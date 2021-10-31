Bất ngờ 'rẽ hướng' 'chen chân' vào ồn ào Tịnh thất Bồng Lai, CĐM 'lo' bà Phương Hằng bị 'gài bẫy', chính chủ đáp trả thế nào?

Đáng chú ý, sau khi bất ngờ lên tiếng về ông Lê Tùng Vân , nữ đại gia khiến CĐM nghi ngờ đang bị người khác giật dây, gài bẫy. Cụ thể, việc bà chủ Đại Nam "tin răm rắp" và bênh vực người tự xưng là con trai ruột chủ Tịnh thất Bồng Lai kể từ sau livestream hôm 24/10 khiến nhiều netizen "sinh nghi".

Ông Lê Tùng Vân đã đáp trả yêu cầu của bà Hằng - Ảnh chụp màn hình

Đáp trả nhiều lời đồn đoán, bà Phương Hằng đã lên tiếng làm rõ vấn đề này: "Em ấy đang muốn đi tìm sự thật. Chúng ta không thể nói em ấy gài bẫy, chụp mũ tôi được. Em ấy đâu có yêu cầu một mình em ấy thử ADN với ông Vân đâu mà nói em ấy gài bẫy. Em ấy mong cầu là hãy làm sáng tỏ sự việc này cùng với một số người tại nơi đó. Cho nên chúng ta không thể quy chụp em ấy là người đi gài bẫy người ta được".

Bà Phương Hằng live nóng tối 30/10 - Ảnh chụp màn hình

Bà chủ Đại Nam còn nhấn mạnh: "Tuổi gì mà gài bẫy tôi. Chính em ấy cũng muốn tìm sự thật và muốn giải thoát cho một số người ở nơi đó. Người ta có lấy tiền, lừa gạt gì của tôi đâu mà bảo gài bẫy. Nói vậy coi thường tôi quá".