KDL nghìn tỷ 'vắng như chùa bà đanh' ngày mở cửa, bà Phương Hằng diện đồ 'lồng lộn', 'vi hành' giữa trưa

Bà Phương Hằng rời biệt thự Hằng Hữu, đích thân đến KDL Đại Nam vào ngày mở cửa. Khung cảnh vắng như chùa bà đanh khiến nhiều người ngỡ ngàng.

Mới đây, hôm 25/10, nữ thư ký của bà chủ Đại Nam Nguyễn Phương Hằng đã bất ngờ thông báo khu du lịch 6.000 tỷ sẽ chính thức mở trở lại sau đại dịch. Cụ thể, được sự cho phép của Sở Văn hóa Thể thao Du lịch tỉnh Bình Dương, ngày 29/10/2021, Khu du lịch Đại Nam sẽ chính thức mở cửa trở lại đón khách thập phương. Đặc biệt, theo thông báo, Đại Nam sẽ miễn phí tiền vé vào cổng cho khách tham quan. Đây được xem là động thái đập tan hàng loạt tin đồn về việc khu du lịch của vợ chồng đại gia Bình Dương sẽ "sang tên đổi chủ" từng lan truyền rầm rộ trên MXH trước đó.

Thông báo miễn phí vé vào cửa của KDL Đại Nam - Ảnh: FBNV Đến hôm nay, 29/10, KDL nghìn tỷ của nữ đại gia đã chính thức đón khách du lịch, song khung cảnh lại ảm đạm, "vắng như chùa bà đanh" khiến nhiều người bất ngờ. Phái cổng vào được trang hoàng tỉ mỉ song lại trong tình trạng 'vắng hoe' - Ảnh: Kienthuc.net Nhìn lối vào KDL, nhiều cư dân mạng ngỡ vẫn đang còn thời gian giãn cách xã hội - Ảnh: Kienthuc.net Những cửa hàng dịch vụ trong khu du lịch cũng rơi vào cảnh ế ẩm, không có bóng dáng khách nào ghé thăm. Quầy bán vé trò chơi, vườn thú… cũng ở trong tình trạng tương tự. Thậm chí trò chơi đu quay hot nhất KDL trước kia khách luôn phải xếp hàng hàng giờ để được tham gia chơi thì sáng nay cũng chỉ lác đác vài người.

Sau gần 5 tháng đóng cửa vì dịch bệnh, KDL Đại Nam chính thức mở cửa đón khách, trong lần mở cửa trở lại này, dù bà Phương Hằng đã thông báo miễn phí vé vào cửa khu du lịch cho tất cả khách tham quan song có lẽ tâm lý còn e dè dịch bệnh, cộng thêm mở cửa lại vào ngày thứ trong tuần nên có lẽ tình hình không được khả quan. Nữ đại gia trong buổi livestream trưa nay - Ảnh chụp màn hình Trưa nay, để kỷ niệm ngày "tâm huyêt" bao năm của mình chính thức hoạt động trở lại, bà Phương Hằng cũng đã có buổi livestream di chuyển từ biệt thự đến KDL và thu hút lượt xem khủng.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/kdl-nghin-ty-vang-nhu-chua-ba-danh-ngay-mo-cua-ba-phuong-hang-dien-do-long-lon-vi-hanh-giua-trua-433704.html