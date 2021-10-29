Bà Phương Hằng lần đầu 'kiệm lời', ra thông báo live NÓNG cực ngắn: Vỏn vẹn 2 dòng không hơn không kém, CĐM dự có 'BIẾN LỚN'

Trưa nay 11h30, bà Phương Hằng sẽ xuất hiện trên sóng livestream để tiếp nối chuỗi drama không hồi kết thời gian qua.

Nhưng ngày gần đây, sau khi bẻ lái vào ồn ào với Tịnh thất Bồng lai, bà Phương Hằng gần như không đá động nhiều đến giới nghệ sĩ. CĐM dễ dàng nhận ra bà chủ KDL Đại Nam đang dần chuyển hướng đấu tố.

Theo "dòng sự kiện", cách đây ít phút, trên trang cá nhân của nữ thư ký bất ngờ đăng tải dòng trạng thái thông báo về buổi livestream trưa nay của nữ đại gia.

Cụ thể, trưa nay 11h30, bà Phương Hằng sẽ xuất hiện trên sóng livestream để tiếp nối chuỗi drama không hồi kết thời gian qua.

Thông báo ngắn gọn của bà Phương Hằng - Ảnh chụp màn hình

Điều khiến CĐM chú ý hơn cả là "hình thức" ngắn đến lạ của bài đăng. Chỉ vỏn vẹn 2 dòng, thông báo vắn về "thời gian" và "phương tiện live" ngoài ra không có thêm bất kỳ chủ đề hay nội dung nào.

Trước đó, nữ đại gia từng nhiều lần gây sốc khi sở hữu lượt tương tác khủng dù bài đăng chỉ một câu, thậm chí vài từ không rõ nghĩa. Trái lại, những thông báo phát trực tiếp lại được bà "trau chuốt" khá kỹ càng, từ thời gian đến chủ đề. Chính vì vậy "đôi dòng" ngắn ngọn lần này khiến CĐM xôn xao không ngớt.

Nhưng bài đăng ngắn nhưng lượt tương tác khủng của bà Phương Hằng trước đây - Ảnh chụp màn hình

Thông báo 'dài' gấp đôi, gấp ba trước đây của nữ đại gia - Ảnh chụp màn hình

Hiện, CĐM đang xôn xao và "hóng" những ồn ào được nữ đại gia "khui" trong buổi livestream trưa nay.

Sau thời gian 'lơ đẹp' lời đề nghị 10 triệu đô của bà Phương Hằng, Hoàng Kiều 'lộ diện' gửi về Việt Nam thứ này, CĐM ngỡ ngàng vì quá 'trùng hợp' Sau khoảng thời gian "lơ đẹp" lời đề nghị của bà Phương Hằng, CĐM vỡ òa khi tỷ phú Hoàng Kiều đã có động thái đáp trả đầu tiên. Mặc dù vẫn không trực tiếp nhắc đến lời đề nghị 10 triệu đô, song hành động của vị đại gia này lại nhận về vô số lời cảm kích từ CĐM.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/ba-phuong-hang-lan-dau-kiem-loi-ra-thong-bao-live-nong-cuc-ngan-von-ven-2-dong-khong-hon-khong-kem-cdm-du-co-bien-lon-433666.html