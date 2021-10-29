Bà Phương Hằng lần đầu 'kiệm lời', ra thông báo live NÓNG cực ngắn: Vỏn vẹn 2 dòng không hơn không kém, CĐM dự có 'BIẾN LỚN'

Trưa nay 11h30, bà Phương Hằng sẽ xuất hiện trên sóng livestream để tiếp nối chuỗi drama không hồi kết thời gian qua.
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Nhưng ngày gần đây, sau khi bẻ lái vào ồn ào với Tịnh thất Bồng lai, bà Phương Hằng gần như không đá động nhiều đến giới nghệ sĩ. CĐM dễ dàng nhận ra bà chủ KDL Đại Nam đang dần chuyển hướng đấu tố.
Theo "dòng sự kiện", cách đây ít phút, trên trang cá nhân của nữ thư ký bất ngờ đăng tải dòng trạng thái thông báo về buổi livestream trưa nay của nữ đại gia.
Cụ thể, trưa nay 11h30, bà Phương Hằng sẽ xuất hiện trên sóng livestream để tiếp nối chuỗi drama không hồi kết thời gian qua.
Điều khiến CĐM chú ý hơn cả là "hình thức" ngắn đến lạ của bài đăng. Chỉ vỏn vẹn 2 dòng, thông báo vắn về "thời gian" và "phương tiện live" ngoài ra không có thêm bất kỳ chủ đề hay nội dung nào.
Trước đó, nữ đại gia từng nhiều lần gây sốc khi sở hữu lượt tương tác khủng dù bài đăng chỉ một câu, thậm chí vài từ không rõ nghĩa. Trái lại, những thông báo phát trực tiếp lại được bà "trau chuốt" khá kỹ càng, từ thời gian đến chủ đề. Chính vì vậy "đôi dòng" ngắn ngọn lần này khiến CĐM xôn xao không ngớt.
Hiện, CĐM đang xôn xao và "hóng" những ồn ào được nữ đại gia "khui" trong buổi livestream trưa nay.