủ đáp trả thế nào?

Xã hội 31/10/2021 08:30

Vì bất ngờ "đào" lùm xùm liên quan đến Tịnh thất Bồng Lai, bà Phương Hằng khiến CĐM nghi ngờ về "mục đích" và cho rằng nữ đại gia đang bị "giật dây" mà không biết.

Tiếp nối chuỗi ồn ào liên quan đến Tịnh thất Bồng Lai, tối ngày 30/10, bà Phương Hằng xuất hiện trên sóng livestream và tiết lộ nhiều tình tiết mới.

Đáng chú ý, sau khi bất ngờ lên tiếng về ông Lê Tùng Vân, nữ đại gia khiến CĐM nghi ngờ đang bị người khác giật dây, gài bẫy. Cụ thể, việc bà chủ Đại Nam "tin răm rắp" và bênh vực người tự xưng là con trai ruột chủ Tịnh thất Bồng Lai kể từ sau livestream hôm 24/10 khiến nhiều netizen "sinh nghi".

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Ông Lê Tùng Vân đã đáp trả yêu cầu của bà Hằng - Ảnh chụp màn hình

Đáp trả nhiều lời đồn đoán, bà Phương Hằng đã lên tiếng làm rõ vấn đề này: "Em ấy đang muốn đi tìm sự thật. Chúng ta không thể nói em ấy gài bẫy, chụp mũ tôi được. Em ấy đâu có yêu cầu một mình em ấy thử ADN với ông Vân đâu mà nói em ấy gài bẫy. Em ấy mong cầu là hãy làm sáng tỏ sự việc này cùng với một số người tại nơi đó. Cho nên chúng ta không thể quy chụp em ấy là người đi gài bẫy người ta được".

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Bà Phương Hằng live nóng tối 30/10 - Ảnh chụp màn hình

Bà chủ Đại Nam còn nhấn mạnh: "Tuổi gì mà gài bẫy tôi. Chính em ấy cũng muốn tìm sự thật và muốn giải thoát cho một số người ở nơi đó. Người ta có lấy tiền, lừa gạt gì của tôi đâu mà bảo gài bẫy. Nói vậy coi thường tôi quá".

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Nữ đại gia khẳng định không ai gài bẫy được mình - Ảnh minh họa: Internet

Trước đó, sau khi "tiếp chuyện" Lê Thanh Minh Tùng trong buổi phát trực tiếp, bà Nguyễn Phương Hằng khẳng định nhận lời "nhờ vả" của người này và tuyên bố sẽ hỗ trợ ông Lê Tùng Vân xác minh quan hệ huyết thống. Nếu như kết quả ADN khẳng định người đứng đầu "Tịnh thất Bồng Lai" bị oan, vợ ông Dũng sẵn sàng đưa ông 20 tỷ tiền mặt để bồi thường. Tuy nhiên, đáp trả lời đề nghị này, ông Vân chỉ đồng ý xét nghiệm ADN với Lê Thanh Minh Tùng, chứ không xét nghiệm với thêm bất kỳ ai.

NÓNG: Bà Phương Hằng gay gắt yêu cầu cô gái đang khiến Tịnh thất Bồng Lai 'náo loạn' đứng ra đối đầu với mình: 'Con không có lối thoát, con thật là đáng thương'

NÓNG: Bà Phương Hằng gay gắt yêu cầu cô gái đang khiến Tịnh thất Bồng Lai 'náo loạn' đứng ra đối đầu với mình: 'Con không có lối thoát, con thật là đáng thương'

Trong buổi livestream tối ngày 30/10, bà Phương Hằng bất ngờ gọi tên Diễm My - Tịnh thất Bồng Lai và yêu cầu cô gái này "bước ra ánh sáng", trực tiếp "đối đầu" với mình.

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Từ khóa:   bà Phương Hằng Tịnh thất Bồng Lai Lê Tùng Vân

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