Người này tự xưng là giúp việc trong nhà bà cả của ông Dũng Lò Vôi cách đây 20 năm.

Tối ngày 17/10/2021, thông tin vợ cả của ông Huỳnh Uy Dũng - bà Trần Thị Tuyết đã qua đời tại Bình Dương sau thời gian lâm bệnh nặng, hưởng thọ 68 tuổi gây xôn xao dư luận. Khi nhận được thông tin, ông Dũng "lò vôi" đã có mặt tại nhà của vợ cũ thắp hương và dặn dò các con lo chu toàn hậu sự của mẹ. Ngay sau thông tin trên, "tất tần tật" về người phụ nữ này đều được cõi mạng quan tâm một cách đặc biệt. Về người vợ kín tiếng này của ông Dũng Lò Vôi, theo Pháp luật và Bạn đọc, bà Tuyết xuất thân trong một gia đình trâm anh thế phiệt - con gái ông Ba Thu, từng là Giám đốc Sở Nông nghiệp tỉnh Sông Bé (một tỉnh cũ thuộc vùng Đông Nam Bộ). Ảnh của bà Tuyết chưa từng xuất hiện trên truyền thông.

Chân dung người vợ đầu của ông Dũng Lò Vôi - Ảnh minh họa: Internet Trả lời trên Doanh nghiệp và Tiếp thị, một nhân vật tự xưng là người giúp việc trong gia đình cách đây hơn 20 năm đã có những tiết lộ gây sốc về "bà cả" trâm anh thế phiệt của đại gia Đại Nam. Theo đó, người này tiết lộ: "Chị ấy kín tiếng, nhưng dân ở đây thì rõ mồn một. Chị Tuyết là người an phận, ít khi hơn thua với ai. Một phần vì chị Tuyết cũng lớn hơn ông Dũng vài tuổi, tính tình cũng điềm đạm. Chị ấy làm từ thiện cũng nhiều, sống an phận vậy mà nuôi con.

Người này cho hay vẫn thường theo dõi ồn ào của bà Phương Hằng - Ảnh minh họa: Internet Ba đứa con của chị ấy đều giỏi, nhất là Long (Huỳnh Trần Phi Long, con trai cả của ông Dũng "lò vôi" và bà Tuyết). Với người làm chị Tuyết cũng rất tốt bụng, chưa bao giờ để chúng tôi thiệt thòi. Lúc nghe tin ly hôn, ai cũng sốc cả. Nhưng cái số, hết duyên thì chịu" Người này cũng cho biết, bản thân và hàng xóm ai cũng theo dõi chuyện ồn ào của bà hai Phương Hằng và ông Võ Hoàng Yên gây náo loạn MXH thời gian vừa qua. Người tự xưng là giúp việc bộc bạch: "Ai cũng nghe, nghe kĩ là đằng khác. Ai không biết chứ tôi không lạ chuyện gia đình của ông Dũng?".

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