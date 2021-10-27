Sau thời gian 'lơ đẹp' lời đề nghị 10 triệu đô của bà Phương Hằng, Hoàng Kiều 'lộ diện' gửi về Việt Nam thứ này, CĐM ngỡ ngàng vì quá 'trùng hợp'

Sau khoảng thời gian "lơ đẹp" lời đề nghị của bà Phương Hằng, CĐM vỡ òa khi tỷ phú Hoàng Kiều đã có động thái đáp trả đầu tiên. Mặc dù vẫn không trực tiếp nhắc đến lời đề nghị 10 triệu đô, song hành động của vị đại gia này lại nhận về vô số lời cảm kích từ CĐM.

Sau khi ca sĩ phi Nhung qua đời, điều khiến dư luận quan tâm chính là cuộc sống sắp tới của 23 người con nuôi. Giữa lúc nhiều người còn hoang mang và lo lắng, tỷ phú Hoàng Kiều bất ngờ lên tiếng xác nhận sẽ nhận nuôi các bé và ngỏ ý đón sang Mỹ để chăm sóc và tạo điều kiện phát triển. Hoàng Kiều ngỏ ý muốn nhận nuôi 23 người con của Phi Nhung - Ảnh chụp màn hình Hành động của vị tỷ phú đình đám đã nhận được vô số lời khen và cảm kích từ phía CĐM. Đáng chú ý, vào tối ngày 7/10, netizen được phen bàn tán xôn xao khi đích thân nữ CEO Đại Nam - Nguyễn Phương Hằng nhắn nhủ trên livestream xin Hoàng Kiều 10 triệu đô.

Trước đề nghị công khai này của nữ đại gia Bình Dương, đại gia Hoàng Kiều lại im hơi lặng tiếng và không hề có bất kỳ động thái đá động nào. Nữ đại gia xin nhẹ 10 triệu đô nhưng chưa nhận được hồi đáp - Ảnh: Internet Tuy nhiên mới đây, Hoàng Kiều lại có một động thái đáng chú ý. Đáng ngờ hơn khi không rõ trùng hợp thế nào là những con số trong bài đăng về vấn đề từ thiện của vị đại gia này lại xoay quanh 10 triệu. Tuy nhiên thay vì gửi về Việt Nam 10 triệu đô như bà Phương Hằng xin xỏ thì Hoàng Kiều lại "chuyển phát" ngay 10 triệu khẩu trang y tế.

Bài đăng của tỷ phú Hoàng Kiều - Ảnh chụp màn hình Trên trang cá nhân, vị tỷ phú viết: "Xin thông báo, Chúng tôi xin lỗi về sự vận chuyển chậm trễ của những khẩu trang N-95 về Việt Nam và thông báo này được đưa ra nhằm chống lại những tin tức giả mạo rằng Kiều Hoàng chỉ lừa đảo, không có sự quyên góp thật sự. 21 container chứa 10 triệu khẩu trang N-95 do Hoàng Kiều ủng hộ cho Việt Nam để thực hiện công tác phòng, chống dịch Covid-19 sẽ về đến Việt Nam vào vào đầu tháng 11/2021. 11 container chứa đựng 5 triệu khẩu trang N-95 sẽ về đến Thành phố Hồ Chí Minh vào ngày 2/11/2021 để phân phối cho Thành ủy TP.HCM, Bệnh Viện Quân Y và các cán bộ y tế tuyến đầu của Sở Y Tế TP.HCM. 10 container chứa đựng 5 triệu khẩu trang N-95 sẽ về đến Hải Phòng vào ngày 8/11 và ngày 10/11 do Ông Nguyễn Chi Tuyển chịu trách nhiệm tiếp nhận". Mặc dù đang ở Mỹ nhưng Hoàng Kiều rất tích cực trong công tác thiện nguyện tại Việt Nam - Ảnh: Internet Sau khoảng thời gian "lơ đẹp" lời đề nghị của bà Phương Hằng, CĐM vỡ òa khi tỷ phú Hoàng Kiều đã có động thái đáp trả đầu tiên. Mặc dù vẫn không trực tiếp nhắc đến lời đề nghị 10 triệu đô, song hành động của vị đại gia này lại nhận về vô số lời cảm kích từ CĐM. Được biết, trong thời gian vừa qua, mặc dù sinh sống và làm việc tại nước ngoài, nhưng ông đã có nhiều việc làm thiện nguyện để hỗ trợ quê hương chống dịch.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/sau-thoi-gian-lo-dep-loi-de-nghi-10-trieu-do-cua-ba-phuong-hang-hoang-kieu-lo-dien-gui-ve-viet-nam-thu-nay-cdm-ngo-ngang-vi-qua-trung-hop-433284.html